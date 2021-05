Ángel De Brito viajó a Miami y se vacunó contra el coronavirus: “Es muy movilizante”

“Finalmente, me pude vacunar. Estoy muy contento, pero es muy movilizante”, posteó sorpresivamente Ángel De Brito el domingo en sus redes sociales. Desconcertados con la noticia, sus seguidores comenzaron a hacerle preguntas, pero el conductor eligió reservarse los detalles para darlos este lunes, en su programa de eltrece.

No sólo la noticia sorprendió al público sino también a sus propias compañeras, que no sabían que el periodista viajaba a Estados Unidos. “Viajé porque tenía una semana que me quedaba de vacaciones y aproveché para venir a vacunarme. Tenía muchas ganas de vacunarme con cualquiera de las vacunas disponibles. Como mi edad es 45, va a tardar en nuestro país y tuve la oportunidad de venir. Acá ya está abierta la vacunación para todos”, comentó desde el departamento donde se encuentra alojado, con la playa de fondo.

De Brito reveló que tomó la decisión entre miércoles y jueves de la semana pasada. “Pagué mi pasaje, vine solito y fui a vacunarme, así de sencillo. Me di la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, para volver ya la semana que viene. Le pedí autorización al canal y a la productora para viajar, y me vine. El miércoles me agarraron ganas de concretarlo, sabía que se había abierto esta opción. Quería viajar el viernes pero no había más lugar porque los vuelos de la Argentina están colapsados, además de los precios que son costosísimos. Salen cuatro veces más caro que lo habitual”, se quejó al aire.

Les aclaro a los que me preguntan, que me vacuné en EEUU.

Mañana, les cuento detalles. https://t.co/f51pZhhhGp — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 3, 2021

“Conseguí para el sábado por Aerolíneas. Llegué el domingo, desayuné con amigos y de ahí me fui a la vacunación. Acá hay tres páginas muy específicas que te dicen tres lugares donde podés vacunarte. Esa página también te dice en qué farmacias tienen vacunas disponibles y cuáles, en el momento. Es con turno, pero todo organizadísimo. Están vacunando en los supermercados también. Acá es algo fluido porque les sobran las vacunas, hay muchos que todavía no se vacunaron porque tienen miedo”, aclaró.

En cuanto a cómo fue el procedimiento, el conductor de LAM contó todo con lujo de detalles. “Yo me vacuné en el campus de un colegio. Llegás al lugar y está todo muy bien señalizado. Te indican que vayas a una carpa y te preguntan que vacuna querés: la Johnson & Johnson o la Pfizer. Te toman los datos, te piden solo el pasaporte y tu teléfono. Te preguntan si sos alérgico a algo y si actualmente estás cursando algún síntoma de Covid. Esas son las dos restricciones para no poder vacunarte. En la segunda carpa ya te encontrás con la vacuna y en la tercera, te hacen esperar 15 minutos, te traen un agua y hay médicos que pasan y te van preguntando cómo te sentís”, indicó marcando el contraste que hay con nuestro país.

Tras asegurar que está muy contento pero movilizado, expresó: “Estaba muy tensionado. Estuvimos un año y dos meses trabajando con el virus rondándonos todo el tiempo. Obviamente la vacuna no te exceptúa, pero es una protección. Me había anotado en dos voluntariados, pero en ninguno quedé. Estaba nervioso no por la vacuna, porque no me daba miedo, soy provacunas, pero una vez que me vacuné me bajó esa tensión del año. No es que me puse a llorar, pero fue movilizante. Ves mucha gente emocionada”, confesó quien no tuvo ningún efecto adverso hasta el momento.

En cuanto a cómo es volar en tiempos de Covid, aclaró que se viaja con el PCR negativo y el barbijo puesto durante todo el vuelo. Con respecto a la vida en Miami, advirtió que la gente circula con tapabocas y están bien marcadas las distancias. Y enseguida desmintió algunas versiones que aseguran que Marcelo Tinelli llevó a parte del equipo de “La Academia” a vacunarse a la Florida. “Vine solo, me pagué mi pasaje porque ayer vi en las redes que decían que Marcelo nos había traído a todos en un charter a vacunarnos. Marcelo está en Buenos Aires, esperando su turno para vacunarse esta semana, así que no vine ni con él, ni con el ‘Chato’ [Prada] ni con [Federico] Hoppe, que sí vinieron pero ni los vi”, reveló mientras aseguró que había varios famosos argentinos en el vuelo.

LA NACION