Comienza el juicio contra Andrea del Boca y diez exfuncionarios: cómo se prepara la actriz y los detalles del proceso

“Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia”, había escrito en sus redes sociales Andrea del Boca en septiembre del año pasado. El esperado día mencionado por la actriz llegó y este jueves desde las 9.30 ella con otros diez imputados estarán en el banquillo del Tribunal Oral Federal 7, acusados de administración fraudulenta, por presuntos ilícitos en la financiación de la novela Mamá Corazón, grabada en el 2015 y producida por ella.

Juan Pablo Fioribello, representante legal de Del Boca aseguró en diálogo con LA NACIÓN que su clienta está con mucha expectativa respecto al comienzo del proceso: “Tanto ella como todo el equipo que compone la defensa estamos con ansias. Ella llevaba mucho tiempo esperando esto con una inocencia absolutamente marcada, con pruebas que se recolectaron en instrucción a su favor, pericias de la Corte Suprema, pericias contables que dijeron que en las cuentas personales y de la productora de Andrea no se detectó irregularidad y que el dinero fue destinado a donde tenía que ir”.

Además de la actriz, hay otros diez imputados, todos funcionarios públicos (o ex): Julio Miguel de Vido, en ese entonces exministro de Planificación Federal; Carlos Rafael Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad, Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo y Hugo Jorge Nielson.

“Fuimos la única parte que pidió que esto empiece lo antes posible”, señaló el abogado y agregó que la artista está “confiada y deseosa de que esto comience cuanto antes”. Por otro lado, aclaró que su clienta cumplió con todo lo establecido por contrato, ya que, según los papeles, ella no era la encargada de exhibir la novela, sino de entregar el contenido audiovisual: “Se brindó el material en su totalidad, quien tenía que exhibirla era el Banco de Contenido Audiovisual, no ella”.

Fioribello, quien encabeza la defensa junto con sus colegas, los exfiscales Federico Scgumacher y Diego Onorati, agregó: “Esto a Andrea le trajo consecuencias negativas en su imagen tanto personal como profesional, está embargada, devastada, cansada como cualquier persona inocente que se ve involucrada en un proceso penal y tiene que estar sometida a normas y cuidados que no puede realizar sin autorización judicial. Por eso quiere que esto avance . El juicio oral pondrá luz donde no la había. Es desgastante para alguien que no está acostumbrado y que trabajó desde los tres años con todos los gobiernos y nunca tuvo un problema”.

El debate oral y público comienza hoy y tendrá lugar todos los jueves de manera virtual en el Tribunal Oral Federal 7 a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Fabiana León es la fiscal de la causa que se espera que finalice en octubre. Durante el proceso desfilarán casi 100 testigos de todas las partes, entre los que se encuentran por ejemplo Fernando Dente, Fabián Mazzei y Marcelo Mazzarello, quienes formaron parte del elenco de la cuestionada ficción.

La defensa de Del Boca está trabajando solo con ella en esta causa y sin contacto con el resto de abogados. Algunos de los imputados sí están llevando una defensa conjunta. “Lo que vamos a exhibir como material probatorio va a arrojar la absolución de Andrea, no me cabe duda”, consideró el letrado. Entre las pruebas aportadas se encuentran diferentes contratos entre las partes, artículos periodísticos, el convenio firmado por el Incaa y la Universidad Nacional de San Martín, informes bancarios y facturas, además de una pericia contable realizada por la Corte Suprema e imágenes de la novela.

También se había requerido el testimonio de otros testigos como Hernán Lombardi, Alejandro Alfie, Sebastián Ortega, Marrcelo De Bellis, Germán Krauss y Patricia Etchegoyen.

“Yo hago derecho penal, no hago temas de política y esto es ajeno a la política y lo encaramos desde un tema técnico y jurídico, me dedico a solucionar problemas jurídicos como seguramente esto va a ser solucionado”, cerró Fioribello.

El Tribunal deberá determinar si hubo ilícitos en los convenios realizados entre funcionarios del ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín y del Incaa que posibilitaron el otorgamiento de fondos a la productora A+A Group SRL de la cual Andrea del Boca era la representante.

Además de contar con el rol protagónico de la ex Celeste siempre Celeste, Antonella y Perla Negra, la ficción representaba el debut actoral de su hija, Anna del Boca. El elenco se completaba con figuras reconocidas como Fabián Mazzei, Marcelo Mazzarello, Graciela Pal, Patricia Etchegoyen, Marcelo De Bellis, Fernando Dente, Gladys Florimonte, Pablo Novak, Julián Weich, Matías Alé, Belén Francese, Sebastián Almada, Agustina Lecouna y Germán Krauss, entre otros.

