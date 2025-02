Angela Bassett defiende su derecho a “estar decepcionada” tras perder un Oscar a manos de Jamie Lee Curtis: “Me lo merecía”

La ceremonia de entrega de los premios Oscar de 2022 quedará para siempre en la memoria de todos. Aquella noche, Will Smith se levantó de su asiento, caminó lentamente hacia el escenario y le propinó una estruendosa cachetada al anfitrión de la velada, Chris Rock, luego de que el humorista hiciera una cuestionable broma sobre la esposa del actor, Jada Pinkett. Quizá por eso, al año siguiente todo el mundo estaba más pendiente de las reacciones de los famosos que en quiénes resultaban vencedores.

En 2023, al momento de dar a conocer a la vencedora en la categoría de mejor actriz de reparto, las cámaras tomaron a todas las nominadas: Angela Bassett, que había conseguido su segunda nominación - la primera fue como actriz principal por Tina, la verdadera historia de Tina Turner, en 1994- por su desempeño en Pantera negra: Wakanda Forever; Hong Chau por La ballena; Kerry Condon por Los espíritus de la isla; y Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu por Todo en todas partes al mismo tiempo.

La reacción de Angela Bassett al escuchar el nombre de Jamie Lee Curtis

En los días previos a la ceremonia, Bassett sonaba como la gran candidata de la categoría, con Condon como segunda favorita. En tercer lugar, y con menos chances a obtener el Oscar, aparecía Lee Curtis. Quizá por este motivo, la sorpresa fue mayor cuando se reveló el nombre de la ganadora .

Cuando escuchó su nombre, Curtis quedó atónita, y luego su expresión fue de alegría y emoción. No obstante, a algunas butacas de distancia, las cámaras también captaron la evidente expresión de pesar en el rostro de Bassett . La actriz de Wakanda Forever se sentía muy confiada, y por este motivo su malestar fue más que evidente. De hecho, y a diferencia del resto de las intérpretes en competencia, ella ni siquiera atinó a aplaudir la victoria de su compañera de categoría y su cara de decepción hizo que ni siquiera fingiera una tímida sonrisa .

Por supuesto que aquella reacción se convirtió en uno de los hechos más comentados, tanto en los medios como en las redes sociales, de una ceremonia que pecó de aburrida y falta de emoción.

Angela Bassett a pura sonrisa, antes de ingresar a la ceremonia MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aquella noche, otro gran favorito se quedó con las manos vacías: Austin Butler, nominados en la categoría de Mejor actor por su desempeño en Elvis. Bassett estaba sentada junto a él cuando se anunció que el vencedor era Brendan Fraser y asumió la tarea de consolarlo. “Durante la noche de los Oscar, con Austin sentado a mi lado, íntimamente llegué a comprender qué fue lo que sintió cuando había llegado el momento de saber si iba a subir esas escaleras hacia el escenario. Entonces tomé su mano y la sostuve suavemente mientras se revelaba el ganador. Y aunque su nombre no fue el que se anunció, Austin no es menos ganador por eso. Llegó el momento de que Austin le dijera adiós a Elvis, a medida que él comienza a abrazar un universo infinito de posibilidades como actor. Y no puedo esperar a ver qué será lo próximo que nos traiga”, expresó.

Esta semana, con la inminente llegada de una nueva edición de los premios, la actriz se refirió a aquella noche y, en especial, a su reacción al enterarse de que había ganado. Lejos de pedir disculpas o inventar alguna excusa, Bassett se hizo cargo de aquella expresión y la defendió.

En una entrevista publicada por Town & Country, la actriz indicó: “ Me pareció interesante en su momento, y aún me llama la atención que no se me permitiera sentirme decepcionada por un resultado que no era el que esperaba, porque creí que me merecía el premio ”.

“Me encanta aplaudir a la gente. Pero en ese momento realmente no me salió… He invertido tiempo y he trabajado duro durante mucho tiempo”, añadió la actriz de 66 años.

La actriz, como Ramonda, en una escena de Pantera Negra: Wakanda Forever Marvel Studios

A pesar de que las dos veces que estuvo nominada se volvió a su casa con las manos vacías, en 2024 tuvo una especie de “compensación”: la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le entregó un premio honorario por sus contribuciones a la industria cinematográfica.

En su discurso de agradecimiento, Bassett rindió homenaje a las actrices negras que la precedieron, incluidas Ruby Dee, Diahann Carroll, Cicely Tyson y Rosalind Cash. “Fue apoyándome en sus hombros fuertes y espiritualmente fortificados que a menudo me sostuve, y les agradezco por cada sacrificio, cada duda, cada decepción, cada rechazo, cada triunfo que sé que experimentaron a lo largo del camino”, señaló en aquel momento.

“Porque si no hubiera sido por su resiliencia, por seguir luchando contra sus miedos y la incertidumbre y por su voluntad mientras luchaban por cada rol, no habría tenido una representación de lo que era posible para mí”, agregó.

LA NACION