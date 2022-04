Anamá Ferreira, renovada: ropa interior sustentable, chip sexual y entrenamiento para el Fit Model, la competencia creada por Schwarzenegger

Inquieta, Anamá Ferreira siempre está llena de proyectos. Desde hace varios meses está entrenando para competir en la categoría Fit Model del Arnold Sports Festival Europe, una competencia mundial que tiene a Arnold Schwarzenegger como anfitrión y que se realiza todos los años en algún lugar del mundo, como lo hizo Ingrid Grudke el año pasado .

Además, va a viajar a Europa con la idea de traer al país ropa interior sustentable, realizada con fibra de bambú. En diálogo con LA NACION habla también de amor y del orgullo que siente porque su hija Taína va a ser parte del equipo de protocolo en los Invictus, un evento de juegos adaptados creado por el Príncipe Harry en 2014 que se llevarán a cabo la semana que viene en Holanda.

-Contaste que durante la pandemia cerraste tus escuelas de modelo, ¿ya están funcionando otra vez?

-En pandemia lloré por los rincones, porque tuve que cerrar mis escuelas. Hasta octubre del 2020 pagué los alquileres y sueldos y se me esfumaron los ahorros. Hablé con los empleados y entregué todos los locales; en uno solo perdí más de 4000 dólares porque tenía muchos espejos de buenos milímetros. Empecé a trabajar por Zoom y las chicas se prendieron por suerte. ¡Hasta hice una Anamá Fest por Zoom! Pero no la pasé bien realmente, porque estaba aislada, viviendo sola, teniendo que pagar a los empleados, los alquileres. Ahora reabrimos subalquilando lugares. Estoy en la lucha, en el medio del océano con salvavidas. Ya no tengo la estructura que tenía antes. De tener una empresa sólida, quedé casi sin nada. Pero estoy vivita y coleando y entrenando como una loca, para el bienestar de mi físico y de mi mente.

-¿Siempre entrenaste?

-Antes iba de acá para allá, haciendo cosas, yendo a las escuelas. Ahora no, por lo que las mañanas son mías. Estoy entrenando muy fuerte con Analía Galeano , que es de Mar del Plata, y la idea es poder competir en la categoría Fit Model del Arnold Sports Festival Europe, como lo hizo Ingrid Grudke el año pasado. Estoy entrenando dos horas todos los días, a un ritmo muy fuerte.

-Todo un desafío porque sos sub 70…

-Trato de no decir la edad porque no voy a conseguir novio (ríe). Es un incentivo entrenar. La verdad es que me quedó un poco de panza de la pandemia, porque comí más harinas, dulces, alguna copa de vino... Voy a participar y no sé si a ganar, pero sí a abrazar a Schwarzenegger (ríe). Yo lo intento, es una experiencia.

-¿Cómo se te ocurrió participar en el Fit Model?

-Soy muy amiga de Ingrid, estamos por abrir una escuela de modelos en Misiones. Y vi cómo transformó su cuerpo, le pregunté, me contactó con Analía y empecé a entrenar. Y aquí estoy, hecha un cañón.

Anamá Ferreira afirma que "el mal llamado chip sexual" le cambió la vida Marcelo_Zappoli

-¿Modificaste tu alimentación?

-Si, di un vuelco. Cuando se pudo salir, caminaba 12 kilómetros todos los días, y cuando abrieron los gimnasios, volví. Ahora entreno mucho más y estoy toda marcada: piernas, brazos. Solo me falta la panza. Y como estoy en contra de las operaciones, no me voy a hacer un a lipo sino que seguiré entrenando y alimentándome bien. Mi mentora me dio la dieta y no como harinas, no tomo café ni alcohol. Si abrís mi heladera hay verduras, frutas, yogur, un poco de queso y no mucho más. Creo que mi manera de entrenar es un incentivo y un ejemplo para cualquier mujer. La gente mayor ya no está en casa cuidando nietos y cocinando. Nadie pensaba que alguien de 60 o 70 años tenía sexo.

-Y vos querés un novio….

-Me encantaría conocer a alguien, un compañero, un compinche, un cómplice. Alguien que se complemente conmigo y no que me mantenga. Me puse el pele, que es el mal llamado chip sexual , y tiene testosterona. Da energía, te mejora la piel, los huesos, la circulación. Es la segunda vez que me lo pongo y me cambió la vida.

-Se dijo que te habías enamorado de un italiano y que te ibas a vivir por un tiempo a París, ¿es así?

-No, nada que ver. Es una fake news. Primero dijeron que salía con alguien 30 años menor y que me habían visto en Mar del Plata. Yo fui a Mar del Plata con amigos, pero no eran amigos con derecho a roce. No tengo novio, ¿pero por qué les preocupa tanto que una mujer tenga un romance con alguien más joven y en cambio si es un hombre el que sale con una chica más joven no dicen nada? Me señalaron todos por eso y encima es mentira. Si tuviera un novio de 40, estaría feliz. No estoy de novia con nadie.

-¿Pero sí te vas de viaje?

-Si, en junio me voy a Italia a ver la Semana de la Moda de hombres, en Milán. Y me quedo porque tengo amigos y porque además tengo un proyecto muy interesante y se trata de hacer ropa interior de la fibra del bambú. Está buenísimo porque transpirás y absorbe todo. Es muy natural y sustentable; es la moda que viene. Por esa razón después voy a ir a Paris. Y con París tengo una relación especial porque cuando vine a la Argentina yo tenía un pasaje para ir a París, donde iba a quedarme a vivir.

Anamá Ferreira apuesta por nuevos proyectos como el de la ropa interior sustentable Marcelo_Zappoli

-¿Y cómo terminaste en Buenos Aires?

-Porque tuve un novio argentino que me hablaba mucho de este país y quise conocerlo. Tenía el pasaje de Air France con destino a París y antes pasé por acá y me enamoré, enseguida empecé a trabajar y me quedé. Perdí ese pasaje. Amo la Argentina y no me voy a ir cuando las cosas están mal, por eso me molestó que dijeran que me iba a vivir a Europa. Me encantaría estar enamorada, tirar todo por la borda e irme pero soy una persona que se dedica a la moda, muy responsable y de golpe me llamaron muchas madres de alumnas preguntando si era verdad que me iba del país, y los empleados también se preocuparon. Fue feo y nada divertido.

-¿Y cuánto tiempo te quedarás en Europa?

-No más de un mes porque en agosto tengo que estar de vuelta para hacer un show de bossanova con Claudia Tejada. Ya lo estamos armando en el nuevo teatro que Lino Patalano está haciendo en San Telmo y es hermoso. También voy a cantar yo y estoy muy entusiasmada.

-Contaste también que estás muy emocionada porque tu hija Taína va a ser oficial de protocolo en Invictus, un evento de juegos adaptados internacionales que se lleva a cabo en Holanda, en el mes de abril...

-Tuve que comerme la lengua para no contarlo antes que Taína. Mi hija es una estudiosa y cuando se pone algo en la cabeza, lo logra; es como yo. Y lo que logró es desestructurar un poco el Protocolo y adaptarlo para los más jóvenes. Habla muchos idiomas, hizo un curso en la ONU y representó a nuestro país en varios lugares.