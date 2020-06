Con mucha alegría, Pachano contó que la resonancia arrojó resultados positivos. Crédito: LaFlia

En los últimos años a Aníbal Pachano le tocaron transitar momentos muy delicados vinculados a su salud. Hace un tiempo al artista le detectaron un cáncer de pulmón que hizo metástasis en el cerebro, pero según contó en el día de hoy, luego de someterse a un estudio pudo confirmar que su situación tuvo una mejora considerable.

En diálogo con Ángel de Brito en el marco del programa Los ángeles de la mañana, Pachano compartió la feliz noticia y dijo: "Estoy feliz. Te quiero contar Angelito, que me acabo de hacer una resonancia de cerebro y estoy cero kilómetro". El conductor celebró la buena noticia, y Pachano contó que tratar su enfermedad era prioridad, y destacó el rol que su entorno cumple durante ese proceso: "Es lo más importante porque estoy ocupado y rodeado de gente que me quiere, que me respeta".

Con respecto al Bailando por un sueño, como miembro del BAR, Pachano es una figura muy importante dentro de ese reality de baile. Por ese motivo, fue inevitable no hablar de la renuncia de Florencia Peña, y sobre ese tema él consideró: "La verdad es que me da mucha tristeza porque generé un vínculo súper divertido con Flor, además de conocerla desde hace muchos años. Pero siento que lo necesita. A veces en la vida hay que elegir estar en el lugar en que uno necesita y, si eso te hace bien al alma, es más importante que participar de un programa de televisión. La voy a extrañar".