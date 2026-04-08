LAM vs. Bendita: cómo sigue esta pelea por el rating sin Beto Casella

Son pocos los programas en la televisión de hoy que pueden ser considerados como un éxito. La performance de cada ciclo depende no solo de la propuesta o de los temas, sino también del horario en que se emiten y la competencia puede condicionar el número de rating. En el prime time de la semana, más allá del enfrentamiento entre Telefe y eltrece, hay otra pelea por la audiencia que dan noche a noche LAM y Bendita, por el tercer puesto.

Bendita viene de una renovación, tras la salida de Beto Casella del ciclo de archivos con polémica de por medio. El lunes 22 de diciembre Edith Hermida se hizo cargo del programa, algo que sucedía todos los veranos, pero esta vez de manera definitiva. Tres días antes, Casella le decía adiós al canal, después de 20 años de conducirlo. Para agregarle más condimento a esta historia, el “Capitán” se llevó a gran parte del staff, pero elnueve retuvo el nombre del envío y logró que dos de sus históricos panelistas se quedarán: Horacio Pagani y Evelyn Von Brocke. En el medio pasó de todo, desde quejas que se hicieron públicas hasta un reclamo desatendido que provocó que todo el equipo no fuera a hacer el vivo y las autoridades decidieran emitir igual el envío, pero solo con los informes y sus clásicos muñequitos. Este año con un nuevo panel integrado por Luca Martin, Juanita Groisman, Renzo Berecoechea, Ivo Cutzarida, Guille Barrios, Federico Bulos, Montse Brizuela y Daniel Gómez Rinaldi, junto con el personaje de El Heavy, re jodido, que interpreta el actor Eduardo Calvo, salieron a la cancha.

LAM comenzó su quinta temporada en América con equipo renovado. Tras la salida de Yanina Latorre del panel de angelitas, se sumaron Pilar Smith, Karina Iavícoli y Carolina Molinari. Además, continúan Denise Dumas, Laura Ubfal, Matilda Blanco, Nazarena Vélez, Romina Scalora, Julieta Argenta, la Barby, Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa. Desde que desembarcó en el horario de las 20, el programa que conduce Ángel de Brito se convirtió en el caballito de batalla del canal con buenos resultados en materia de rating. El ciclo de espectáculos que acaba de cumplir diez años en el aire tiene una estructura lo suficientemente móvil que puede dedicarse al chimento o debatir sobre temas de actualidad que vinculan la política y el espectáculo sin escalas. Las “angelitas”, protagonistas indiscutidas del programa, no son unas panelistas más que acompañan a su conductor: la gran mayoría de las mujeres que pasaron por allí tienen nombre y escándalo propio, y las que no lo tuvieron pudieron criticar con lengua muy filosa todos los tópicos del momento. Incluso muchas veces, las peleas internas del programa fueron tema dentro y fuera del ciclo.

Por su parte, el sello distintivo de Bendita tiene que ver con la mirada irónica y la factoría de sus informes que son el valor agregado y lo que marca la diferencia. La conductora es sólida y conoce el ciclo como pocos, pero más allá de eso, el público eligió al formato por sobre todas las cosas. Fue un acierto de elnueve sostener la propuesta que a través del tiempo se ganó un lugar importantísimo dentro de la televisión abierta.

La pelea en números

En este contexto, desde fines de diciembre se dio una guerra entre ambos por la codiciada audiencia del prime time que incluyó varias idas y vueltas producto del cuestionamiento del rating del ciclo de elnueve. Durante gran parte del verano, tanto Bendita como Edith Hermida estuvieron en boca de todos y bajo la mirada atenta de gran parte de la industria, por sus promedios. Enero fue un mes fatídico para la pantalla chica en materia de rating: 11,8 puntos fue el encendido acumulado por los 7 canales de aire, dos puntos menos que en 2025, el más bajo de los últimos 20 años. En el primer mes del año, se impuso LAM con un promedio de 2,8 versus los 2,4 puntos que consiguió Bendita, ambos programas igual fueron lo más visto de sus respectivos canales. En febrero, el panorama no fue mejor, mientras que el encendido fue de 12,3 puntos, nuevamente De Brito ganó la batalla con 2,9 de promedio versus los 2,4 puntos que logró el ciclo de archivos. En marzo las cosas mejoraron, se registró una suba en la TV con un promedio acumulado de 14,4 puntos. Mientras que LAM cosechó 3,4, Bendita bajó a 2,3 puntos y quedó en su canal detrás de la final de Turismo Carretera con 2,8 y Telenueve al mediodía, que logró 2,4 puntos.

Si bien hay una clara diferencia para LAM con un promedio trimestral de 3 puntos, Bendita cosechó 2,4 y da pelea todas las noches, incluso alguna que otra vez se impuso en la competencia directa. Hermida logró en poco tiempo llenar el vacío que dejó Casella, que hoy batalla en América para encontrar el lugar de BTV. Dos buenas propuestas que elevan el nivel de la competencia dentro de una televisión que está en crisis y que cae en la trampa del más de lo mismo, una fórmula que se agotó a juzgar por el rating con el que arrancó 2026.