Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, separados

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se separaron. Según pudo confirmar LA NACION, el fin de la relación es un hecho. Hace unas horas, la hija de Marcelo Tinelli había posteado una sugerente frase en sus historias de Instagram, más precisamente una cita: “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, subió Lelé a su cuenta, pero con un remate más que llamativo: “Ojalá algún día lo entiendas”.

Si bien se desconocen hasta el momento los motivos de la ruptura, sí puede leerse como abrupta, si consideramos que en diciembre ambos fueron vistos en una noche muy romántica donde cantaron juntos. Ambos estuvieron en el espacio del Museo Nacional de Bellas Artes realizando un show muy especial e íntimo, y se mostraron muy enamorados e inseparables, y si bien tenían reservado un espacio VIP para después del recital al que asistieron muchos famosos, Candelaria prefirió estar en la vereda. “Pasamos mucho encierro ya, quiero estar con la gente”, declaró la joven, muy divertida y feliz por la velada compartida con Coti, junto a quien siempre grababa videos cantando a dúo que eran muy elogiados por sus seguidores.

Candelaria y Coti confirmaron su relación a mediados de noviembre de 2020 con una imagen que compartió la joven en su cuenta de Instagram, red social donde el músico también comenzó a subir posteos relacionados a su vínculo con la hija de Marcelo Tinelli, y donde replicó la misma imagen, acompañada de un corazón. En ese momento, la hija de Marcelo brindaba detalles de cómo surgió la relación, en diálogo con Ángel de Brito en el ciclo de espectáculos de eltrece, Los ángeles de la mañana. “Le pregunté a Cande Tinelli y obviamente me confirmó la relación. Me dijo que es muy reciente y que se conocieron en el autoconcierto de Coti del Hipódromo”.

A finales de febrero, Coti dio un recital allí adaptado a la nueva normalidad, donde tanto Candelaria como su hermana Micaela estuvieron presentes, y tras el show surgió el flechazo. Posteriormente, realizaron un viaje juntos a Mendoza y no se separaron más. Sin embargo, la relación estuvo sobrevolada por rumores de crisis en varias ocasiones y además sufrió una inesperada turbulencia cuando Valeria Larrarte, exmujer del músico, hizo una serie de sugestivos comentarios que parecían dirigidos a la relación del cantante con Candelaria.

Larrarte, madre de sus cuatro hijos, siempre mantuvo un perfil muy bajo en el medio. Además de haber sido su compañera de vida por 25 años, también fue la socia comercial de Sorokin. Cuando el cantante oficializó su relación con “Lelé” en pleno proceso de divorcio, algunos posteos de Larrarte en su cuenta de Instagram llamaron la atención de sus seguidores. “¿Viste cuando tenés vergüenza también ajena, te tapás la cara? Qué vergüenza, che”, escribió con cierta ironía. En una segunda publicación, Larrarte utilizó dos emojis: el de vergüenza y el de enojo.

A partir de esos posteos, las especulaciones sobre un posible mensaje indirecto para su ex comenzaron a sonar fuerte, por lo cual Valeria salió a hablar en el programa de eltrece, Nosotros a la mañana: “Jamás me metí en esta historia. Siempre fui muy tranquila y tuve una vida muy tranquila y familiar y enfocada en mis hijos, que es lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto no me va ni un poco”, expresó a través de un audio de WhatsApp. Y si bien aseguró que Candelaria era de su agrado, confesó su malestar al respecto: “Esto me desilusionó”.

La palabra de Marcelo Tinelli

En abril del año pasado, uno de los seguidores del conductor de ShowMatch en Instagram quiso saber cómo se llevaba con Sorkin. “¿Cómo te cae Coti?”, indagó un usuario. A lo que Tinelli respondió: “De diez”.

