Analía Franchín: "Tener TOC es agotador y te quita dos horas por día"

La panelista habló de su padecimiento en Intrusos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019 • 15:08

Analía Franchín se sentó en el living de Intrusos (América) para hablar de la relación de Diego Maradona con Rocío Oliva, pero antes se mostró impresionada con las repercusiones que había tenido su visita al piso para hablar del Trastorno Obsesivo Compulsivo que la aqueja. "Hay tanta gente desesperada porque no sabe lo que tiene, que cuando uno lo relata y se dan cuenta", aseguró.

Indagada por Jorge Rial, conductor del ciclo, agregó: "A veces incorporo nuevos TOC. O le agrego algo al chequeo de la hornallas, a la noche. Me lleva diez minutos controlarlas. Algunos TOC cambian. De chica me soplaba los ojos. Ahora no lo puedo hacer. Si veo patentes que no van (sic), me toco los ojos. Soy hincha con las manos, pero trato de no meterle cuestiones obsesivas en la cabeza a mi hijo". Y sobre la crianza de Benicio (8), apuntó: "Trabajo mucho para no metérselo".

Luego, Franchín detalló: "Es difícil vivir conmigo. Mi marido (el empresario Sabastián Eskenazi) sabe que uno no lo elige. Sucede. A veces cuesta entender. Es horrible. Lo recontra padezco. Hay calles por las que no camino. No toco nada con la mano izquierda. No piso las rejas donde está el subte abajo. Viví cinco años en edificio y chequeaba las columnas, en relación a los pisos. Me preocupa si el de arriba tiene un sommier pesado o heladera de dos puertas. No tomo un trago en un balcón. En los aviones tuve los peores ataques de pánico. En un viaje a Corrientes agarré a alguien de los pelos. Tengo todo un ritual para subirme: rezo de rodillas en el baño de adelante. Pienso que Jesús está corriendo cuando carretea el avión, y lo empuja. En mi familia no hay nadie normal. Creo que hay un componente hereditario. Con la medicación lo voy manejando".

"Para mí la gente piensa que es gracioso, como en la obra Toc-Toc. Los que lo sufrimos lo padecemos mucho. Nos quita dos horas del día hacer las rutinas. Es agotador. Te levantás y te acostás con esto", concluyó la panelista para luego nombrar y saludar a su psicóloga, María.