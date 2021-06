Anya Taylor-Joy comparó su trabajo en Gambito de Dama con “una guerra psicológica”

En una entrevista colectiva con The Hollywood Reporter, de la que también participaron sus colegas Elizabeth Olsen, Gillian Anderson, Cynthia Erivo, Mj Rodriquez y Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy habló en detalle sobre su papel para la aclamada producción de Netflix Gambito de Dama, por la que recibió un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG).

Entre sus intervenciones más destacadas de la charla grupal, la actriz británico-argentina nacida en Miami confesó que tuvo dificultades para distanciarse del estado emocional de su personaje, Beth Harmon, y comparó el proceso creativo para ese proyecto con “una guerra psicológica”.

Al ser consultada por la periodista Lacey Rose sobre cómo lidia con la separación de los papeles que interpreta al final de una producción, Taylor-Joy respondió que su abordaje varía según cada caso. “Hay algunos a los que podés entrar y luego salir con un chasquido de dedos y otros como el de Beth”, indicó, antes de precisar el contexto en que se puso en la piel de la protagonista de la miniserie más vista de la plataforma de streaming: “Trabajé consecutivamente en dos proyectos con un día libre en el medio, así que cuando llegué al rodaje, estaba exhausta y no había energía para crear una barrera con la ficción”.

“Eso fue posiblemente lo más difícil de la serie”, continuó, y aclaró: “Porque fue una experiencia maravillosa como actriz no necesitar esforzarme para alcanzar la emoción, pero después también tenés que pasar por una guerra psicológica, tratar de determinar: ‘¿Por qué me siento tan mal esta mañana? ¿Qué está sucediendo? Ah, ¡esos no son mis sentimientos! Solo tengo que transitarlos durante el día y ser lo suficientemente consciente para decir: ‘No estás deprimida, el personaje está deprimido, y en algún momento te dejará'”. Asimismo, Taylor-Joy señaló que una de las herramientas que emplea para facilitar la desconexión con sus personajes después de una jornada de rodaje son los baños de inmersión.

La actriz encarnó a una joven jugadora de ajedrez con tendencias depresivas adicta al alcohol y los fármacos en Gambito de dama

La actriz volvió a expresarse sobre ese tema en otro momento de la charla, luego de que sus colegas relataran experiencias similares en otros proyectos: “Es increíble escucharlas decir eso, porque siempre me sentí un poco loca por las depresiones en las que entro después de abandonar un personaje [...]. Para mí, al menos en Gambito de Dama, tuve que atravesar un período de duelo. Fue un dolor genuino, de pensar que esto que amé tanto ya no está más, ya no es mío”.

Por otra parte, Taylor-Joy compartió su criterio al momento de elegir nuevos proyectos: “Siempre me enfoqué en el personaje y solo recientemente en los directores también, pero siempre consideré: ‘¿Me siento la persona indicada para contar esta historia, puedo hacerlo correctamente?’. [A priori], Gambito de Dama no se suponía que fuera a ser un éxito, son siete horas sobre una chica que juega al ajedrez [...] Pero me sentí obligada a contar esa historia”.

Asimismo, la actriz destacó que en los últimos años, en que su carrera tuvo un meteórico ascenso, aprendió a discriminar entre sus intenciones genuinas y las expectativas de los demás, en lo que respecta su rumbo profesional. “Estoy aprendiendo que te entregás por completo [al personaje] por tres a seis meses. Antes no solía contemplarlo, pero así empiezo a pensar: ‘¿Estoy lista para entregarme por completo a esta situación? ¿Necesito tanto contar esta historia que estoy dispuesta a hacerlo?’. Y creo que así tomo las decisiones, trato de no pensar qué opinará el resto, porque al final se trata de tu vida y todos sabemos que estás siendo esa otra persona a cada hora de cada día y cuando llegás a casa es difícil soltarla, así que realmente tenés que amarla”.

En esa misma línea, la actriz habló del desafío que supone no encasillarse en un solo tipo de rol, relatando las experiencias que tuvo luego de que se estrenara su primer largometraje, la película independiente de terror sobrenatural La bruja (2015). “Inmediatamente después recibí un guion sobre, adivinen, una bruja, y pensé: ¿Por qué quieren verme hacer esto de nuevo? Entonces, le dije a mi representante que no quería hacer más películas de brujas”, recordó.

Pero a pesar de haber tomado la iniciativa en aquella oportunidad, la joven de 25 años reconoció que suele sentir la presión de complacer a los demás, un aspecto de su personalidad que debió identificar para poder consolidar su postura frente a las propuestas que recibe. “[Entendí] que no necesito renunciar a mi identidad y que es más importante complacerme a mí misma que al resto en esos momentos. No voy a hacer algo solo porque alguien quiere que lo haga. No tiene sentido y además me hace sentirme triste, y entonces no puedo dar lo mejor de mí [como actriz]”, confesó.

Por último, Taylor-Joy reveló que no le resultó fácil embarcarse en el otro proyecto por el que fue nominada a un Globo de Oro este año, la adaptación más reciente del clásico de Jane Austen, Emma, en que encarnó a la protagonista de la novela. “Estaba aterrorizada, nunca pensé que trabajaría en una comedia, no tuve formación en ese género [...]”, rememoró. “Igualmente me dije: ‘Mi única obligación es divertirme y aprender y dar el máximo en este momento’”, continuó y cerró: “Y si después del estreno la gente piensa: ‘Uf, prefiero cuando llora o la secuestran’, o lo que sea, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hacer lo mejor que puedo con las oportunidades que recibo y si no son las adecuadas, entonces tengo que levantar la cabeza y decir: ‘Hey, creo que podría hacer esto otro si me permiten intentarlo’”.

