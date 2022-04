Wanda Nara habló de todo: su padre, la crisis de su hermana y su relación con la China Suárez: “Ya le dije todo lo que tenía para decir”

Hace unos días, Wanda Nara llegó al país para sorprender a su sobrina Malaika en el día de su cumpleaños y para ocuparse de algunos compromisos laborales vinculados a su línea de maquillaje, Wanda Cosmetics.

Desde su local en el Shopping Abasto, la empresaria habló de todo: su relación actual con la China Suárez, cómo será el reality sobre su vida desmintió que su hermana Zaira esté separada.

A su vez, habló de su vínculo con su padre Andrés Nara, y defendió a Ana Rosenfeld de las duras acusaciones que le han hecho en el último tiempo. “¿Te enteraste que la China te copió la cocina?”, fue la primera pregunta de Socios del espectáculo para romper el hielo. “No sé, yo con la marca hice colaboraciones y trabajé en Italia. Lo hacen para eso, para que al que le gusta la compre y se copie, me parece bien. Yo hace dos años empecé a trabajar con ellos; estarán contentos que tanta gente compre esa cocina que tengo yo”, lanzó dando a entender que la actriz la observa desde cerca.

Tras confesar que no estaba al tanto del intento de robo en la casa de La Chnina Suárez, Wanda desmintió haber vuelto a tener contacto con ella. “No volví a hablar con ella. No es mi amiga, no tengo relación. Todo lo que tenía que decirle ya se lo dije” , señaló al tiempo que no quiso dar detalles de cuál fue la explicación que su marido, Mauro Icardi, le dio sobre la supuesta infidelidad. “No tengo ganas de hablar de eso, ya quedó en la intimidad lo que nosotros hablamos”, indicó.

Lo que sí advirtió es que no hay ninguna crisis con el futbolista del PSG: “Estamos bien. Cada dos por tres me inventan una crisis pero bueno…”, expresó dando a entender que es parte del juego. De hecho, adelantó que muy pronto seremos testigos de su vida y de su relación en el reality que están a punto de grabar alrededor de su vida. “Voy a contar un poco de todo. La idea es que sea lo más real y natural posible. Me van a ver sin maquillaje, transpirada, con cámaras en casa” , contó sobre los ocho capítulos que se verán muy pronto por una de las plataformas de streaming.

“¿Va a estar tu papá en la serie?”, preguntó uno de los cronistas. “No sé, el elenco y todo eso lo arma la producción”, respondió sobre los rumores que aseguran que Andrés Nara formaría parte de la misma. En cuanto a su vínculo actual con su padre, la rubia confesó que “no mejoró”. “Me gustaría que no sea así pero hay cosas personales que a veces son difíciles de explicar. Obvio que duele” , expresó a corazón abierto.

Wanda Nara aseguró que mostrará su versión más natural en el nuevo reality sobre su vida Captura Instagram

También, hizo referencia a las versiones que aseguran que su hermana, Zaira Nara, estaría separada de Jacob Von Plessen: “Que yo sepa no. Estuve hace dos días con ellos. Todas las parejas tenemos crisis, son momentos y lo importante es el amor a la familia y ellos tienen mucho amor por esa familia” , reflexionó quién puso en práctica esto cuando meses atrás decidió perdonar a Icardi.

Por último, Wanda Nara opinó sobre las duras acusaciones que surgieron en los últimos días contra su amiga y abogada, Ana Rosenfeld: “Hablé con sus hijas. Lo único que puedo contar es que muchas veces le mandé amigas que no tenían la posibilidad de pagar y ella siempre se comportó muy bien y no les ha cobrado. Y no son famosas. Yo confío en ella, nuestra relación es de familia”, concluyó, contundente.