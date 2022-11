El mensaje de Laura Novoa, harta de la grieta: “Es como los hijos de padres separados que se llevan mal, se caen en el medio”

escuchar

Este mediodía en “Almorzando con Juana” la mesa se lució con invitados tan distintos como la actriz Laura Novoa, el actor Mauricio Duyab, el político Martín Tetaz, el actor Franco Masini y la modelo Mery del Cerro. Todos deslumbraron con sus experiencias laborales y sus historias de vida, al igual que con sus proyectos a futuro y debates en torno al presente y futuro de la Argentina. Algunos de ellos, que autogestionan emprendimientos (Mery del Cerro tiene una marca de trajes de baño) y proyectos artísticos (Duyab y Novoa) dialogaron sobre la dificultad a la hora de planificar y la falta de créditos.

Martín Tetaz aprovechó la oportunidad para abrir a discusión variados temas de la realidad social y económica por la que está atravesando el país. Esos debates interpelaron a toda la mesa del domingo poniendo especial foco en la problemática de la inflación. Según Tetaz “la inflación es como ir manejando a oscuras en el auto y sin tablero ”. El economista señaló que al romperse el sistema de precios es muy difícil tomar decisiones. “A la hora de tomar una decisión no sabes qué es caro y qué es barato, no hay parámetro. En psicología cognitiva se llama sesgo de acción”. Cuando se le consultó por su mirada respecto a las políticas de congelamiento de precios disparó: “Plantean esas acciones para que parezca que están haciendo algo. Es como un arquero que se tira a un lado para atajar el penal por más que le erre porque si se queda quieto en el medio lo van a criticar más”. Además, agregó que según su postura el principal problema económico que atraviesa el país está vinculado con la carga impositiva y con las trabas a las importaciones: “trabar las compras al exterior es una locura. Los impuestos altos traban las exportaciones que son las que nos darían los dólares que necesitamos”.



El domingo pasado, antes de anunciar a los invitados a la “mesaza”, la presentadora alegó que quería decir algo importante. “Quiero hacer un llamado a la solidaridad humana de nuestra tierra. En la hermosa provincia de Chubut hay una parte de la Península Valdés que tiene gran residuo: más de 20 mil kilos en un área protegida. Y la parte de Ambiente de la provincia no está firmando los permisos que se necesitan para ingresar a limpiar esas áreas”, apuntó. Frente a la incumbencia de la conductora respecto a las problemáticas medioambientales, Tetaz apuntaló sobre las estrategias cortoplacistas de los políticos en la actualidad: “El problema de la política es que mira a corto plazo, por eso no se preocupan por el medioambiente. Las consecuencias mas dramáticas las van a ver las generaciones que siguen, que como todavía no votan, no les interesa”. Según el político, el momento ideal para profundizar sobre los grandes debates sociales es previo a las elecciones para que no existan especulaciones de por medio. Juana Viale coincidió y agregó: “hay que hacer debates transparentes y no especulativos”. En ese momento de la charla, Laura Novoa habló de otra de las cuestiones que, según la artista, aquejan al país y lo impiden a desarrollarse: “Estoy harta de la grieta. Es como los hijos de padres separados que se llevan mal, se caen en el medio”. Dayub coincidió con ella y sentenció: “Necesitamos un peso que funcione. En todos estos años de democracia venimos escuchando una cosa y la otra respecto a la economía y nada funciona. Si yo hago un espectáculo que es malo la gente no vuelve a verlo pero yo lo que veo es que en política la gente hace una mala gestión y vuelve. La gente vuelve a votar a los corruptos, es inexplicable”.

Laura Novoa: "Estoy harta de la grieta. Es como los hijos de padres separados que se llevan mal, se caen en el medio"

Para cerrar el debate, Juana interpeló a Tetaz con una pregunta muy presente en la cotidianidad de los argentinos: “¿Pensás que el año que viene va a haber más de cien por cien de inflación?” A lo que Tetaz respondió: “En Argentina es muy difícil predecir lo que puede pasar con la política, entonces es difícil responder eso. Todas las cosas que te pueda responder de Argentina de acá a dos meses son abstractas. En otros países de la región no es tan así, si en Brasil o en Chile gana la izquierda no cambian todo lo que hizo el gobierno anterior. Nadie va a discutir sobre la independencia del Banco Central. Creo que necesitamos ver qué es lo que funciona en el mundo y traerlo”, cerró.

