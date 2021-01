Antonio Gasalla: "En marzo cumplo 80 y no es lo mismo que actuar a los 60"

Antonio Gasalla fue entrevistado por Jorge Lafauci en Todo por hacer, en Radio 10 y habló sobre la cuarentena, el streaming, el teatro y su vuelta al trabajo. "En marzo cumplo 80 años. Ya no es lo mismo que actuar a los 60, hacer personajes con zapatos que aprietan, pelucas que me pongo y me saco, ropa incómoda. No estoy en condiciones de jugar en el escenario. Lo tengo que decir", se sinceró el actor.

Sin embargo, contó que al inicio de la temporada trabajó mucho: "día a día preparaba varias cosas para volver al teatro pero todo era streaming y empezó un lenguaje que no tengo en la cabeza. No sé qué quiere decir streaming, ¿es teatro o es hablarle a la gente? No siento qué carajo decir. Para volver a decir qué mal que estamos, que hagan fuerza para mejorar. No sabría cómo construir un monólogo. Además ahora se puede ocupar menos butacas, se dejan filas libres. La gente tiene que tener una especia de enganche para querer volver a ir al teatro. No sé a quién hay que creerle en éste momento", se quejó. "Fue un año muy complicado y nos quedamos encerrados en casa con mi hermano".

Finalmente, Gasalla habló del personaje que más le pide la gente, La Vieja. "La Vieja que yo hago está viva siempre. No tiene fecha, día o cuándo tiene que seguir pero no en streaming", aseguró.

Recordemos que Gasalla hizo teatro el verano pasado en Mar del Plata, y a pocas semanas de debutar levantó la temporada por problemas de salud.

