Gwyneth Paltrow reveló el infierno que vivió después de ganar el premio Oscar

Gwyneth Paltrow confesó que se escondió tres semanas en la casa de sus padres después de ganar su primer Oscar. Lo hizo en un episodio reciente del podcast de Anna Faris is Unqualified donde también reveló que se sentía avergonzada por la nominación incluso antes de ganar.

Fue en 1999. Con un vestido rosa inolvidable, Paltrow se emocionó al recibir el premio como mejor actriz por la película Shakespeare In Love, pero luego, una vez que la multitud desapareció, corrió a refugiarse del mundo asustada y avergonzada: “Fue demasiado intenso”, dijo.

Gwyneth Paltrow sosteniendo su Oscar, a los 26 años, por Shakespeare apasionado, en 1999 GROSBY GROUP - LA NACION

“Fue un momento extraño y surrealista. También estaba avergonzada de estar nominada a un Oscar y tenía el síndrome del impostor. Pensaba ‘ni siquiera puedo creer que esto esté sucediendo ¿Todos me odian?’, me preguntaba. Mi sensación era contradictoria: por un lado pensaba que no iba a ganar y a la vez sentía que todo era genial”, contó Gwyneth.

La actriz agregó que si bien todos en Los Ángeles fueron solidarios después de su victoria, la atención sobre ella rápidamente se volvió abrumadora. “Recuerdo haber ganado y sentir que la marea cambió y hubo esta sensación de tener tanta atención en mí y tanta energía, fue realmente abrumador”, contó.

“Recuerdo que simplemente me escondí durante tres semanas después en lo de mis padres. Fue tan intenso -reveló Gwyneth-. Todo el mundo esperaba que yo disfrutara del éxito pero en realidad me sentía muy sola. Fue extraño porque, aunque no me retiré de la actuación durante varios años, en ese momento ya sabía que no amaba tanto actuar, que no era mi vida”, reveló.

LA NACION