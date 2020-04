Antes y ahora: ¿cómo están hoy los actores de Harry Potter?

Daniel Radcliffe, antes y después Fuente: Archivo

Todo comenzó en noviembre de 2001, cuando el mundo conoció el universo de los magos de Hogwarts en la película Harry Potter y la piedra filosofal . Aunque las expectativas en Hollywood eran altas, ya que los libros de J.K. Rowling eran populares, nadie imaginó el suceso global que tendría la franquicia, una de las más exitosas del mundo. Las películas también servirían para dar a conocer un elenco infanto-juvenil que seguiría creciendo en el mundo del espectáculo hasta hoy. Así están, casi dos décadas después, los actores del universo cinematográfico de Harry Potter .

Daniel Radcliffe

Los chicos crecen: Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint, en un evento Fuente: Archivo

El más versátil del trío protagonista. El actor inglés creció junto con el personaje de Rowling y, para muchos, no era posible separar al intérprete del personaje. ¡Cuando todo comenzó Daniel Radcliffe era más parecido a Harry Potter que Harry Potter mismo!

En la recta final de la saga cinematográfica, evitó el encasillamiento con papeles adultos y muy variados, como Equus en teatro o, más recientemente, la secuela de Ahora me ves . Esta semana sorprendió a todos al confirmar que estará en una película interactiva de Unbreakable Kimmy Schmidt que prepara Netflix .

Emma Watson

Emma Watson, de niña Crédito: Warner Bros.

Aquella niña de pelo largo enredado y sonrisa pícara creció hasta ser la alumna más famosa de la saga, con papeles serios, como Adoro la fama o Las ventajas de ser invisible , pero también con éxitos para toda la familia como La bella y la bestia o Mujercitas .

Gracias a la redes sociales, además, Emma Watson pudo mostrar su costado más activista, con una fuerte impronta feminista y de llamado de atención sobre las inequidades del mundo contemporáneo, tal como todos sospechamos que una Hermione Granger de la vida real haría.

"Dan, Rupert y yo éramos niños cuando fuimos elegidos para éstas películas de cuentos de hadas y lo que nos pasó en la vida real fue, justamente, una fábula de fantasía en sí misma. La historia de mi vida ha sido pública desde que era muy chica y por eso me apasiona tener una vida privada", explicó alguna vez la actriz.

Rupert Grint

Rupert Grint, antes y después Fuente: Archivo

Ron Weasley era el gran confidente de Harry Potter y, si bien la tensión entre ellos fue creciendo con el tiempo hasta volverse amor, también armaba un gran equipo con Hermione. Rupert Grint tenía 12 años cuando empezó a trabajar en las películas de Potter y hoy ya tiene 31.

"Desde el momento en que obtuve el papel de Ron, mi vida cambió por completo. Fue un momento extraño y me llevó mucho tiempo procesarlo. Para mí aún hoy es imposible pasar desapercibido. ¡a veces sólo quiero ir a comer una hamburguesa! Cuando terminó Harry Potter realmente no sabía lo que quería hacer, tenía la sensación de que me había perdido de hacer las cosas normales para un chico, perdí el contacto con muchos de mis amigos de la escuela, del barrio. me tomé un descanso", reveló hace unos años

Grint participó en varias películas como CBGB o Perdidos en la nieve y hasta hizo la voz del protagonista en la versión en inglés de Metegol , de Juan José Campanella, pero su carrera no fue tan estelar como algunos esperaban. Hoy trabaja en Servant , la serie de M. Night Shyamalan y esta semana sorprendió a todos al confirmar que va a ser padre por primera vez .

Tom Felton

Tom Felton, en Harry Potter Fuente: Archivo

Pocos saben que el rubio hizo el casting para ser Harry Potter pero terminó interpretando a Draco Malfoy , el archienemigo de nuestro héroe en las aulas. Agrandado y de mal carácter, representó muy bien al alumno que hostiga a sus compañeros, pero el carisma de Tom Felton lo volvió, a pesar de todo, querible para la audiencia.

Si bien para muchos hoy es imposible imaginarse a otro Harry Potter que no sea el que hizo Radcliffe ¡mucho menos uno sospecharía de un romance entre Draco y Hermione! Sin embargo, es lo que parece que sucedió entre los actores. Felton y Watson se han mostrado muy cerca en Instagram y los fanáticos de la saga enloquecieron.

James y Oliver Phelps

Oliver Phelps, Natalia Tena y James Phelps, en la actualidad Crédito: GROSBY GROUP

En los libros y las películas, los gemelos Weasley eran tan revoltosos como graciosos. Siempre con ganas de hacer bromas, se toparon con más de un problema a lo largo de las ocho películas y también pudieron demostrar su valentía y su honor.

James y Oliver Phelps son los gemelos reales que los interpretaron, siendo de los que más crecieron y cambiaron en pantalla a medida que pasaba el tiempo

Matthew Lewis

Antes y después de Matthew Lewis Fuente: Archivo

Asustadizo y con expresión confusa la mayor parte del tiempo a lo largo de toda la saga, Neville Longbottom es uno de los personajes de Rowling que más crece en la historia, venciendo sus miedos y complejos para volverse un gran guerrero.

Matthew Lewis interpretó a Neville de manera magistral y hoy queda poco de ese personaje en él, pero los fanáticos lo siguen adorando. Muchos se lo reencontraron en la película Yo antes de ti , de 2016, convertido en todo un galán. En la vida real, Lewis está casado y tiene un perro.

Harry Melling

Harry Meling, en sus tiempos de Harry Potter Fuente: Archivo

El hijo de tía Petunia y tío Vernon, Dudley Dursley, nunca fue muy querido por los fanáticos de la saga. Pero lo cierto es que este hijo único mimado y caprichoso también sufrió el hecho de tener que vivir con el excéntrico Harry Potter.

Harry Melling ya no es el mismo que vimos en pantalla. Su último trabajo fue en la serie de Netflix The Ballad of Buster Scruggs , en donde aparece sin brazos ni piernas.

Robert Pattinson

Robert Pattinson, en los tiempos en que formó parte de la saga de Harry Potter Fuente: Archivo

Aunque participó de una sola película, Harry Potter y el Cáliz de Fuego , muchos conocieron a Robert Pattinson en esta franquicia, mucho antes que se volviera un atípico galán global gracias a Crepúsculo .

Como Cedric Diggory, fue una víctima más de Voldemort, pero ahora Pattinson tiene revancha para cuidar de los desprotegidos, ya que es el nuevo Batman.

Natalia Tena

¿Quién no querría poder cambiar el aspecto con un pase mágico? Eso es lo que podía hacer Nymphadora Tonks, la bruja que se casó con Remus Lupin y murió combatiendo a su hermana Bellatrix.

Natalia Tena fue la actriz que la interpretó y que luego muchos reencontraríamos en Game of Thrones . Ella, además, es una gran cantante y sus padres son españoles, de ahí su nombre.

Ralph Fiennes

Irreconocible. Ralph Fiennes, en una escena de la saga Harry Potter Fuente: Archivo

Además de un sólido elenco infantil, la saga de Harry Potter se destacó por un reparto de grandes actores y actrices que vencieron prejuicios y se metieron en el universo mágico de Hogwarts, como Ralph Fiennes . El intérprete le puso el cuerpo (sin la nariz) a Lord Voldemort.

Además de ser el innombrable, Fiennes venía de ganar prestigio con El paciente inglés o La lista de Schindler , pero aquí se consagró a nivel popular.

Maggie Smith

Con una larga carrera en teatro, cine y televisión, más de una generación conoció a Maggie Smith como la Profesora McGonagall, tan dulce como estricta y quien eventualmente sería la cabeza de Hogwarts.

A los 85 años, y después de brillar en la pantalla chica como Violet Crawley en Downton Abbey , sigue filmando películas y series.