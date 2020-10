Anamá Ferreira confirmó que dio positivo de Covid-19: "Tengo mucha bronca"

Anamá Ferreira tiene coronavirus Crédito: Instagram

El avance del coronavirus es inexorable y, en las últimas semanas, repercutió muy fuerte en el ambiente artístico, especialmente en aquellas figuras que forman parte de la cotidianeidad televisiva.

Al anuncio de Covid positivo de Nati Jota y Nazareno Mottola se sumó en las últimas horas el de Anamá Ferreira, compañera de ambos en el programa de América, El show de los escandalones.

En comunicación con LA NACION, la panelista contó la angustia que atraviesa: "Me dio positivo, tengo mucha bronca porque yo me súper cuido. Hace 200 días que estoy adentro, que no salgo, solamente a caminar o a hacer deporte. Nati Jota había dado positivo y hoy me hice el hisopado y también. Gracias a Dios no siento nada ni tengo ninguna enfermedad de base, además soy muy deportista y como sano. Pero tengo una bronca que no sabés".

Más temprano el mismo martes, Anamá había subido un video en Twitter del momento en el que le estaban haciendo el hisopado y lo mal que la estaba pasando.

En el mismo están arrobados Rodrigo Lussich, Adrian Pallares (productor del ciclo sabatino) y Sheila González, todos sus compañeros del programa con los que estuvo en contacto cercano durante la última semana.

Informe: Pablo Montagna

