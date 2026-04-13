La actriz Ruby Rose acusó a Katy Perry de haberla agredido sexualmente en el pasado: “Tengo fotos”

En las últimas horas, un fuerte escándalo se desató entre la actriz y modelo Ruby Rose y la cantante Katy Perry. La intérprete, conocida por su actuación en Orange Is The New Black, aseguró que hace 20 años fue agredida sexualmente por la compositora de “Firework” en un club nocturno de Melbourne, en Australia. Si bien la ex de Orlando Bloom todavía no habló al respecto, sí lo hizo su representante, quien negó las acusaciones calificándolas de “falsas”, “peligrosas” e “imprudentes”.

Ruby Rose recordó una situación de agresión sexual que vivió hace 20 años con Katy Perry The Grosby Group

El viernes, Perry fue vista junto a su pareja, Justin Trudeau, en el Festival Coachella de California. Allí, la artista disfrutó junto al exprimer ministro canadiense del recital de Justin Bieber, y un divertido comentario que hizo entre el público se viralizó rápidamente. Fue precisamente en el marco de un artículo compartido por Complex, donde contaba este chiste de Katy que la volvió tendencia durante todo el fin de semana, que Rose utilizó su red social Threads para hablar de este hecho que tanto la marcó en el pasado. “Me ha tomado casi 2 décadas decir esto públicamente”, escribió antes de contar con lujo de detalles el presunto incidente de abuso que vivió junto a la artista musical.

Katy Perry y Justin Trudeau disfrutaron de Coachella este fin de semana Sean Kilpatrick - The Canadian Press

“Katy Perry me agredió sexualmente en el club nocturno Spice Market en Melbourne. ¿A quién le importa lo que ella piense?”, lanzó sorpresivamente la australiana en la sección de comentarios de dicha publicación. Enseguida, contó que ella tenía “solo poco más de 20 años” en el momento del supuesto incidente y relató lo que escondió durante tanto tiempo: “Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga y se agachó, se apartó la ropa interior y frotó su asquerosa vagina en mi cara hasta que se me abrieron los ojos de golpe y vomité sobre ella”, confesó Rose, quien dijo que en su momento no supo cómo afrontar la situación y la consideró una “anécdota de borrachera”.

“Aunque estoy muy agradecida de haber vivido lo suficiente para encontrar mi voz, esto solo muestra el impacto que tienen el trauma y el abuso sexual”, dijo la intérprete de John Wick: Capítulo 2 mientras resaltaba que como mujer, por una infinidad de razones, abrirse sobre la violencia y el abuso sexual de mujeres contra mujeres es “100 veces más difícil que hablar de los depredadores masculinos”.

“Aunque estoy muy agradecida de haber vivido lo suficiente para encontrar mi voz, esto solo muestra el impacto que tienen el trauma y el abuso sexual”, señaló Ruby Rose Corbis

Inmediatamente, la estrella dijo que no está interesada en presentar una denuncia por esto sino que la única intención al hacerlo público es “sacar” ese hecho de su interior para evitar daños emocionales mayores. “No necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu cuerpo antes de que te cause cáncer”, explicó.

Respecto a la contraofensiva que puede tomar Perry, expresó: “Es más que bienvenida a demandarme (no lo hará, porque pasó, tengo fotos y fue literalmente en público y presenciado por varias personas). Además, hay mucho más que sucedió en los años previos a su tonta canción que no querrá que yo discuta. La manipulación psicológica fue fuerte con esa persona”, dijo respecto a la disputa que ambas tuvieron en Twitter en 2017 cuando Rose criticó su canción “Swish Swish”.

Katy y Rose tenían una relación de amistad en el pasado. La cantante escribió y firmó las cartas de recomendación para la solicitud de visa que hizo la actriz en Estados Unidos, en la década de 2010

Ante la repercusión que generaron sus dichos, Katy Perry prefirió el silencio. Sin embargo, uno de sus representantes salió a negar las acusaciones públicamente. “Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, advirtió en un comunicado publicado este lunes por Variety. Y agregó: “La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido repetidamente negadas por aquellos mencionados”.