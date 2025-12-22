Las primeras imágenes de la mujer de Christian Petersen saliendo del hospital en San Martín de los Andes

Christian Petersen sufrió una descompensación días atrás, mientras ascendía el volcán Lanín junto a su esposa, Sofía Zelaschi, y un grupo de turistas. Según se supo, fue durante la excursión que el reconocido chef comenzó a sentirse mal y debió ser inmediatamente asistido por los guías.

En una primera instancia, el jurado de El gran premio de la cocina fue trasladado al hospital Junín de los Andes y luego, debido a su estado delicado, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece en la Unidad de Terapia Intensiva. Si bien el único parte médico difundido el día jueves hablaba de una falla multiorgánica, en las últimas horas Petersen mostró una evolución favorable y fue extubado.

Este lunes, Sofía Zelaschi fue fotografiada por primera vez saliendo del Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes Federico Soto

Con un aspecto poco reconocible, la esposa de Christian Petersen se retiró de las instalaciones en horas de la tarde mientras respondía algunos mensajes en su celular Federico Soto

Desde un primer momento, su mujer -a quien conoció en el reality de cocina de eltrece- se encuentra acompañándolo bajo un total hermetismo. No atendió llamados ni habló con la prensa, dando cuenta de la gravedad de su cuadro. De hecho, no hubo rastros de ella en las inmediaciones del hospital hasta hoy, que por primera vez la joven de 30 años fue captada por las cámaras mientras salía del lugar con un gesto serio y de notable preocupación.

La exparticipante de El gran premio de la cocina vistió un jogging negro, un pulover marrón y zapatillas deportivas para acompañar a su esposo en este momento crítico Federico Soto

Sin pertenencias y sólo con una bolsa reciclable al hombro, Zelaschi se retiró del lugar desde el que se encuentra desde el día jueves Federico Soto

Este lunes, la delegación San Martín de los Andes de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) dio a conocer un comunicado en el que se señaló que el chef “descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico”.

De este modo, los guías que acompañaron a Petersen durante el ascenso al volcán desmintieron que haya sufrido un ACV o una fibrilación auricular. “Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, afirmaron en el comunicado.

En su caminata hasta el auto, Sofía se dedicó a contestar mensajes pendientes. El gesto de preocupación en su rostro es notable Federico Soto

Desde la AAGM señalaron que al llegar al refugio donde se realiza tradicionalmente el pernocte (al día siguiente se hace el trekking hasta la cumbre del Lanín), Petersen compartió tiempo con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. “Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio”, sumaron.

Sin embargo, a la medianoche, un cambio en el comportamiento de Petersen “resultó molesto para el descanso del grupo”. A partir de ese episodio, los guías dialogaron con él “de manera normal y sin inconvenientes” y luego se decidió que descendiera de la montaña. “Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo”, agregaron desde la AAGM.

“Alrededor de las 4 se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería“, cerraron los guías.

La relación entre Petersen y Zelaschi nació en 2018, cuando él era jurado de El gran premio de la cocina y ella iniciaba en el reality culinario como cocinera amateur. Según explicó el chef en una entrevista exclusiva a Hola! Argentina, el flechazo fue casi inmediato Federico Soto

El chef fue trasladado al hospital de Junín de los Andes y después al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece bajo seguimiento médico. Petersen presentó un cuadro de falla multiorgánica, tal como informaron el jueves pasado desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén.

Según trascendió en las últimas horas, el chef mostró una evolución favorable en su estado de salud y fue extubado. Petersen se habría despertado y reaccionado a estímulos, por lo que se decidió a retirarle la asistencia respiratoria mecánica, aunque continúa bajo controles estrictos del equipo médico.

Antes de retirarse en su vehículo, Zelaschi se puso las gafas de sol y terminó con los últimos pendientes Federico Soto

La historia de amor entre Christian Petersen y Sofía Zelaschi nació en 2018, cuando él era jurado de El gran premio de la cocina y ella iniciaba en el reality culinario como cocinera amateur. El flechazo fue casi inmediato y la frescura de la joven participante fue lo que lo conquistó por completo.

Cuando Zelaschi quedó fuera del programa, el chef le escribió por Instagram y la invitó a trabajar en su restaurante. Él se separó de su novia y ella lanzó por la borda sus planes de casamiento. Dos años después, oficializaron su relación en público.

“No le tengo miedo a lo que piensen los demás. La gente siempre nos quiso separar, y nosotros, en esa instancia, buscamos cuidarnos, hablar sobre lo que nos pasaba, no hacerles caso a los demás”, dijo Petersen sobre los prejuicios respecto a la diferencia de edad.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi se casaron a principios de este año con una fiesta para 150 invitados (Fuente: Archivo LN)

El 18 de abril de este año, la pareja se casó y celebró esta unión que ya lleva cinco años. “Fue un día muy especial para celebrar el amor. Con Sofi lo hicimos a nuestro estilo, muy distendido, en una ceremonia jovial, entre amigos y familiares. Siempre lo voy a recordar como un momento adonde volver y ser feliz”, le contó Petersen a ¡Hola! Argentina. Muy pronto, él adoptó al hijo de Zelaschi como suyo y ella tiene una gran relación con Hans, Lars y Francis, los tres hijos que el chef tuvo con Mercedes Cristiani.

Antes del accidente, Petersen le declaró su amor a su compañera con un tierno posteo en redes. “Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, escribió en alusión a la frase del poeta y filósofo bengalí Rabindranath Tagore junto a un carrusel de fotos junto a su pareja. En la primera, se los ve caminando por un sendero rodeado de árboles mientras él la abraza. Luego, se mezclan postales de la pareja compartiendo diferentes momentos durante un viaje de relax: un partido de tenis, un momento de descanso, un libro. También hay paisajes y flores. “Te amo, mi vida”, le devolvió el gesto Zelaschi.