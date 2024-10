Andrea del Boca: el paso por Bake Off, su vida sentimental hoy y la causa judicial que afectó la salud de su padre; “le costó la vida”

La popular actriz se confesó con LA NACION en una charla donde repasó su extensa trayectoria y no eludió referirse al juicio que comenzará en marzo, en torno a la supuesta malversación de fondos del Estado para la producción de ficción

Pablo Mascareño Para LA NACION

Recorre los interminables pasillos de Telefe con la emoción a flor de piel. Una suerte de migración en el tiempo, nostálgica hasta el paroxismo, mientras se realiza la sesión de fotos que acompaña a esta entrevista. Lo curioso es que Andrea del Boca pisó este solar por primera vez cuando contaba con solo cuatro años de edad. “En ese estudio hice Había una vez un circo, durante el verano de 1970″, dice, mientras señala la puerta tramada de ingreso al set que se mantiene como era originalmente.

Como un artilugio del destino, esta “segunda casa” sigue atravesando su vida, ya que la actriz ha sido una de las participantes de la actual temporada de Bake Off famosos , el reality que emite Telefe, conducido por Wanda Nara, donde figuras conocidas se prueban como pasteleros amateurs. Si bien fue eliminada hace algunos días, aún tiene chances de regresar a la competencia en la instancia de “repechaje” que comenzará el próximo lunes . “Soy fanática de este formato, lo veo desde la versión original que se dio en Inglaterra”.

Luego del último flash, es tiempo de ir a una oficina de producción refrigerada para charlar largo y tendido con LA NACION sobre su flamante experiencia frente a las batidoras, repasar su carrera, confesar cómo es su vida afectiva hoy y, sin esquivar el tema, explayarse sobre la causa judicial en torno a la realización de Mamá corazón, una producción suya que contó con fondos aportados por el Estado.

“¿Estás para cocinar?”

Andrea del Boca se acompaña de un abanico y pide agua y gaseosa heladas. “Con el calor me baja mucho la presión”, reconoce la actriz, una de las grandes estrellas del culebrón nacional.

-¿Por qué aceptaste hacer Bake Off famosos?

-Una noche, mientras cenaba con mi hija en casa, recibí un mensaje de Wanda (Nara) en el que me preguntaba: “¿Estás para cocinar?”. Yo le respondí: “¿Venís a comer?”. Faltaba solo una semana para el comienzo de las grabaciones y lo primero que le comenté es que tenía un viaje acordado para ir a España, para participar de Iberseries & Platino, un festival de televisión y cine. La conductora insistió con su propuesta proponiéndole, como una posible solución, hacer una participación especial.

-¿Lo pensaste mucho?

-Cuando le conté la propuesta a mi hija Anna, me dijo: “Mamá, tenés que ir. Será muy bueno porque te mostrará desde otro lugar”. Esa frase fue definitoria. “Pensé que sería valioso salir de mi zona de confort, que es la ficción”.

Finalmente, se pudieron ajustar los tiempos y, en siete días, estaba compitiendo ante la mirada del jurado integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis y, desde ya, ante la muy buena audiencia que sigue el programa de lunes a jueves a las 22 desde la señal abierta y con reacciones en tiempo real desde Streams Telefe.

"Cocinar es una terapia", asegura Andrea del Boca, que participó recientemente de la edición del reality Bake Off Santiago Cichero/AFV - LA NACION

-¿Te gusta cocinar?

- Sí, eso es algo que la gente no conoce de mí. Es una terapia, hice las tortas de casamiento de mis hermanos, la de los cumpleaños de mi familia y las de mi hija, desde que tenía un año.

-¿Sos más repostera o cocinás de todo?

-Me gusta mucho la repostería, porque es más precisa.

Vueltas de la vida mediante, la actriz tiene una historia muy particular en torno a Maru Botana: “El doctor Carlos González Botana, papá de Maru, fue el médico clínico de mi familia desde la época de mis abuelos”, recuerda.

-¿Cuál fue el jurado más exigente?

-Curiosamente, Damián Betular.

-¿Por qué “curiosamente”?

-Porque imaginaba que sería Christophe (Krywonis) el más bravo, pero fue un dulce de leche. Con mis compañeros nos llevamos genial, no había competencia sino solidaridad entre todos. Cuando nos decían “pasteleros”, me causaba mucha gracia.

-Hubo una gran entrega física de tu parte, lejos de la caracterización de un personaje.

-En las redes, las fans me cuestionaban que llevaba siempre el pelo recogido, pero así debe ser, no se te puede caer un mechón en la preparación. Tampoco me pintaba las uñas, porque el esmalte podría saltarse y mezclarse con un ingrediente. La coquetería quedó afuera, por eso digo que salí de mi zona de confort y fui feliz .

Causa judicial

En la última década, Andrea del Boca y exfuncionarios del kirchnerismo se vieron involucrados en una causa judicial donde fueron procesados por supuesta defraudación al Estado . Hace pocos días, se anunció que, finalmente, el 6 de marzo de 2025 se llegará a la instancia de juicio oral y público que buscará poner luz sobre el tema.

-En tus redes sociales “celebraste” la noticia del inicio del juicio por la causa de la supuesta malversación de fondos públicos en la producción de Mamá corazón, que nunca salió al aire. ¿Te arrepentís de esa experiencia?

-Después de ocho años, finalmente se va a comenzar un juicio, con los tiempos de la Justicia que no son los que uno desearía.

-¿Cómo te parás ante eso?

-Estoy tranquila, porque, desde el primer momento, sé lo que hice y cómo lo hice. De hecho, hay una pericia de los peritos contables de la Corte Suprema. A pedido del juzgado se hizo esa pericia contable, que determinó que todo el dinero que entró a la productora (A+A Group SRL) se utilizó para pagar lo que correspondía a Mamá corazón . En una ficción se ven los actores, pero, detrás, hay técnicos, luces, cámaras, estudios, proveedores… la estructura es muy grande y hay que llevarla adelante. Cuando Bacua (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino) me convoca para hacer Esa mujer, que lo hicimos en la Televisión Pública, era porque ellos tenían cinco mil horas, pero no podían exportar, no podían vender afuera porque no los conocían, entonces me proponen hacer una telenovela con la idea de exportar, pero, tanto en Esa mujer como en Mamá corazón, el contrato era muy claro.

"Estoy tranquila; sé lo que hice y cómo lo hice", dice Andrea del Boca acerca del juicio que comenzará en marzo de 2025 por la supuesta malversación de fondos del estado para la producción de una ficción que no salió al aire Santiago Cichero/AFV - LA NACION

-¿Cuál era el compromiso?

-Quién decidía qué canal emitía y adónde se vendía era el Bacua. La productora no tenía nada que ver, lo único que podíamos hacer era facilitar la promoción.

-¿Se llegaron a editar los materiales?

-Esa mujer se editó y se emitió. Mamá corazón, que es una serie de 26 capítulos, se grabó en su totalidad. Todos los crudos de todas las cámaras están presentados en el juzgado . Había un comentario público donde se decía que no se había hecho nada; eso no es así.

-¿Pusieron a disposición del juzgado los crudos de cámara?

-Trece capítulos fueron editados y presentados al Bacua en ese momento, cuando estábamos terminando de grabar.

-¿El resto?

-El resto está en lo que se llama el “primer corte”. Los capítulos, por ley, deben durar 48 minutos porque, los restantes 12 son para ser utilizados en publicidad, pero los capítulos están editados y duran, quizás, más de una hora. Entonces, lo que hay que hacer es recortarlos para llevarlos al tiempo correcto. En ese proceso es cuando se hace el sonido y la musicalización, color y render.

-Eso sería lo que faltaría hacer.

-Exacto, el pulido final de la segunda mitad. Pero, para evitar cualquier malentendido en la Justicia, decidí copiar todo, tanto los que están presentados editados como los crudos, para que se vea que se hicieron.

-¿Por qué el Estado no puso la serie al aire?

-Eso me excede. Cuando sucedió el cambio de gobierno (de Cristina Kirchner a Mauricio Macri) me presenté ante (Hernán) Lombardi, quien estaba a cargo del Ministerio (Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos). Le llevé todos los papeles y me pidió dos semanas. A las dos semanas me convocó y me dijo que lo había hablado con Mauricio (Macri), que estaba todo OK y que el “avance de obra” era del 80 por ciento y que, de todas las producciones, era la única que iba a seguir adelante dado ese “avance de obra” . Así se habla técnicamente. De hecho, hay una carta que le manda el ministerio de Lombardi a la Universidad de San Martín, donde dice que se pague la siguiente cuota para terminar lo que faltaba de edición. Yo me entero por el juzgado.

-En ese momento no hablaste.

-Tenía un estudio de abogados que me pedía eso. Tenía que acatar lo que me decían ellos, por eso, durante mucho tiempo, no hablé. Por respeto a ese pedido de silencio, pero hubo mucha desinformación.

-¿Por qué participaba la Universidad de San Martín?

-El Estado no contrata directo a un privado, lo tiene que hacer a través de una triangulación. Esa triangulación es administradora, es decir, no solo transfiere el dinero, sino que tiene que administrar qué se hace con ese dinero y cobra su porcentaje como administrador. Había varias universidades involucradas. A mí me tocó la de San Martín, porque así lo decidió el Bacua; uno no decidía a dónde iba. A mí me pareció bueno porque esta universidad tiene una carrera de cine y televisión, de hecho, les dije que vinieran (los alumnos), a foguearse de manera práctica. Mucha gente cuestiona la participación de las universidades, pero eso es algo que uno no decidía, supongo que a las otras productoras les pasaba lo mismo. Mis dos producciones eran con rendición de cuentas, no te transferían la siguiente cuota hasta que no presentabas todas las cuentas de la cuota anterior . Por eso mi tranquilidad ante el inicio del juicio, donde soy la única privada, el resto son todos exfuncionarios.

En sus redes sociales, la actriz manifestó: “Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de ocho años finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujó, deseando que esto comenzara, fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia”.

-Alguna vez dijiste que este tema afectó la salud a tu padre.

-Todo ese ataque fue un golpe muy duro para él, le costó la vida. Comenzó con una depresión y derivó en un cáncer. Él estaba bien, pero se fue en tres meses. Fue un cimbronazo muy grande.

-En lo artístico, ¿sentís que afectó a tu carrera?

-Mi papá me decía “tu carrera no va a resistir esto” , pero no se trata de una carrera de corto plazo sino de resistencia. La dedicación que se le pone durante tantos años... En agosto cumplí 55 años de carrera, es lo que queda en el público.

Andrea del Boca junto a su padre, el recordado director de televisión Nicolás del Boca, en 2014

Entrenar la memoria

-Volvamos atrás en el tiempo. ¿Cómo fue aquel debut en cine con Había una vez un circo?

-Guardo los mejores recuerdos. Era muy chiquita, pero tengo muy presente a Olinda Bozán, me divertía tanto. También lo pasaba muy bien con los payasos Gaby, Fofó y Miliki, Mercedes Carreras y Jorge Barreiro.

La actriz transcurrió gran parte de su vida en la televisión, como si fuese un universo paralelo a la realidad. En de las actuales instalaciones de Telefe también grabó las recordadas y exitosas telecomedias y telenovelas Papá corazón, Celeste, Antonella, Celeste, siempre Celeste, Perla negra, Zíngara, Mía solo mía. “Mi camarín era como mi casa”, recuerda. “Tenía hasta mi cocinita, se grababan 12 horas por día y los sábados hacíamos los exteriores”.

No son pocos los técnicos y productores que se acercan a saludarla. “Miro esos techos y siento que ahí están los ángeles de tanta gente querida con la que trabajé”. La actriz recupera en sus retinas algunos momentos inolvidables. “ Es como ver a mi papá entrar con su maletín lleno de libretos... Es muy movilizador estar acá, pero todos son recuerdos muy lindos. Tengo el placer, el honor, de haberlos vivido ”.

-Tu padre, Nicolás del Boca, dirigió varias de las ficciones que protagonizaste. ¿Es cierto que no permitía que los actores ingresaran al estudio con el libreto en la mano y sin saber la letra?

-Los ensayos se tenían que hacer con el guion ya aprendido.

-Estamos hablando de ficciones diarias, lo cual implicaba una gran exigencia y entrenamiento para los actores.

-En esa época, me levantaba a las cinco de la mañana y con mi café, mate cocido o mate, me ponía a estudiar el libreto durante una hora y media. En mi vida, he estudiado tantos guiones que, a veces, escucho una frase que me resulta conocida y siento que la dije en alguna escena.

-Varias de tus telenovelas expandieron los ejes temáticos, abarcando temas de interés social.

-Celeste, cuyo autor era Enrique Torres (casado con Anabella del Boca, hermana de Andrea), fue la primera tira en tocar el tema del sida.

-El actor Osvaldo Guidi interpretaba a un personaje que había contraído la enfermedad, algo que fue muy llamativo para la época. ¿Cómo surgió la idea de abordar ese tópico?

-Coincidió con mi época de cantante, cuando grababa para la Warner, empresa que decidió hacer con sus artistas unos spots sobre el tema. Recuerdo que participaron Rubén Blades y Luis Miguel, entre muchos otros. A mí me tocó grabar en una playa y abordar el tema desde el punto de vista del amor, donde decía que “el amor no te protege, pero los condones, sí”.

-¿En qué año sucedió?

-Era 1989. En Argentina aún no se hablaba del tema y en Estados Unidos se la llamaba “la peste rosa”, circunscribiéndola a la comunidad homosexual.

Olfato para la TV

-¿Cómo surge la posibilidad de hablar del HIV en Celeste?

-Cuando regresé a la Argentina, hubo una reunión de preproducción con el productor Raúl Lecouna, Enrique Torres, Nicolás del Boca y yo. En ese encuentro planteé la necesidad de incluir el tema en la nueva tira. Consideraba que había que cumplir con cierto servicio social y abordar cuestiones que fuesen de interés y que no se trataban en las telenovelas solo vinculadas con las historias de amor.

-¿Tu propuesta fue aceptada rápidamente?

-No, (Raúl) Leocuna me decía que era un tema “piantavotos”, pero le propuse probar a través de un personaje que tuviera algún tipo de contacto con Celeste. Así fue que se eligió al personaje que hacía Osvaldo Guidi, que era amigo de Celeste, y que tenía una relación homosexual con el poderoso que interpretaba Arturo Maly.

-Tu olfato no falló.

-La audiencia no solo se mantuvo sino que creció, y la tira fue premiada por la Unesco.

Andrea del Boca en las instalaciones de Telefe; la actriz debutó allí a los cuatro años, cuando el edificio pertenecía a Argentina Sono Film Santiago Cichero/AFV - LA NACION

Conversar con Andrea del Boca es hacerlo con alguien cuyo rostro está tan impregnado en el inconsciente colectivo de todo un país que, por momentos, hasta hace pensar que se está ante una “vieja conocida”, un familiar. “Es una responsabilidad de la que no me voy a hacer cargo”. Se ríe y redobla la apuesta: “Somos la generación que hoy tiene 25 años”.

Niña precoz

A la actriz le restan 12 meses exactos para llegar a las seis décadas y lleva 55 años de labor ininterrumpida . Récord nada usual. “Si vamos a ser exactos, mi debut real fue cuando tenía ocho meses”.

-¿Ocho meses?

-Fue para un programa donde Teresa Blasco hacía de mi madre. En realidad, fui un bebé trans, porque tenía que hacer de nene y, como no me pudieron sacar los aritos, me pusieron un gorro que me tapaba las orejas.

El director de ese ciclo fue Alejandro Doria, allegado a su familia, al punto tal de ser padrino de bautismo de Andrea. “Era amigo de mi mamá desde antes que se casara con mi padre, por eso, para mí, siempre fue ‘el tío Alejandro’”.

-¿Cómo fue que ingresaste al medio?

-Mi papá no quería saber nada, pero, ante el pedido de Alejandro (Doria), mi mamá lo convenció diciéndole que se trataba de una gauchada y que solo duraría una semana.

La “gauchada” fue el comienzo de una extensa carrera que la convirtió en una estrella tanto en nuestro país como en buena parte del mundo. Fue bajo las órdenes de ese director que, tres años después, participó en Nuestra galleguita, con Erika Wallner, Norberto Suárez y Laura Bove.

-Casi ninguna actriz de tu generación puede dar testimonio de haber trabajado con aquel grupo de actores.

-Fue un honor. Cuando comencé, aún no había comenzado la escuela, así que no sabía leer.

-¿Es cierto que los libretos te los leía Ana María, tu mamá?

-Sí, me los leía como si fuesen un cuento y luego los repetía. Eso marcó mi manera de estudiar, ya que siempre internalicé la letra por concepto, no puedo tomar un libro y, en primera instancia, saberlo textual; antes necesito conocer bien la idea de lo que se está contando.

Pantallas sin actores

-En la televisión abierta solo se puede ver Margarita, una idea de Cris Morena grabada en Uruguay que sale por Telefe. ¿Extrañás la abundancia de ficción en el medio?

-La ficción la necesitan no solo los actores, por ser una fuente laboral, sino también el público. Mi padre decía que éramos una “fábrica de ilusiones” y la “hora 25″.

-El “bonus track”.

-Es como si todo se detuviera durante un rato. Además, el televidente llora por lo que les sucede a los personajes, pero, en realidad, lo hace por lo que le pasa en la propia vida a partir de la identificación. Luego de esa primera vez hablando sobre el HIV, en las novelas hablamos sobre trasplante de médula ósea, cáncer, donación de órganos, por eso muchos médicos nos agradecían por la concientización. El personaje de Antonella tenía cáncer de útero y las mujeres iban a los consultorios y decían “le pasó a Antonella”. Hablaban como si se tratase de un familiar y eso las llevaba a las consultas.

-Por ser una estrella de la telenovela, ¿padeciste el prejuicio en torno al género y a tu figura?

-En una época sí, pero ya pasó. Cuando se comenzaron a exportar nuestras ficciones, la mirada cambió.

A través de sus ficciones, Andrea del Boca también se convirtió en estrella en mercados como el italiano , donde sus tiras arrasaban con el rating. En un film protagonizado por Marcello Mastroianni, se puede ver al actor jugando una escena donde, de fondo, un televisor emite Andrea Celeste. “Umberto Eco hizo un estudio donde explicó técnicamente que no se trataba de un género menor y las razones por las que la telenovela acompañaba socialmente al público”.

-En el género se puede encontrar hasta un basamento en el teatro clásico y en la construcción del héroe trágico.

-Exacto, nosotros hacíamos una telenovela diferente a la que se hacía afuera, donde respetábamos los roles de heroína y galán, el zonzo que aportaba la comedia y el villano o la villana, esos eran los cuatro pilares. Actualmente, Perla negra se emite en Italia por vigésima vez. “Se la saben de memoria, hay un público que tiene un gran recuerdo nuestro, pero hay que volver a entrar en esos mercados con nuevos productos”.

-¿Añorás hacer ficción?

-Sí, porque está en mi ADN, es algo que amo profundamente.

-Alguna vez te consulté si te considerabas “la reina de las telenovelas”; respondiste que “la reina de la telenovela es la telenovela”.

-Es así, es un género que siempre vuelve. La ficción diaria te acompaña. En la época de Celeste me llamaba Julio Bocca desde el exterior para que le contase cómo seguía la trama.

Lejos de la subestimación del género, la actriz se ilusiona con el regreso del culebrón nacional a las señales abiertas Santiago Cichero/AFV - LA NACION

-Estamos hablamos mucho sobre el amor en la ficción. ¿Qué sucede en tu vida con ese tema?

-El amor es el motor de la vida.

-¿Eso quiere decir que estás en pareja?

-No, ¿por qué tiene que ser en pareja?

-Me refería a ese amor.

-Tengo amor, pero no siento que el motor tenga que estar puesto en la pareja.

