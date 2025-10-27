LA NACION

Nicole Kidman fue Rita Hayworth por una noche, en un evento muy especial realizado en Hollywood

El desfile se llevó a cabo anoche en los estudios Paramount, los más antiguos de Los Ángeles

LA NACION
Nicole Kidman representó a la Gilda de Rita Hayworth en el desfile que organizó la revista Vogue ayer, en Hollywood mientras que también se lucieron Doja Cat y Kendall Jenner
Nicole Kidman representó a la Gilda de Rita Hayworth en el desfile que organizó la revista Vogue ayer en Hollywood y también se lucieron en el evento Doja Cat y Kendall JennerGetty
Angela Bassett fue una de las más aplaudida del desfile que la revista Vogue organizó ayer en los estudios Paramount en Hollywood para celebrar la moda en el cine. La actriz desfiló en uno de los trajes que usó para el film Black Panther
Angela Bassett fue una de las más aplaudida del desfile que la revista Vogue organizó ayer en los estudios Paramount en Hollywood para celebrar la moda en el cine. La actriz desfiló en uno de los trajes que usó para el film Black Panther Gonzalo Marroquin - Getty Images North America
Kidman inauguró la pasarela con un vestido de Chanel que homenajeó al vestuario que usó Rita Hayworth en Gilda
Kidman inauguró la pasarela con un vestido de Chanel que homenajeó al vestuario que usó Rita Hayworth en GildaGonzalo Marroquin - Getty Images North America
La modelo e influencer Kendall Jenner utilizó uno de los trajes que usó Nicole Kidman en la película Moulin Rouge
La modelo e influencer Kendall Jenner utilizó uno de los trajes que usó Nicole Kidman en la película Moulin RougeGonzalo Marroquin - Getty Images North America
Hunter Schafer, la actriz de Euforia, desfiló con un traje que la diseñadora de vestuario Sandy Powell diseñó para el film Orlando
Hunter Schafer, la actriz de Euforia, desfiló con un traje que la diseñadora de vestuario Sandy Powell diseñó para el film OrlandoStefanie Keenan - Getty Images North America
Julia Garner se lució con uno de los más de 70 vestidos que utilizó Kirsten Dunst en el film María Antonieta: la reina adolescente, de Sofia Coppola. Las creaciones de la diseñadora Milena Canonero ganaron el Oscar al Mejor vestuario en 2007
Julia Garner se lució con uno de los más de 70 vestidos que utilizó Kirsten Dunst en el film María Antonieta: la reina adolescente, de Sofia Coppola. Las creaciones de la diseñadora Milena Canonero ganaron el Oscar al Mejor vestuario en 2007Stefanie Keenan - Getty Images North America
Jeff Goldblum caminó la pasarela ubicada en los estudios Paramount en Hollywood con una chaqueta de Gucci
Jeff Goldblum caminó la pasarela ubicada en los estudios Paramount en Hollywood con una chaqueta de Gucci Gonzalo Marroquin - Getty Images North America
Regé-Jean Page camino la pasarela con un atuendo creado por Ferragamo en el segmento del espectáculo que evocaba al glamour de Hollywood en los años 30 y 40
Regé-Jean Page camino la pasarela con un atuendo creado por Ferragamo en el segmento del espectáculo que evocaba al glamour de Hollywood en los años 30 y 40Jerritt Clark - Getty Images North America
Doja Cat se transformó en Tina Turner en el film Mad Max 3 para el desfile Vogue World: Hollywood 2025 en los estudios Paramount
Doja Cat se transformó en Tina Turner en el film Mad Max 3 para el desfile Vogue World: Hollywood 2025 en los estudios Paramount Jerritt Clark - Getty Images North America
Kyle MacLachlan recorrió la pasarela de Vogue World: Hollywood con un traje y bata creados por Tom Ford
Kyle MacLachlan recorrió la pasarela de Vogue World: Hollywood con un traje y bata creados por Tom FordStefanie Keenan - Getty Images North America
Ayo Edebiri, con un vestido de Chanel, rindió homenaje al viejo Hollywood. La actriz de El oso es una de las embajadoras de la casa de moda francesa
Ayo Edebiri, con un vestido de Chanel, rindió homenaje al viejo Hollywood. La actriz de El oso es una de las embajadoras de la casa de moda francesaJerritt Clark - Getty Images North America
La actriz australiana Elizabeth Debicki (The Crown) lució un traje a medida creado por la casa de moda Miumiu
La actriz australiana Elizabeth Debicki (The Crown) lució un traje a medida creado por la casa de moda MiumiuStefanie Keenan - Getty Images North America
