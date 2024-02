escuchar

Anya Taylor-Joy se posicionó como una de las actrices jóvenes más convocadas por Hollywood, pero a pesar de que el trabajo parece no faltarle, no quiere dormirse en los laureles. Consciente de que su carrera suele tener vaivenes y que son pocas las estrellas que pueden mantenerse en la cima durante años, la joven criada en la Argentina está dispuesta a convertirse en empresaria.

Según informó el portal británico Daily Mail, la actriz está dispuesta a disputarle a Gwyneth Paltrow el reinado de las estrellas que se dedican a los negocios y planifica lanzar su propia línea de productos. “La ambiciosa actriz de 27 años solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual registrar el nombre “Anya” para una amplia gama de productos y servicios”, indica aquel medio. Y agrega: “Según documentos recientemente publicados, [los productos que tiene previsto lanzar] van desde bolsas de cosméticos y fundas para teléfonos hasta medias y tiradores ”.

Anya Taylor-Joy en la premiere mundial de Duna: Parte 2, en Londres DANIEL LEAL - AFP

Curiosamente, su solicitud también incluye juegos. Por ese motivo, se especula con que una de las alternativas que maneja Anya es sacarle provecho al personaje que la hizo famosa mundialmente: Beth Harmon, de la serie de Netflix Gambito de dama, y lance su propio juego de ajedrez.

La actriz de Gambito de dama ha dado sobradas muestra de su pasión por la moda Getty Images

De esta manera, Anya podría arrebatarle el trono a Paltrow, de 51 años, que decidió dedicarse enteramente a su marca de productos de estilo de vida moderno Goop, que el año pasado fue valorada en más de 250 millones de dólares. Su próspero negocio ofrece desde consejos médicos sobre bienestar hasta recomendaciones de viajes, e incluso productos de belleza y moda. Sin embargo, desde el lanzamiento de la marca, los altísimos precios de los artículos generan gran controversia, al igual que algunas de sus propuestas que, según asegura, huelen a zonas del cuerpo.

A juzgar por todas las controversias que despertó Goop desde su lanzamiento y de los peligrosos consejos que Paltrow brinda desde la página oficial, quizá no sea tan difícil para Taylor-Joy competir con la marca. En una ocasión, recomendó el “peso más delgado para vivir”, sugiriendo que la gente debería ser “lo más delgada posible”. También impulsó a sus seguidoras a usar huevos de jade para potenciar la salud vaginal, algo que fue posteriormente desaconsejado por expertos ginecólogos y llevó a la actriz Shakespeare apasionado a pagar una multa de 145 mil dólares por difundir afirmaciones no científicas.

Gwyneth Paltrow creó un imperio alrededor de su compañía de productos de belleza y bienestar DANIEL LEAL - AFP

Lo cierto es que la controversia parece ser muy rentable: Goop se lanzó como un newsletter que daba acceso a la vida e intereses de la actriz en 2008 y al día de hoy es un imperio con varias sedes distribuidas entre Los Ángeles, Londres y Nueva York. Sus seguidoras, conocidas como “goopies”, son capaces de invertir entre 400 y 3800 dólares para asistir a eventos organizados por la actriz. En ella ven a una especie de gurú de bienestar y un modelo a seguir en cuanto a hábitos saludables .

En 2020, estrenó su propia serie en Netflix, The Goop Lab, no ya como actriz, sino como gurú, con un total de seis capítulos que tenían como título “Viaje curativo”, “Frío saludable” o “Terapias energéticas”. Entre los argumentos para explicar esta fascinación y gran parte de su éxito, The New York Times señaló en un artículo que “nadie es capaz de ser como Paltrow, pero también piensan que podrían intentarlo”.

LA NACION