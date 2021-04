Ángela Torres habló de la relación abierta con su novio: “Tengo deseos”

Ángela Torres estuvo invitada en PH: Podemos hablar (Telefe) y reveló que hace seis años mantiene una relación abierta con su novio, Pepo Maurizi. La actriz aseguró que una de las claves del éxito para tener una relación duradera fue ser sinceros con respecto a “no reprimir sus deseos hacia otras personas”.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff le pidió a sus invitados que acudan hasta el punto de de encuentro en caso de haber pensado en tener una “relación abierta” con sus parejas. La hija de Gloria Carrá fue una de las primeras en pasar al frente, y admitir sin inconveniente que experimentó el “poliamor” con su novio y le funcionó muy bien.

“Yo tuve, tengo una pareja abierta”, reveló la artista, ante la mirada atenta de la influencer. Con cierta ironía, Jota le retrucó: “¿Cómo es eso? ¿Tuve, tengo? Estoy confundida”. Ante la risa de Ángela, el conductor interrumpió para aclarar la situación: “Antes que nada, una pareja abierta significa que cada uno puede estar con quiera, pero igual siguen siendo una pareja, ¿no?”.

La actriz explicó que cada caso es distinto en cuanto a los términos que se acuerdan para llevar a cabo un “amor libre”: “En mi caso no nos contamos nada sobre con quién estamos, y preferimos evitar esa información”. También contó cómo define su noviazgo en sus propias palabras: “Es ‘yo te amo, te elijo, me encanta compartir con vos pero a la vez tengo deseos que no quiero reprimir y que quiero experimentar, y eso también es el amor para mí”.

“A mí no me entra en la cabeza eso de reprimir el deseo al otro. No entiendo por qué si a todos nos pasan cosas con un montón de personas, por qué hay que privarse de eso y que a eso se lo llame ‘amor’. Me lo cuestiono y trato de ponerlo en práctica”, detalló con firmeza.

Otra de las invitadas, Nati Jota, fue categórica sobre su opinión: “Yo me soy genuina a mí misma, y cuando me enamoro no tengo ganas de estar con otra persona; capaz no está de moda eso, no es futurista, pero es lo que me pasa”. La cantante la interrumpió y le consultó: “¿Pero cuánto tiempo estuviste enamorada? ¿Cuánto dura el enamoramiento?”.

Ángela Torres y Peppo Maurizi mantienen una relación poliamorosa desde seis años Instagram

“No sé, no estuve en parejas tan largas, pero igual, creo que cuando uno está enamorado si está a gusto apuesta a que no tenga un final. Tampoco creo que dure para siempre, pero mientras dura esa pareja para mí es de a dos, porque me dolería que esté con otra persona”, explicó Jota.

Para calmar las aguas, Ángela retomó la palabra y cerró con una reflexión: “Uno va pasando procesos. Es un aprendizaje. Yo ahora me siento en un lugar más cómoda, donde muchas veces no me molesta si me entero de que estuvo con otra persona, incluso me pongo contenta”.

