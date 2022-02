And Just Like That: Sarah Jessica Parker dejó en claro que la pelea con Kim Cattrall sigue latente y descartó por completo su regreso

“Creo que no estaría de acuerdo con que Kim [Cattrall] se sume al elenco de And Just Like That , hay demasiada historia pública”, sentenció Sarah Jessica Parker en una entrevista otorgada a Variety. En un tono similar habló el creador de la serie, Michael Patrick King, también presente en la entrevista, quien aseguró que “no volveremos a ver a Parker y a Cattrall juntas”.

La historia de la pelea entre las actrices se remonta a sus épocas como compañeras de reparto en Sex and the City. Después del éxito de la primera temporada de la serie, Parker obtuvo el título de productora ejecutiva, lo cual no pasó inadvertido para Cattrall. Entonces comenzaron los roces. Y si bien Sex and the city se emitió durante cinco temporadas más, la tensión entre ambas actrices solo creció año a año.

Parker vs Cattrall, una pelea histórica

En una entrevista en el programa Friday Night, en 2004, Cattrall aclaró los verdaderos motivos por los que la exitosa serie había llegado a su fin: “Sentí que después de seis años era hora de que todas nosotras participáramos de las ganancias de Sex and the City”, expresó refiriéndose a la diferencia entre los ingresos de Parker y el del resto de las protagonistas.

En 2008, no obstante, antes del lanzamiento de la primera película basada en la serie, Cattrall retrocedió sobre sus pasos y explicó que en realidad habían sido otros los motivos por los cuales Sex and the City había concluido, “Hace cuatro años yo estaba atravesando un divorcio doloroso y público, la serie estaba llegando a su fin y mi padre había sido diagnosticado con demencia. Sentí que era tiempo de estar con mi verdadera familia. Hace un año y medio, cuando me mandaron el guion de la película, me sentí fuerte como para volver a ponerme en la piel de Samantha”.

Sin embargo, durante la filmación de la segunda película, la tensión entre las actrices reapareció y hasta se rumoreaba que no se dirigían la palabra durante las grabaciones. Pasado ese estreno, Cattrall confirmó que no participaría de la tercera y anunciada entrfga, la cual finalmente se terminó cancelando.

“No está detenida, se terminó. No vamos a hacerla y estoy decepcionada. Teníamos este divertido, lindo, romántico, divertido y muy empático guion e historia. Creo que no sólo es triste que se suspendiera y que nos perdamos de la experiencia, pienso que es peor para nuestros seguidores que tanto han pedido una tercer película”, explicó Sarah Jessica Parker en su momento.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, la pelea que pudo más que el éxito IMDB.com

La pelea se tornó nuevamente pública y un tanto más agresiva cuando en 2018 falleció el hermano de Cattrall y Parker publicó en sus redes un sentido mensaje dedicado a su ex compañera: “Mi queridísima Kim, mi amor y más sentido pésame tanto a ti como a los tuyos, y toda la suerte a tu amado hermano”, escribió. El mensaje no fue bien recibido por Cattrall quien en el mismo medio respondió: “No necesito tu amor o apoyo en este trágico momento, Sarah Jessica Parker”.

Cuando los creadores de la serie decidieron hacer una nueva entrega, le consultaron a la actriz si existía la posibilidad de volver a la serie. La respuesta fue contundente; “Nunca más. Es un ‘no’ de mi parte”, dijo Cattrall ante la oferta. En una entrevista de 2017 ya había dejado en claro que el conflicto estaba cimentado sobre razones profundas y muy personales, como su decisión, en su momento, de no haber sido madre para cumplir con las intensas jornadas de grabación de la serie.

“Cuando comenzamos a rodar Sex and the city yo acababa de cumplir los 40, y en esas condiciones tomé la decisión de no quedarme embarazada”, explicó en el programa de entrevistas Piers Morgan’s Life Stories.

Si bien el personaje de Samantha Jones, encarnado por Cattrall en la serie original, aparece en And Just Like That vía mensajes de texto y colado en conversaciones que mantienen las protagonistas, tanto su creador como su principal protagonista aseguran que nunca se volverá a ver a las cuatro amigas juntas.

Sex and the City concluyó en 2004 después de 94 episodios transmitidos en seis temporadas

Según explicaron King y de Parker, los mensajes de Samantha -que hasta llegó a escribir “soon” (”pronto”) cuando su amiga le preguntó cuándo podrían hablar- son una manera de mantener “el legado” del personaje. “Hay una línea muy marcada entre Samantha y Kim”, explicó Parker y agregó: “Samantha no se ha ido. Está presente, y creo que se manejó con mucho respeto y elegancia. No se la ha convertido en una villana. Era un ser humano que tenía sentimientos sobre una relación, así que creo que encontramos una forma de abordarla que era necesaria e importante para la gente que la quería”, concluyó la actriz.