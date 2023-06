And Just Like That: Cynthia Nixon opinó que trabajar con Kim Cattrall era “andar con pies de plomo”

escuchar

Las voces en contra de Kim Cattrall no cesan. La actriz que formó parte de la serie Sex and the City, no mantuvo la mejor de las relaciones con el resto de sus compañeras, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon. Por ese motivo, cuando se anunció la continuación de esa ficción, titulada And Just like That, Cattrall no se sumó al proyecto, y el resto de las protagonistas tampoco le insistió para que volviera.

A pesar de eso y para sorpresa del público, Variety reveló que Cattrall grabó una breve participación el 22 de marzo último en Nueva York . En esa escena se la ve manteniendo una conversación telefónica con Carrie Bradshaw. Pero la publicación de Hollywood anticipó que Cattrall no solo no habló con ninguna de sus compañeras de elenco, sino tampoco con el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King.

Parker y Davis dieron en el último tiempo su opinión sobre la relación con esa actriz. Y ahora se sumó Nixon, quien compartió una mirada muy dura en lo vinculado a la actriz que interpretaba a Samantha Jones.

En una reciente nota con Vanity Fair, Cynthia Nixon fue consultada por su relación con Kim Cattrall, y le preguntaron qué opina sobre la atípica forma en la que Samantha Jones volvería al universo de Sex and the City. “Leí todos los guiones, pero aún no vi ninguno de los episodios” comentó la intérprete, que luego dio su opinión sobre cómo fue grabar sin Cattrall: “Se sintió todo muy diferente. Fue todo diferente porque teníamos estos nuevos personajes maravillosos, y nosotros somos más grandes y nuestros hijos de ficción ya son adultos. Muchas cosas se sintieron diferentes”.

Y en obvia alusión a su compañera, Nixon agregó: “ Pero lo que verdaderamente se sintió grandioso, era que todos los que estábamos presentes, realmente teníamos ganas de estar ahí. Eso es lo más importante. Todos nos amamos, todos amamos a nuestro programa, y queríamos hacer más capítulos. Y por eso teníamos ganas de estar ahí”.

En otro tramo de la nota, Nixon dio una opinión contundente aunque sin nombrar a Cattrall. “Lo que hizo una enorme diferencia, fue que no teníamos que andar con pies de plomo por alguien que estuviera infeliz, por motivos que incluso eran difíciles de entender en qué consistían” , dijo. Por último, y cuando le consultaron si había hablado con Kim Cattrall, ella resaltó: “Ya dije lo que tenía que decir. Y eso fue mucho más de lo que jamás le dije a alguien”.

La opinión de Kristin Davis

Hace pocos días, la intérprete que encarna a Charlotte, también se refirió a las fricciones con Cattrall. En diálogo con el medio The Telegraph, Davis respondió a una incómoda pregunta, sobre si alguna de las actrices de la serie habían hablado con su antigua compañera para celebrar su vuelta como Samantha Jones. Frente a esa consulta, ella respondió de forma concisa: “Hay que respetar los deseos de la gente. Yo no pienso gastar energía en eso. No puedo cambiar a nadie. Desde luego que entiendo el sentimiento de los fans y su decepción, y me encantaría poder solucionar eso, pero no puedo. No es algo que esté en mis manos”.

Si bien Cattrall abandonó esa ficción porque no estaba de acuerdo con el rumbo que los guionistas querían darle a su personaje, Davis mostró una postura muy distinta y aseguró que ella “no cambiaría absolutamente nada” del camino que transitó Charlotte. Más adelante, la actriz expresó que si bien está muy contenta con And Just Like That, no se imagina seguir haciendo el mismo personaje de acá a diez años, cuando Charlotte esté transitando los sesenta. “Eso sería algo muy extraño”, concluyó Kristin.

