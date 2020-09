Ana Paula Dutil habló de su separación de Emanuel Ortega, y de la flamante relación de su ex con Julieta Prandi Crédito: Instagram

La exmodelo Ana Paula Dutil habló de su separación de Emanuel Ortega tras 20 años de relación y dos hijos en común, India y Bautista, y también aludió al incipiente noviazgo del músico con Julieta Prandi.

En diálogo con Ángel De Brito y Pía Shaw en el programa de CNN Radio, El espectador, Dutil abrió la charla desmintiendo rumores de que estaba planeando regresar desde Miami a Buenos Aires para tratar de reconquistar a Emanuel. "Hay mucha mentira alrededor de todo, hay que dar la cara y decir la verdad, no hay que especular, esto deja muy mal parada a la familia de Emanuel, de la cual se dijo que estaba planeando mi vuelta. Yo conviví 20 años con ellos y son maravillosos, y lo que se dijo no es cierto", aclaró.

Dutil también contó que con Emanuel decidieron separarse luego de muchos intentos. "Nos costó hacerlo", reveló. "Pero lo hicimos bien, de una manera sana, entendimos que el vínculo se había acabado. En el momento en que tomamos la decisión decidimos volvernos juntos a Buenos Aires, pero yo todavía no pude hacerlo por la pandemia", explicó.

Julieta Prandi confirmó esta semana su relación con el músico Crédito: Instagram

Sobre la relación de Emanuel y Julieta Prandi: "Él me lo contó"

Al ser consultada respecto al flamante noviazgo, Dutil explicó que no se enteró por los medios sino por su ex: "Emanuel me contó que estaba comenzando una relación con Julieta y me gustó que lo haya hecho. Me pareció sano, porque fue antes de que se haga público, y yo le deseo lo mejor, se merece su felicidad, la familia también quiere eso, y no tengo dudas de que la van a querer a Julieta como me quisieron a mí", manifestó, y añadió que no conoce a la modelo y conductora. "La he cruzado solamente y me pareció divina, ojalá les vaya muy bien", dijo.

En cuanto a qué los llevó a tomar la decisión de separarse, Ana Paula se lo atribuyó al desgaste. "Nos vamos a querer toda la vida, tenemos dos hijos, fue el desgaste, una pareja se desgasta, y cada uno crece para un lugar diferente, y son momentos que nos llevan al final, los dos entendimos que era lo mejor para la familia entera, porque pasamos muchas crisis, todo fue muy amorosamente; de hecho, ahora que estoy planeando la mudanza, Emanuel está muy presente", agregó, y anuló cualquier posibilidad de rehacer su vida amorosa en este momento.

"Estuve tanto tiempo en pareja que ahora quiero estar sola, tengo un proyecto laboral con una amiga que recién empieza, pero ya va a surgir algo; ahora quiero disfrutar de la familia y de las amigas", concluyó.

Luego de que Ortega confirmara su separación de Dutil, fue Prandi quien hizo público su noviazgo. "Sí, estoy con Emanuel. Es algo muy reciente y por eso no quiero decir mucho todavía", aseguró en diálogo con la revista Paparazzi. Y agregó: "No quiero contar tantos detalles acerca de quién dio el primer paso o cómo empezó la relación, pero estoy muy feliz", aseveró.

