La preocupación de Cynthia Nixon por el cameo de Kim Cattrall en And Just Like That...: “Nos decepcionó mucho que se filtrara el secreto”

escuchar

La segunda temporada de And Just Like That... está dando que hablar desde antes de su estreno. Con “muchas sorpresas” y algunos regresos esperados, la nueva entrega llegó a la pantalla de HBO Max el pasado 22 de junio y promete no defraudar a su público a través de cada uno de sus episodios que se irán estrenando semanalmente.

A la vuelta de Aidan, el viejo amor de Carrie Bradshaw, se suma el regreso fugaz de Kim Cattrall, quien inicialmente se negó a participar de este reboot por su pelea con Sarah Jessica Parker. Sin embargo, los productores la convencieron y la actriz que interpreta a Samatha Jones hará un cameo sobre el final de la temporada; algo que ha generado mucha expectativa entre los fans desde que se conoció la noticia.

And Just Like That... está de regreso Gentileza

Si bien se supo que Cattrall pidió no filmar junto a sus excompañeras, por lo que la escena que se verá al aire será a través de un teléfono, los seguidores de esta historia que comenzó hace 25 años con Sex and the City están muy expectantes. Algo que, al parecer, preocupó a una de sus protagonistas: Cynthia Nixon.

“ Me preocupa que, con todo el alboroto, la gente se pregunte por qué tanto alboroto. Es importante saber que es un cameo muy breve y muy pequeño ”, dijo la encargada de interpretar a Miranda Hobbes en una reciente entrevista con el Sunday Times Style. Tras intentar calmar la ansiedad de los fans de la serie, la actriz reveló la pena que le generó que esta aparición se haya conocido antes de tiempo. “Nos decepcionó mucho que se filtrara el secreto de la próxima aparición de Kim. Esperábamos que fuera algo que la gente no supiera hasta que vieran el episodio y que fuera una sorpresa divertida mientras lo miraban”, indicó.

Nixon volvió a repetir sus dichos en su paso por Watch What Happens Live with Andy Cohen. “Hicimos todo lo posible por mantenerlo en silencio, lamentamos mucho que se haya divulgado. Hubiera sido algo tan divertido si estabas viendo un episodio y ella aparecía, pero bueno…”, se lamentó nuevamente. Respecto a las probabilidades de que el personaje de Samantha Jones regrese por más tiempo en la tercera temporada, la actriz fue contundente: “Creo que las chances son muy, muy pequeñas. Fue un cameo y creo que fue un regalo especial para el 25 aniversario”, remató.

Cynthia Nixon, quién en la serie interpreta a Miranda Hobbes, habló sobre la posibilidad de que Kim Catrall vuelva en la tercera temporada HBO

Por su parte, Sarah Jessica Parker también advirtió que el aniversario de la serie fue el verdadero impulso para el cameo de Cattrall. “ Fue una idea que tuvimos para celebrar nuestros 25 años. Ella ya había estado en la primera temporada, pero a través de mensajes de texto; ahora les pone cara. Una cara hermosa que amamos y que la audiencia ha amado ”, expresó la protagonista mientras dio algunos detalles de la escena tan esperada: “Es solo una llamada telefónica. Y es muy familiar. Será lindo verlo, como un guiño a esos 25 años y la relación que tenemos con la audiencia”, agregó.

Los requisitos para volver

A pesar de que por estas horas todo es alegría, lo cierto es que la vuelta de Kim Cattrall no fue fácil. Negociaciones, condiciones y algunos requisitos a lo largo de varios meses mantuvieron en vilo a los productores de And Just Like That... “Es muy interesante recibir una llamada del jefe de HBO diciendo: ‘¿qué podemos hacer?’. Ante lo cual contesté: ‘Dejame ser creativa’”, confesó la actriz en The View que, a pesar de su enemistad con Parker, aceptó la propuesta.

Kim Catrall, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis; un cuarteto imbatible durante 25 años

Respecto a sus requisitos para que esto suceda, la protagonista de Mannequin reveló: “Una de esas cosas fue recuperar a la diseñadora de vestuario Pat Field (quien estuvo a cargo de sus looks en Sex and the City y las dos películas posteriores) porque pensé que si iba a regresar tenía que volver con ese estilo de Samantha, tenía que impulsarlo. Y lo hicimos”.

Mientras que la pelea de Catrall y Parker se trasladó a la pantalla (en la historia Samantha se mudó a Londres luego de una pelea con Carrie Bradshaw), las protagonistas nunca quisieron hablar al respecto. De hecho, la intérprete de Samantha Jones adjudicó su ausencia a un desacuerdo en el desarrollo de su personaje. “Todo dentro de mí decía: ‘He terminado con esto’. Dejé en claro mis sentimientos cuando se empezó a hablar de la posibilidad de una tercera película, por eso me enteré de esta nueva entrega como todo el mundo: por las redes sociales”, reveló en una entrevista con Variety quien, según sus dichos, ya estaba convencida de dejar atrás la historia.

“ Las cosas crecen o se mueren ”, reflexionó y aseguró que incluso entre 1998 y 2004, cuando se emitió la serie original, los argumentos de Samantha fueron decayendo. “Ella ya había estado allí y había hecho todas esas cosas. Hablaba desde un lugar superior. Siempre quise que fuera lo más honesta posible, pero también que fuera Samantha. Recuerdo que una vez le dije a una amiga mía: ‘¡Mierda! Tengo que volver a pasar por la cama. ¿Cómo voy a hacerlo esta vez? ¿Voy a cantar ópera? ¿Cómo voy a hacer que sea único?’. Así de bien lo estaba pasando. Cuando eso se apagó, fue el momento de seguir adelante”, explicó mientras confesaba que ya no quería tener que desnudarse a los 65 años. “ Estoy en plena forma pero no me interesa. Siento que he llenado mi cuota de eso ”, agregó.

Respecto a su vínculo con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, advirtió que nunca se sintió conectada con ellas. “Pienso que éramos colegas, y mis colegas no son mis amigos. Fueron relaciones profesionales. Es una gran sabiduría entender cuánto fue suficiente. Tampoco quería poner en juego lo que el programa era para mí, por eso el camino a seguir parecía claro”, concluyó.

LA NACION