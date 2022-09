Euphoria: peleas, renuncias y enojos en el set de la serie que compite en los Emmy

Entre la primera temporada de Euphoria y la segunda nos podemos encontrar con varias discrepancias, entre ellas, el valor que le dio el showrunner Sam Levinson a la estética en detrimento de líneas argumentales más logradas y el poco desarrollo que se le brindó a determinados personajes. Sin embargo, si hubo una principal y abismal diferencia entre la primera entrega de 2019 y la segunda -estrenada en enero de este año por HBO- fue su conexión con la audiencia. La nueva temporada de Euphoria fue un verdadero fenómeno que atrajo a un público que antes no estaba allí y, en consecuencia, todo aquello que sucedió durante el rodaje fue expuesto a gran escala.

Zendaya ganó el Emmy por Euphoria y esta noche puede repetir

Esta noche, la ficción liderada por Zendaya (ganadora en 2020) compite en los premios Emmy y logró ingresar en la reñida categoría de mejor serie dramática del año. En total, Euphoria obtuvo 16 nominaciones de las cuales ya ganó cinco en rubros técnicos y en las próximas horas aspira a sumar más estatuillas.

En esta nota, un repaso por los conflictos que se suscitaron en el set de la ficción más polémica y magnética de 2022.

*BARBIE FERREIRA: CRÓNICA DE UNA RENUNCIA ANUNCIADA

Barbie Ferreira interpretó a Kat Hernández en Euphoria

Cuando conocimos por primera vez al personaje de Kat Hernández (Barbie Ferreira), conocimos a una mujer compleja, un papel con el que la actriz intentó llegar a los espectadores a través de un relato sobre el empoderamiento femenino a partir de la aceptación del cuerpo y la forma en la que se decidía mostrarlo, y sobre el otro costado de esa postura, cuando esa aceptación no siempre se mantiene firme y llegan las voces de terceros para derribar lo previamente construido.

Esas historias le permitieron a Ferreira mostrar su ductilidad, desde aquellas secuencias en las que Kat indagaba en sus deseos sin tapujos hasta otras en las que su vulnerabilidad era imposible de tapar. Esa fluctuación estuvo tan bien explorada en la primera temporada -cuando Euphoria realmente creía en la representación-, que fe muy notorio el giro de timón que se produjo en la segunda. Todo comenzó cuando Levinson le planteó algunas ideas a Ferreira que no habrían sido del agrado de la actriz.

El mensaje de la actriz Barbie Ferreira dedicado a los fans de Euphoria

De acuerdo a versiones que surgieron de la producción de la serie, el showrunner quería que el microrrelato de Kat en la segunda temporada fuera la de un trastorno alimenticio del personaje. Ferreira se habría negado enfáticamente por la forma en la que esa historia traicionaba en gran medida la esencia de un rol que promovía el movimiento social body positive que, en otras cosas, interpela la forma en la que se muestra y/o percibe a personas con sobrepeso. Según lo trascendido, las discusiones entre el creador de la serie y la actriz fueron reiteradas, y en una ocasión Ferreira abandonó el rodaje.

Ferreira y sus compañeras de elenco REX Features/Shutterstock /The G

Cuando uno ve la segunda entrega de Euphoria, nota que efectivamente no se decidió llevar la narrativa de Kat por ese camino, pero por una razón: el personaje casi no aparece y, cuando lo hace, se comporta de manera errática. Cuando determinados episodios se estrenaron, los rumores de una disputa entre Ferreira y Levinson resurgieron. Sin embargo, la actriz negó de un modo críptico el choque de opiniones. “Creo que los fans se apasionaron y aprecio que así sea porque Euphoria realmente ha impactado en mucha gente. A veces, las cosas cobran vida propia y no tienen sus raíces en la verdad, pero está bien porque sé que es solo por pasión, curiosidad y todas esas cosas buenas”, declaró.

La actriz habría tenido varias discusiones con el creador de la serie, Sam Levinson ANGELA WEISS - AFP

Semanas atrás, la actriz anunció su alejamiento y la sorpresa no fue tan grande. “Después de cuatro años de encarnar al personaje más especial y enigmático de Kat, tengo que despedirme con lágrimas en los ojos”, expresó Ferreira en sus redes sin brindar los motivos de su partida. “Espero que muchos de ustedes puedan verse reflejados en ella como yo lo hice y que les traiga alegría al ver su viaje hacia el personaje que es hoy. Puse todo mi cuidado y amor en ella y espero que puedan sentirlo”, manifestó la actriz.

*SYDNEY SWEENEY HABLÓ DE SUS DESNUDOS EN LA FICCIÓN Y GENERÓ POLÉMICA

Sydney Sweeney apuntó contra Sam Levinson pero después aclaró sus dichos AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una de las actrices que más creció dentro del universo Euphoria fue Sydney Sweeney. Este año, la joven compite en los Emmy nada menos que en dos categorías: mejor actriz de reparto en drama por la producción de Levinson y mejor actriz de reparto en miniserie por The White Lotus (también disponible en HBO Max). A diferencia de lo que sucedió con Ferreira, el personaje de Cassie Howard cobró un protagonismo importante que le permitió a su actriz demostrar todo su talento y no quedar opacada por Zendaya, cuyo rol tiene su propio hábitat.

En cuanto a Cassie, entra en un espiral autodestructivo por la toxicidad de su relación con Nate (Jacob Elordi) que la conduce a perder amistades pero, sobre todo, a perderse a sí misma. Los instantes en los que no puede escapar de esa simbólica jaula son desgarradores y Sweeney los interpretó a la perfección. De todos modos, más allá del reconocimiento crítico y de su lucimiento en la serie, también se habría generado un conflicto entre Levinson y la actriz en relación con las escenas de desnudez.

El personaje de Cassie cobró mayor protagonismo en la segunda temporada instagram.com/sydney_sweeney

En enero, en diálogo con The Independent, Sweeney contó que en algunas secuencias Cassie “debía estar sin remera”, algo que ella no consideraba importante para lo que estaban filmando. “Le dije a Sam: ‘No creo que sea necesario estar sin remera acá’ y me dijo: ‘Bueno, está bien, no lo necesitamos’”.

Las palabras de la actriz se viralizaron rápidamente y volvió a cuestionarse cuán acertada es la mirada masculina de Levinson sobre historias de figuras femeninas. La polémica fue ineludible y Sweeney salió a aclarar sus dichos en una entrevista con Teen Vogue. “Mis comentarios se tergiversaron y se convirtieron en una bestia”, dijo la actriz. “Lo que yo quería remarcar era lo respetuoso que era Sam y lo increíble que es como director que nunca me va a pedir algo que a mí me genere incomodidad. Creo que la desnudez es importante para el personaje y el cuerpo de Cassie es su forma de comunicarse”, expresó.

Sydney Sweeney, la revelación de la serie HBO

De todos modos, Sweeney no fue la única en pronunciarse respecto de las escenas potencialmente innecesarias. Mika Kelly, quien tiene un pequeño rol en la segunda temporada, compartió con Vanity Fair que a Levinson le había parecido “más interesante” si en una escena el vestido de su personaje “caía al suelo”. Kelly se negó. “No me sentí cómoda estando allí parada desnuda. Me gustaba la escena, pero me parecía que podía quedarme con el vestido puesto y él aceptó sin dudarlo, filmó la secuencia de manera hermosa”, subrayó la actriz.

*QUEJAS POR LOS ENDEBLES GUIONES DE CIERTOS PERSONAJES

Algunos actores de Euphoria cobraron mayor protagonismo en la segunda temporada, para desconcierto de otros Emma McIntyre - WireImage

Lo que sucedió con el personaje de Kat fue el ejemplo más claro del cambio de rumbo que tomó Euphoria en su segunda temporada. Se podrá argumentar si fue en beneficio de la calidad de la serie la decisión de haberles restado tiempo en pantalla a algunos personajes (a fin de cuentas, no es la primera vez que sucede en el mundo televisivo), pero lo que no puede ponerse en duda es que no se contextualizó la paulatina desaparición de algunas figuras o bien cierto recorte de las mismas (como lo que hicieron con el personaje de Jules, uno de los puntos más flojos de la segunda entrega).

Hunter Schafer como Jules Vaughn en Euphoria, un personaje al que descuidaron en la segunda temporada

Además de Kat y la extraña trama con su novio Ethan (Austin Abrams), fue más que evidente la ausencia de Chris Mckay (Algee Smith), exnovio de Cassie y uno de los personajes más importantes de la primera temporada, que solo aparece en la segunda brevemente en el primer capítulo. Lejos de quedarse callado, el actor también decidió pronunciarse sobre lo que sucedió, en este caso, en la sala de guionistas. “No sé qué pasó y no sé en qué dirección irá mi personaje, tengo que ser honesto”, expresó y agregó: “Me parece que esa es una pregunta que hay que hacerle al creador [Sam Levinson] para ver qué piensa respecto al rumbo del personaje”. De acuerdo a Smith, nunca tuvo una conversación con el showrunner respecto al poco tiempo que tuvo en pantalla. “Jamás llegué a la instancia de hablar con él sobre el tema”, sumó.