El actor de Harry Potter que más dinero por minuto ganó y que superó a los salarios de los protagonistas

A lo largo de las ocho películas que componen la saga cinematográfica de Harry Potter, millones de fanáticos siguieron las aventuras de Harry, Hermione y Ron en su paso por Hogwarts. Sin embargo, más allá de la magia, los hechizos y las criaturas fantásticas, hay un dato que sorprende incluso a los seguidores más atentos: el actor mejor pagado por minuto en pantalla no fue ninguno de los protagonistas.

Mientras que Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint estuvieron en el centro de la escena durante casi dos décadas, fue Tom Felton, el actor que interpretó a Draco Malfoy, quien lideró el ranking de ganancias en función del tiempo que apareció en pantalla. Según datos recopilados por el sitio especializado SensaCine, Felton participó en las ocho películas con un total de 31 minutos y 45 segundos en pantalla, distribuidos a lo largo de los más de 1.170 minutos (casi 20 horas) que dura toda la franquicia. Sin embargo, su salario global alcanzó los 17 millones de dólares, lo que representa una impactante cifra de más de 500.000 dólares por minuto frente a cámara.

Tom Felton interpretó a Draco Malfoy en la saga de Harry Potter (Foto: Instagram @t22felton)

Este número lo posiciona por encima de los tres protagonistas principales:

Daniel Radcliffe (Harry Potter): apareció 539 minutos en pantalla y ganó 86 millones de dólares en total. Por lo tanto, por minuto recibió 159.554 dólares .

apareció 539 minutos en pantalla y ganó 86 millones de dólares en total. Por lo tanto, . Emma Watson (Hermione Granger): apareció 205 minutos en pantalla y ganó 40 millones de dólares. Por lo tanto, por minuto recibió 195.121 dólares .

apareció 205 minutos en pantalla y ganó 40 millones de dólares. Por lo tanto, . Rupert Grint (Ron Weasley): apareció 211 minutos en pantalla y ganó 36 millones de dólares. Por lo tanto, por minuto recibió 170.616 dólares.

A pesar de tener una participación menor en la saga, Felton ganó más dinero en proporción a su tiempo en pantalla que quienes lideraron esta atrapante historia desde la primera hasta la última entrega.

¿Por qué el papel de Tom Felton fue uno de los más valorados en la saga?

Draco Malfoy, el rival clásico de Harry Potter dentro del colegio de magia, fue presentado en un comienzo como un personaje antipático, arrogante y competitivo. Sin embargo, a lo largo de la historia, su rol se volvió más complejo. Tom Felton supo interpretar esa transformación con matices que lo alejaron del villano y lo acercaron a una figura más vulnerable, atrapada entre las expectativas familiares y las consecuencias de sus decisiones.

Esa profundidad actoral y el impacto del personaje en momentos clave de la historia habrían sido factores determinantes para la evolución de su contrato a lo largo de la saga y por ende que su paga sea mayor.

El desarrollo del personaje fue uno de los puntos que más se valoró en su remuneración final (Foto: Instagram @t22felton)

En una entrevista reciente a AP News, Felton recordó con cariño su paso por Harry Potter. “Formar parte de las películas de Harry Potter ha sido uno de los mayores honores de mi vida”, aseguró. Incluso, esto lo llevó a firmar un contrato con Broadway para ser parte de la obra teatral que se lanzará este invierno europeo.

“Unirme a esta producción será un momento clave para mí, porque cuando empiece a actuar en El legado maldito este otoño, tendré la misma edad que Draco en la obra”, detalló con cariño a su personaje que lo hizo famoso en el mundo entero. El estreno será en Lyric Theatre el 11 de noviembre y permanecerá en cartelera hasta el 22 de marzo de 2026.