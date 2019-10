Quién es Leo Alturria, el novio de Lizy Tagliani

Lizy presentó a su novio en el programa de Susana Giménez

7 de octubre de 2019

Leo Alturria es el nuevo novio de Lizy Tagliani, a quien presentó el pasado domingo en el programa de Susana Giménez. Nacido en Embalse, Córdoba, el muchacho vino a la gran ciudad con el sueño de ser famoso, por lo que se presentó en varios castings y participó de muchos programas, entre ellos Un minuto para ganar, Tenemos wifi, Ojos que no ven, La tribuna de Guido, El show del problema. Rugbier amateur, Leo se gana la vida como encargado de un edificio. Luego de la presentación oficial, a Leo lo trataron de trepador en las redes sociales y le advirtieron que no lastimara a Lizy.

En Confrontados, el programa de canal 9 que conducen Carla Conte y Rodrigo Lussich, tuvieron la palabra de ambos.

"No me quiero poner el titulo de novia pero estamos bárbaro -dejó en claro Lizy en un audio que le envió a La Barby-. La pasamos bien. Me gusta mucho y creo que yo a él también. Nos divertimos, nos acompañamos a todos lados. Me encanta, es súper coqueto, muy educado, tiene su trabajo. Yo ya lo conocía de antes porque participó en varios programas hasta que nos hablamos por Instagram. Si quieren decir que somos novios, que lo digan, pero la verdad es que somos libres. No libres para hacer lo que queramos sino en el sentido de que no hay presiones", explicó la conductora de El precio justo.

Leo también dio su punto de vista sobre su flamante relación. "Sí, soy el nuevo novio de Lizy: blanqueamos en el programa de Susana. Es una relación con compromiso, no por no tenerlo sino porque no hay rótulos y no tengo presiones; tenemos libertad y me siento cómodo en esta relación con derecho a roce. Yo voy a programas, es mi hobbie, y Lizy me fichó en el programa de Nico Occchiato, entonces me llamaron para El precio justo, fui y se acercó a la tribuna y me dijo que era muy lindo. Después me mandó un mensaje por Instagram. Me encaró ella. Y yo me acepto como soy. Dicen que me gusta la fama y yo me siento famoso de antes porque ese camino me lo busqué yo. Vine de Embalse a una ciudad enorme y me mandé a hacer castings y es un orgullo. Ya me sentía allá arriba. Lo que hacemos entre cuatro paredes son cosas nuestras. Que en las redes digan lo que quieran", sentenció Leo.