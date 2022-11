Brendan Fraser aseguró que, aun si es nominado, no asistirá a la ceremonia de los Globo de Oro: “Mi madre no crió a un hipócrita”

escuchar

Brendan Fraser es el protagonista de uno de los regresos más resonantes del año. El actor volvió al cine con un protagónico en la película de Darren Aronofsky, The Whale, y ya suena como fuerte candidato para obtener los premios antesala a los Oscar e incluso la mismísima estatuilla dorada. Sin embargo, en una reciente entrevista con GQ, Fraser contó que, de ser nominado a los Globos de Oro, no asistirá a la entrega y recordó el episodio de abuso sexual por el que acusó al expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk.

“Tengo más historia con la asociación que respeto por la misma”, manifestó Fraser. “ No voy a participar... Es por la historia que tengo con ellos. Mi madre no crió a un hipócrita. Me pueden decir muchas cosas, pero eso no”. Asimismo, el actor recordó que lo vivido con Berk lo llevó a retirarse de Hollywood y le hizo sentir como si alguien le hubiera quitado algo de sí mismo.

La acusación de Brendan Fraser

Brendan Fraser acusó al expresidente de la asociación en agosto de 2018 MARCO BERTORELLO - AFP

En febrero de 2018, el protagonista de Al diablo con el diablo habló por primera vez del episodio, también en diálogo con la revista GQ. El actor aseguró que Berk, expresidente de la HFPA, abusó sexualmente de él. S egún su testimonio, el hecho ocurrió en el verano de 2003, en un almuerzo organizado por la asociación en un hotel de Beverly Hills. En medio de una habitación llena de gente, Berk se acercó para saludarlo. “Extendió su mano izquierda y agarró una de mis nalgas, mientras que metió uno de sus dedos y comenzó a moverlo”, relató Fraser. Berk, por su parte, ya había mencionado el episodio en su libro autobiográfico With Signs and Wonder, asegurando que le había pellizcado el trasero como un chiste sin importancia. El actor aseveró que el hecho no fue divertido para él y que sintió miedo.

“Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si tuviera una pelota en mi garganta. Pensé que iba a llorar”, recordó. Fraser compartió que, luego de dicho episodio, regresó a su casa y le contó a su esposa lo que había sucedido, pero que temía hacer público el incidente. Luego, a través de sus representantes, el actor exigió un pedido de disculpas a la HFPA. Berk, en cambio, le reconoció a GQ haberle escrito una carta, aunque no se hizo cargo del abuso. “Fue algo más del tipo ‘si hice algo que molestó al señor Fraser, no fue intencional y pido disculpas’”, amplió Fraser.

En cuanto a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, la entidad emitió un comunicado. “La HFPA se opone firmemente al acoso sexual y al tipo de comportamiento descrito en este artículo. A lo largo de los años, hemos mantenido una relación de trabajo positiva con Brendan, que incluye anunciar los nominados al Globo de Oro, asistir a la ceremonia y participar en conferencias de prensa. Este informe incluye una supuesta información que la HFPA desconocía anteriormente y en este momento estamos investigando más detalles sobre el incidente”, podía leerse en el texto. Luego, la asociación comunicó que habían llegado a la conclusión de que lo sucedido fue “una broma” por parte de Berk, quien continuó como miembro de la HFPA .

Brendan Fraser y Sadie Sink en el Festival de Cine de Toronto Tijana Martin - The Canadian Press

Tras su acusación, Fraser reveló que la HFPA lo incluyó en una “lista negra” y que eso trajo consecuencias en su carerra. “ El teléfono dejó de sonar y comencé a preguntarme por qué. Hay muchas razones, pero, ¿fue esta una de ellas? Yo creo que sí ”, apuntó. Por lo tanto, su protagónico en The Whale y la confianza que Aronofsky depositó en él fue más que significativa. En el Festival de Cine de Venecia, Fraser recibió una ovación de más de siete minutos que lo conmovió hasta las lágrimas. En el drama del director de El cisne negro, Fraser interpreta a Charlie, un solitario profesor de inglés que padece obesidad mórbida y decide luchar para volver a encontrarse con su hija Ellie, una adolescente de 17 años interpretada por la actriz de Stranger Things, Sadie Sink. El trío protagónico se completa con Samantha Morton, que integra el elenco junto con Hong Chau y Ty Simkins.

La emoción de Brendan Fraser ante una ovación de siete minutos en el Festival de Venecia

En lo que respecta al regreso de los Globos de Oro, se confirmó que la NBC volverá a transmitir la ceremonia luego de que este año se llevara a cabo una entrega a puertas cerradas por la ineludible repercusión que tuvo la investigación publicada en el diario Los Angeles Times. En dicho artículo, se reveló que la asociación fue cómplice de prácticas corruptas y manejos extorsivos, lo que derivó en un boicot a los galardones que históricamente funcionaban como el puntapié de la temporada de premiación que tiene al Oscar como parada final.

LA NACION