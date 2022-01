Andrew Garfield reveló por qué aceptó volver a interpretar a Spider-Man

La tercera entrega del Spider-Man de Tom Holland, se convirtió en unos de los grandes éxitos recientes del cine. La película de Marvel le devolvió al público del mundo el deseo de volver a las salas en un contexto de recaudaciones magras debido a la pandemia de coronavirus. En ese film, la reunión de los tres actores que encarnaron a Spider-Man (Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield), fue motivo de festejo para los fans de la saga. Y en una reciente entrevista, Garfield confesó cuál fue la razón que lo llevó a desear retomar a ese personaje.

Las tres versiones del héroe, un encuentro que entusiasmó a varias generaciones de fans. Europa Press

A lo largo de la charla publicada por Variety, Garfield expresó que sintió un sincero entusiasmo ante la idea de ver a tres Spider-Man en acción, y que lo cautivó el profundo “viaje espiritual” que implicaba ver al personaje junto a una versión más joven y más adulta de él mismo. Por otra parte, destacó lo mucho que se divirtió filmando junto a Maguire, y sobre eso contó: “Trabajamos juntos a lo largo de dos semanas, y creo que logramos algo que va más allá de aparecer y saludar. Mi Spider-Man debe salvar la relación romántica de su hermano más joven”.

La muerte de Gwen Stacy, deja una profunda herida en el Spider-Man de Garfield. El Tiempo/Colombia

En los eventos de El asombroso Spider-Man 2, el héroe de Garfield no logra salvar de una caída a su pareja, Gwen Stacy (Emma Stone), y esa muerte le deja un profundo dolor. Debido a la cancelación de una tercera parte de esa saga, el actor consideró que nunca pudo trabajar en pantalla el luto del héroe, y los momentos posteriores a esa perdida. Por eso, la posibilidad de continuar parte de ese proceso en Sin camino a casa fue el motivo que lo impulsó a aceptar el proyecto: “Mi personaje buscaba asegurarle al Spider-Man más joven, que no sufriera el mismo destino, y en eso hay algo hermosamente cósmico. Significaba el tener una segunda oportunidad de salvar a Gwen (…). Creo que esta es una película que habla sobre el destino. Y solo voy a decir que la imagen en la que logro salvar a la MJ de Zendaya fue verdaderamente hermosa, y me convenció de hacer todo esto”.