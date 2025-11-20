Daniel Radcliffe le envió una carta al nuevo actor de Harry Potter: qué le dijo

Si bien participó de innumerables producciones, el rostro de Daniel Radcliffe quedará por siempre en el recuerdo de millones de personas como quien le dio vida a Harry Potter, el protagonista de la saga de películas basadas en los libros de J. K. Rowling. Sin embargo, ante la confirmación del elenco de la serie que prepara HBO Max sobre la historia, el reconocido actor tuvo un gesto para Dominic McLaughlin, quien será su sucesor.

“Le escribí a Dominic y le mandé una carta, y él me devolvió una carta muy dulce”, expresó el británico de 36 años en diálogo con Good Morning America. “No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, y que lo pases incluso mejor de lo que yo lo hice’… Y yo la pasé increíble", contó.

En ese sentido, indicó que la intención no era la de imponerle presión, sino de darle apoyo en esta nueva etapa de su vida. “Solo quiero darles un abrazo cuando veo las fotos de ellos: se ven tan jóvenes. Pienso que es una locura que yo estuviera haciendo eso a esa edad”, enfatizó.

Daniel estuvo en el foco de la escena semanas atrás cuando, en diálogo para ComicBook, se refirió a la posibilidad de formar parte de la ficción que se estrenará en 2027. “Entiendo que están intentando empezar de cero y estoy seguro de que quienquiera que las esté haciendo querrá dejar su propia huella y probablemente no querrá tener que ingeniárselas para que el viejo Harry haga un cameo en algún lugar”, deslizó.

Y añadió: “Así que definitivamente no lo estoy buscando de ninguna manera. Pero les deseo, obviamente, toda la suerte del mundo y estoy muy emocionado de que me pasen el testigo... Pero no creo que necesite que yo lo transmita físicamente”.

Los nuevos protagonistas de la nueva serie de Harry Potter.

Cuando E! News le preguntó también por un posible regreso, contestó: “No lo creo, pienso que, muy sabiamente, quieren romper definitivamente con todo esto. Y no sé si funcionaría que hiciéramos algo al respecto”.

Y aunque comentó que estaba “muy contento de simplemente observar junto con todos los demás”, no se animó a decir cuál sería la respuesta que daría si efectivamente le pidieran que regresara.

Dominic McLaughlin será el nuevo Harry Potter Photographed by Aidan Monaghan / HBO - HBO

Pero a diferencia de él, hay un actor que se sumergirá nuevamente en el mundo de Hogwarts. Según confirmó HBO, Warwick Davis volverá a ponerse en la piel del profesor Filius Flitwick, quien se encarga de enseñar a sus alumnos desde encantamientos de ánimo hasta hacer volar objetos, y les explica la pronunciación precisa de los conjuros con los movimientos de la varita.

Warwick Davis retomará su papel como el profesor Filius Flitwick

La noticia fue dada a conocer también por el propio Davis, quien lo hizo desde su cuenta de Instagram, donde acumula 165.000 seguidores. “Hogwarts siempre ocupó un lugar muy especial en mi corazón. Cuando entré por primera vez en las batas del profesor Flitwick hace todos estos años, nunca podría haber imaginado el viaje que este personaje -y el mundo mágico- me llevaría“, escribió en la descripción de la imagen en la que se lo vio colgado sobre el famoso Expreso de Hogwarts, el cual transporta a los estudiantes al reconocido colegio de magia y hechicería.

Davis anunció la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@warwickadavis)

Y completó: “Gracias a todos los fans que mantuvieron viva la magia. No puedo esperar a verlos de vuelta en el aula. Aquí está por nuevas aventuras en Hogwarts”.