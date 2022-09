Susana Giménez volvió al país recargada: les respondió a Moria Casán y a Antonio Gasalla y se refirió a la detención del Mago Barragán

escuchar

El martes por la tarde, Susana Giménez regresó al país en un vuelo privado piloteado por Antonio Laje, luego de permanecer una larga temporada en Punta del Este, donde protagonizó la obra Piel de Judas. En el Aeroparque además de su chofer y su hija, Mercedes Sarabayrousse, la esperaban periodistas de los principales programas de espectáculos. En diálogo con ellos, la diva habló sobre todo y disparó contra otras estrellas del mundo del espectáculo argentino.

Susana Giménez recién llegada a Buenos Aires, en un vuelo privado piloteado por Antonio Laje Gerardo Viercovich - LA NACION

“Estoy muy feliz con el éxito que tuvimos en el teatro. Fue muy lindo, muy divertido, muy amoroso. Nunca se había hecho algo así en invierno y yo tenía miedo, pero nos fue brutal”, expresó sonriente, tras sus gafas oscuras todavía dentro del Aeroparque.

Luego, con los cronistas y las cámaras siguiéndola, la conductora se prestó, como siempre, a responder sobre distintos temas. Uno de ellos fue su promocionado reencuentro con Carlos Perciavalle, tras haber estado distanciados durante años. “¡Bien! Hacía mucho que no nos veíamos, pero estamos íntimos amigos”, reveló.

La conductora se refirió, también, al regreso de Mirtha Legrand a la pantalla. “No lo vi, porque estoy en el teatro a esa hora. Pero me lo grabaron y lo voy a ver”, explicó. El primer programa de La Noche de Mirtha contó con la presencia de Moria Casán como comensal invitada. Rápida de reflejos, Legrand aprovechó para hacerle una pregunta que dejó a la exvedette algo perpleja: “¿Vos nos querés a Susana y a mí?”.

Fiel a su estilo, la diva se prestó al juego y respondió todas las preguntas de la prensa que la esperaba en Aeroparque Gerardo Viercovich - LA NACION

“A mí me cuesta un huevo querer. A vos te respeto y te quiero muchísimo. A Susana también la quiero, pero nunca fuimos amigas. Hay una cosa que no sé por qué la gente tiene... Será porque fuimos ‘la rubia y la morocha’ que trabajamos en un momento juntas con [Alberto] Olmedo y [Jorge] Porcel, y éramos los cuatro estelares. En el teatro encabezaba yo y en el cine Susana, era una regla que teníamos. Fuimos muy buenas compañeras de trabajo y creo que tengo más reciprocidad con ella. Pero al contrario de lo que puede pensar la gente, ella me vino a ver al teatro y yo nunca la fui a ver a ella. Nos ponen siempre como competencia y yo no me siento una diva, me siento una divagante, una mina disruptiva que se atreve a muchas cosas más que ustedes”, expresó Casán.

En este caso, la respuesta de Giménez fue bien clara y escueta: “ Me dijeron que Mirtha le preguntó a Moria por mí, pero no escuché lo que dijo. No me importa ”. Con respecto a la posibilidad de que visite a Legrand en su programa, expresó, también tajante: “No puedo, estoy en el teatro a esa hora”.

Sin perder la sonrisa, Susana habló de su futuro laboral y también les respondió a Moria Casán y a Antonio Gasalla Gerardo Viercovich - LA NACION

Ya en el auto que la llevaría a su casa en Barrio Parque, Giménez se prestó a una segunda tanda de preguntas. Fue allí que contó, entre risas, que después de la última función fue junto a sus compañeros de elenco al casino y ganó 5 mil dólares. Y también se refirió a su futuro laboral en la Argentina: “Tengo muchas reuniones; algo de televisión y otros temas, pero no sé que voy a hacer, todavía. ¿Especiales? Mmmm... No sé. Primero tenemos que hacer lo de Qatar”, indicó, en referencia a su cobertura del Mundial de Fútbol para Telefe.

“Me ofrecieron conducir ¿Quién es la máscara? en Uruguay y también acá, pero me pareció que no era para mí. Ayer lo vi un poquito, porque a esa hora no estoy. Está muy bien hecho”, reveló.

Y luego vino otra pregunta que le hizo perder la sonrisa: cuál era su opinión sobre las declaraciones de Antonio Gasalla, quien aseguró que quisieron “utilizarlo” al invitarlo a viajar a Uruguay a ver a la diva en el teatro. “Desde que dejé de trabajar nunca me llamó para ver si estaba vivo o muerto y ahora ni siquiera me llama ella para invitarme, manda a otra gente, pero que se vaya a cag...”, expresó el actor, según informó Débora D’Amato en A la tarde.

“Ehhhh, ¿Perdón? ¡'No!”, expresó, entre asombrada y risueña. “¿Lo llamaste para saber cómo está de salud”, le preguntó, entonces, uno de los cronistas. “No tuve tiempo, pero me hubiera llamado él. Nunca se va a enojar conmigo. No tenemos contacto”, refutó la conductora.

Giménez puso en duda la grabación de programas especiales para Telefe durante este año Gerardo Viercovich - LA NACION

Cuando otro de los cronistas mencionó la frase “asuntos judiciales”, la diva de los teléfonos cambió de nuevo su gesto. Muy seria y acompañando su respuesta con un movimiento de brazos, cerró tajante: “¡No! ¡No! ¡No!”. Sin embargo, el movilero continuó: “Te quieren llamar a declarar por la causa del Mago Barragán. Él pide que declares como testigo”.

Susana Giménez contó que le fue bien en el casino y reveló cuántos dólares ganó