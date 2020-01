Aracely Arámbula reveló que Luis Miguel no tiene contacto con sus hijos, pero que los niños no lo extrañan

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2020 • 10:33

El hermetismo que rodeó siempre la vida privada de Luis Miguel hizo que se sepa poco sobre sus tres hijos: Michelle (30), Miguel (13) y Daniel (11). Pero ahora la actriz Aracely Arámbula, la madre de los dos más pequeños, habló con la prensa sobre la falta de relación que tienen los niños con su padre, aunque señaló que igual no lo extrañan "nada".

Recién llegada a la ciudad de México, la actriz fue interceptada por los medios que quisieron saber si el cantante se había comunicado con Miguel por su cumpleaños, que fue el pasado 1° de enero. "No llamó el papá", aseguró en el aeropuerto. "Como yo estoy con mi papá y mi papá es un divino, y es un espectacular papá, tiene mucho padre con mi papá, con mi hermano y con mis sobrinos".

"Mis hijos están felices, están en una familia muy unida y una familia divina, en donde, la verdad, tienen muchos regalos y amor", quiso dejar en claro y agregó: "Sobre todo lo principal, que es el cariño y el amor, por eso la verdad es que no extrañamos nada".

Hoy en día, Miguel y Daniel solo tienen contacto con una persona del entorno del artista. "La única persona de allá que está muy pendiente de mis hijos es su madrina, Natalia, que no está más con ellos, pero que en ese tiempo sí estaba, es madrina de nacimiento", explicó. "Fueron como seis padrinos, pero la única madrina que está siempre hablándole, viéndolo y visitándolo es mi Natalia, que es una divina. Además tienen a toda la gente de mi familia, mis amigos y mi círculo".

A pesar de todo el drama que tuvo que vivir por su relación con el Rey Sol, Araceli afirmó que no se arrepiente del pasado. "No hay que arrepentirse de nada. Además tengo a mis hijos hermosos ¿Cómo me voy a arrepentir? Mis hijos nacieron de un gran amor. Yo estoy feliz y agradecida con la vida, no pudo pedir más".

Hace unos años, en una entrevista con la revista HOLA!, Arámbula había contado que Luis Miguel no le pasaba dinero para los chicos, y que ella se hacía cargo de todo: ''A los meses de nacido Daniel tomé la decisión de irme a vivir a otro lugar. De ahí hasta el momento, me he hecho responsable de mis hijos al cien por ciento en todos sentidos''. Y había agregado: "No existe ni ha existido ningún contrato así como tampoco existe ni ha existido ninguna pensión".