Andrea del Boca y Luis Miguel: la confesión de la actriz sobre un encuentro con el cantante

Ante el esperado desembarco de Luis Miguel en el país, donde ofreció la semana pasada el primero de una seguidilla de shows en el estadio Movistar Arena, varias famosas argentinas han aprovechado la ocasión para compartir sus experiencias vividas junto al artista. Entre esas revelaciones, sorprendió un enigmático posteo de Andrea del Boca en las redes sociales.

Frente al furor que despierta la presencia del artista por estas tierras, la actriz que supo ser la cara de las telenovelas nacionales en la década del 90 publicó en su cuenta de Instagram una foto retro en la que se la puede ver radiante junto al cantante en el contexto de una gala de premios celebrada tres décadas atrás en Europa.

En la imagen, ambas estrellas están sentadas a una mesa y sonríen mientras Juan Alberto Mateyko las abraza por la espalda para la foto. Lo curioso en la publicación, además de la aparente complicidad que se aprecia en la actitud de ambos, es la frase que eligió la protagonista de Celeste siempre Celeste para acompañar a la fotografía. En sus palabras, Del Boca parece insinuar la posibilidad de haber vivido un romance con “El sol de México” por aquellos tiempos en que ambos triunfaban en sus carreras artísticas.

“Monaco World Music Awards, mayo 1990. Lo que sucede en Mónaco, queda en Mónaco”, escribió la intérprete. El posteo generó la intriga de los internautas, que rápidamente bombardearon a la actriz con preguntas para conocer un poco más acerca de aquel encuentro. “Si me decís que tuviste algo con él, te envidiaría más que mucho”, comentó una seguidora expresando su adoración por el ídolo. “¡Son una bomba juntos! Si Mónaco hablara…”, añadió otra usuaria.

“Hoy Luis Miguel es el centro de atención. Todos sacan sus fotos con él... Sigue siendo el Rey”, observó otra mujer. Coincidiendo con la llegada de Luismi al país, Silvina Escudero también recordó un episodio vivido con el artista y dio detalles acerca de una cena del tour anterior que el cantante protagonizó cuatro años atrás en la Argentina.

“Fuimos a comer una vez, que yo le canté el tema ‘Y’, y él lo siguió cantando y yo le corregí. Le digo: ‘No es así la estrofa’”, contó Escudero entre risas y continuó: “Seguimos comiendo, estaba Marley también. Tomó vino, estábamos en una bodega. Le enseñamos a bailar un poco de tango. Después fuimos al piano y lo tocó. Y ya después me fui”.

La bailarina, que también compartió en Instragam sus fotos de anoche disfrutando del primer concierto de Luis Miguel en el país, apuntó luego que, al parecer, el músico tenía otras intenciones para con ella. “No me dejaron sacarme fotos con él los guardaespaldas. Me revisaron el teléfono”, agregó Escudero al tiempo que la periodista del programa Mariel Di Lenarda le consultó si el músico había intentado pasar la noche con ella. “Yo creo que sí. Él es muy seductor, caballero, amoroso. Yo creo que él quería, sino, ¿para qué quería comer conmigo?¿Para qué armó todo ese plomo?”, apuntó Escudero sobre la actitud de los guardias de seguridad. “Lo amo desde chiquita, es mi ídolo y para mí fue lo más ir a comer con él. Obviamente él tenía otras intenciones, yo ya estaba chocha con comer con él, con que me haya cantado el tema. Yo fui un fiasco para él”, concluyó.

Mientras tanto, “El Sol de México” disfruta de un prometedor presente amoroso en compañía de su pareja, la diseñadora de modas española Paloma Cuevas, quien lo acompaña en su visita al país y a quien ayer el artista agasajó en pleno show mientras ella lo observaba desde la platea del estadio.

Luis Miguel y Paloma Cuevas, durante sus vacaciones de Semana Santa de este año en Madrid G3/The Grosby Group

La empresaria lo aplaudió como una fan más desde las primeras filas del Movistar Arena y fue la protagonista de uno de los momentos más emotivos de la velada cuando sobre el final del concierto el mexicano le hizo una declaración de amor al interpretar el tema “Cucurrucucú Paloma”, un clásico de Tomás Méndez que popularizó Caetano Veloso y que él solía interpretar en su niñez. En una reciente entrevista con el diario El País, Cuevas confesó: “La vida nos ha reunido de diferentes formas y estamos juntos”, dijo sobre el hombre que hace suspirar a sus fans y que en estos días completará su serie de shows en la Argentina.

