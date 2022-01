Andrea Rincón y Fredy Villareal: picante entrevista y ¿blanqueo de la relación?

Durante los primeros días del año, en Intrusos, de América TV, anunciaron con bombos y platillos el primer romance del verano en Villa Carlos Paz: Freddy Villareal y Andrea Rincón.

Lejos de esconderse, los actores, protagonistas de la obra Los 39 escalones, se mostraron juntos y, ante cada nota, negaron con una sonrisa la relación, o respondieron con evasivas. Con la clara intención de hacerlos “pisar el palito”, de que blanqueen su amor o de que se besen en vivo, la producción del envío los juntó en un móvil en vivo en el que tuvieron que, al mejor estilo Nicolino Locche, esquivar las indirectas y las preguntas concretas sin quedar en evidencia.

El resultado fue un picante y divertido ida y vuelta en el que no faltaron las miradas cómplices y las sonrisas nerviosas.

Los 39 escalones. La exitosa comedia, ahora en Carlos Paz, fue la razón que unió a esta ¿nueva pareja? instagram

La intención del programa se vio desde el inicio del móvil. “Acá están y se viene el show de la negación”, los presentó Pablo Layús con el lago de fondo. Luego del saludo de rigor, Rodrigo Lussich arrancó la entrevista felicitando a Rincón por su papel en la obra. “La verdad es que para mí es un placer trabajar al lado de estos grosos, que me ayudan mucho. Venía de hacer drama y la verdad es que por el momento que estamos viviendo también era necesario hacer comedia. Y creo que es una gran escuela esto, porque me están enseñando...”, comentó la actriz y miró a su compañero. Gracias a la mención, Layús le preguntó a Freddy Villareal por su escuela de teatro y los actores se tiraron flores mutuamente.

Superado el momento de promoción de la obra, Adrián Pallares fue directo al grano: “¿Qué onda? Ustedes están libres, no tienen compromisos, son adultos ¿hay posibilidad ahí de empezar a creer y a crecer una relación mucho más cercana?”.

El largo silencio lo rompió el humorista. “Andrea, creo que te están llamando”, deslizó. “Vayamos al hueso chicos, yo el día que esté de novio lo voy a decir sin ningún tipo de problema. Jamás voy a ocultar a... Porque sería una falta de respeto hacia la mujer también, un ser que adoro, que es el ser más maravilloso del mundo, como es ella, que es mujer, que ya corre con esa ventaja...”, continuó Villarreal, que al principio de su respuesta se mostró firme pero que luego terminó enredado en la explicación: “Si vos me preguntás ´¿Che, te gusta Andrea?´ Es una mujer bella en todos los aspectos. Eso pudo haber confundido los tantos”, agregó después, mientras ella no dejaba de sonreír.

Persistente, Layús contó que en todas las temporadas se lo ve al actor en algún bar y que en esta desapareció. “No, siempre estuve en varios lugares. Soy un soltero al que no le gusta estar solo”, respondió. Lussich aprovechó para preguntarle a Andrea por la hija de Freddy y la buena relación que lograron. “Jaz es una divina. La verdad que le dije a él y a la mamá que hicieron un muy buen trabajo.

Es una muy buena nena”. “Que lo digas públicamente me enorgullece”, acotó él, y las chicas en el piso empezaron a suspirar. “Hacen linda pareja aunque no lo digan”, exclamó Karina Iavícoli, mientras Paula Varela comenzó a pedir un pico.

“Se nota que la estás cuidando. Aunque no hablen hay cosas que se transmiten y que traspasan la pantalla. Andrea se te ve muy entera, muy feliz ¿Qué es lo que falta para que le cuentan al mundo este gran amor que yo doy por hecho?”, preguntó Iavícoli, dando por confirmada la relación.

Otra vez el silencio, que rompió Rincón para decir que sí, que hay amor, que ella lo quiere y que él la ayuda mucho. “¿Quién te dice que no termino siendo una gran comediante, eh?”, buscó esquivar la actriz. “Por lo que trajiste y estás pelando en el escenario vas bárbaro”, completó él, y volvió a deshacerse en elogios hacia su compañera. “No necesita que la cuide nadie porque ha demostrado de un tiempo a esta parte que se ha reconstruido de la mejor manera ella sola con toda su fuerza de leona que es. Yo no la estoy cuidando. Sería un honor para mí”, insistió Villareal mientras, en el piso, todas las panelistas miraban embelesadas la escena.

Luego de contar que ya habían tenido un primer contacto por trabajo durante en la pandemia, que no prosperó y que se reencontraron recién en los ensayos, explicaron que viven en el mismo complejo en Carlos Paz por casualidad y que no fue algo buscado. Lo que siguió después fue una entrevista en la que los periodistas buscaron una declaración y los entrevistados respondieron con evasivas. ”Freddy Villareal, vos sos hombre para querer a esa mujer”, le dijo Pallares. “Chicos, no paran de mirarse, qué lindo”, agregó Varela, y Lussich pidió un tema de Ricardo Montaner: “Va creciendo en amor”, empezaron a cantar todos en la mesa, mientras la ¿pareja? no sabía hacia dónde mirar.

Cuando les preguntaron si tenían alguna canción, Villarreal reveló una infidencia. “Tenemos trayectos del teatro a casa y vamos haciendo una playlist que Andrea debería renovarla un poco porque es muy cortita. Pero yo voy más a lo inglés. Y la otra vez caímos en las redes de César ‘Banana’ Pueyrredón”, expresó, y la dejó picando. Tan fácil dejó la contra respuesta que de inmediato comenzó a sonar en el piso “Cuando amas a alguien” primero, y luego “No quiero ser tu amigo”. “¿Qué dijo Jazmín de la relación?”, “¿Quién dio el primer beso?”... Así siguió toda la nota, y si bien la pareja no puso su amor en palabras, todos en el programa quedaron convencidos de que entre ellos pasa algo.