Desde hace unos días que se rumorea que Antonio Gasalla se retira, hasta se dijo que se había reunido con su abogado, Miguel Ángel Pierri, por esta decisión. Pero el actor se encargó de dar por tierra estas versiones al hablar con el diario La Capital de Rosario . "No es una decisión tomada . Somos muchos en esta profesión los que no tenemos trabajo. Los teatros están cerrados, ¿a dónde querés que vaya a trabajar? No soy el único, somos un montón, si querés te hago una lista, no hay nadie trabajando. No soy yo quien puede decidir ahora si voy a trabajar o no. Dicen que me retiro porque quieren hablar de mí (...)", aseguró.

Y continuó con un tono irritado: "Hay un montón de ciudades de la provincia de Buenos Aires que funcionan mejor que Capital Federal, pero lo que está pasando en toda la Argentina es lo mismo".

Luego señaló: "A mí me están ofreciendo cosas al día de hoy, pero yo tengo un poco la cabeza puesta en lo que estoy haciendo. ¿Vos creés que con la falta de trabajo de la cantidad de gente que tiene un lugar para vender -ya sea una juguetería, una perfumería, los peluqueros que no pueden cortar el pelo- hay una situación agradable para sacar 300 pesos y pagar una entrada?".

Y finalizó: "Si en tres meses se arregla todo yo hago una fiesta, ¿o vos me querés seguir tironeando la lengua? Si en tres meses esto se arregla, yo te voy a llamar a vos por teléfono para avisarte que voy a actuar".

Tras darse a conocer esta charla, su abogado, Pierri, estuvo en Intrusos y confirmó que se reunió en estos días con el cómico, pero lejos de querer retirarse el actor está estudiando dos propuestas de teatro para hacer apenas se levante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.