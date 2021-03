Gwyneth Paltrow habló de su cambio físico durante la pandemia: “Engordé mucho”

Gwyneth Paltrow reveló que aumentó seis kilos durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y confesó que no le resultó fácil volver a su peso normal. La actriz contó que los primeros meses de aislamiento comió “sin restricciones” y sobrevinieron muchos cambios físicos que la obligaron a darse cuenta de las consecuencias de una dieta desbalanceada: “Engordé mucho y realmente no quería hacer nada para mejorar mi situación”.

La actriz y empresaria de 48 años habló del aumento de peso que sufrió durante la cuarentena en el evento virtual In Goop Health -The At Home Summit, que fue transmitido por su cuenta de YouTube. “No tenía ningún impedimento sobre qué comer, subí más de seis kilos y mi estómago estaba hecho un desastre”, relató.

Paltrow aseguró que la comida fue su manera de llenar los “vacíos emocionales” que sentía por todo lo que estaba ocurriendo en el mundo con los contagios y las muertes. “Simplemente no quería hacer nada al respecto, de verdad. Sentía que el vino, la pasta, las galletitas y el queso me estaban ayudando a pasar el momento”, reconoció.

Justo cuando alcanzó los seis kilos por encima de su peso habitual contrajo Covid-19 y esto empeoró aún más su salud: “Mi metabolismo fue afectado por el coronavirus, no digería ninguna comida bien y me di cuenta de que este iba a ser un proceso de sanación mucho más largo”. Por eso, en enero tomó la decisión de hacer un cambio drástico para recuperar su buena alimentación, y comenzó una dieta cetónica a base de plantas que prohíbe el consumo de alcohol y azúcar.

Desde que empezó el programa de ayuno intuitivo, que incluye una semana de caldos de huesos como plato principal, logró bajar cinco kilos. “Antes tomaba vino todos los días en mi casa y admito que los primeros siete días solo pensaba: ‘¿Cuándo me tomaré un cóctel de nuevo?’”, expresó.

La actriz insistió en que cada organismo es distinto, y que en su caso su médico le recetó además suplementos de butirato, aceite de pescado, vitamina B, vitamina D3, selenio y zinc: “Son críticos para mí en este momento todo esos nutrientes; y después de 60 días respetando la dieta me siento increíble”.

“En los últimos años mi metabolismo se ralentizó, y sé que mucho de eso es por la perimenopausia. A mi edad las mujeres perdemos el 30% de la velocidad metabólica”, remarcó. Actualmente comparte en sus redes sociales los platos saludables que se prepara ella misma como “un regalo para su cuerpo” y se mantiene firme en su meta de sostener un equilibrado estilo de vida.

