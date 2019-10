Angustiada, Lizy Tagliani contó por qué se separa de su novio

Muy emocionada, Lizy Tagliani habló de su relación con Leo Alturria en el pase de Morfi a su programa, El precio justo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019 • 17:25

A pocos días de blanquear su relación con Leo Alturria, Lizy Tagliani rompió con él, "para resguardarlo". ¿Qué sucedió? Luego de presentarlo en el programa de Susana Giménez, el pasado domingo, empezaron a llover críticas en las redes, acusando al cordobés de trepador y advirtiendo a Lizy que no confíe en él y que tenga cuidado.

Hoy, durante el pase de Morfi a El precio justo, por Telefe, Lizy dio las explicaciones del caso, llorando y muy compungida. "No quiero seguir con esta situación, él no tiene por qué soportar lo que dicen ni yo tampoco, porque no me lo merezco. Le propuse que seamos amigos, charlemos, tratemos de mantener lo mejor posible esta relación. No quiero sufrir, me hace mal, me lastima mucho, no puedo seguir. No me gusta que me digan esas cosas porque sé lo que soy. Y a él lo torturan. Siento que lo dejo expuesto y quedo en papel de víctima inocente que no tiene noción de la realidad y que él es un monstruo que me chupa la sangre, me saca todo y me deja tirada en un zanjón. No hay nada más lindo que el cariño de la gente y hacer lo que me gusta", dijo sin dejar de llorar, muy angustiada.

Esta revolución hizo que Leo desistiera de ir a Intrusos(América), donde estaba invitado. Hizo que el taxi cambiara de dirección y se fue directamente a la casa de Lizy, para aclarar las cosas. En Cortá por Lozano (Telefe) hablaron con Lizy, que estaba acompañada de Leo. "Leo está acá conmigo. Nunca me pasó esto. Es un golpe fuerte. Si mi mamá estuviera viva, no le gustaría que yo pase por eso. No está bien que digan eso, lastiman a la familia de él. Es un tipo muy querido, los vecinos me dicen que lo cuide. Dan por cierto muchas cosas que no son ciertas. No podés juzgar a alguien porque va a programas a jugar y divertirse. Así lo conocí yo, porque lo miraba y me calentaba. Es raro que él me tenga que contener a mí. Yo hablo de más, cuento, a mí me gusta que esté en los medios, no tiene nada de malo si se convierte en famoso. A mí no me molesta mostrarlo. ¿Qué me va a sacar? Con que me de felicidad es suficiente. No me gustan los malos comentarios, me hacen pésimo. Me lastima mucho, no me gusta que me digan esas cosas, no puedo seguir".

Leo también habló: "Acá estoy, acompañando a Lizy. Estamos bárbaro, la pasamos bien. Estoy tranquilo. No me afectan los comentarios. Estoy bien con ella y eso es lo importante. Trato de transmitirle tranquilidad. Vamos a ver cómo sigue esta historia".

Luego, Leo habló con Jorge Rial: "Mil disculpas por no poder ir hoy. Simplemente vine a hablar con Lizy porque me enteré por lo medios. Vine a contenerla porque la vi muy mal en el pase de Morfi a El precio justo. Me dijo que me quería proteger y cuidar de las barbaridades que se dijeron. Le dije que los comentarios no me habían afectado y que ella nunca me expuso. Por ahora vamos a mantener una distancia como amigos hasta que se acomode esto, así no terminamos afectados los dos. A ella le molestó que me vieran como un trepador. Participar en programas es para mi un hobby, no es que me gusta la cámara porque quiero fama. Aprecio un montón a Lizy, me encanta, la pasamos muy bien. Nos estábamos conociendo, soy una persona de ir muy despacio. No me molestó que ella demostrara que me amaba, salí a mostrarme porque la veía feliz. Ella misma dijo que le encanta estar conmigo, nos amamos a nuestra manera. Yo no soy muy demostrativo, lo que pasa entre cuatro paredes queda ahí".