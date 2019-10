Ariana Grande y su extraordinario disfraz de Halloween que asombró a todos

31 de octubre de 2019 • 09:04

Hacía días que Ariana Grande venía dando pistas desde sus redes sociales sobre cuál sería su disfraz de Halloween. Con posteos de una serie ícono de los 60, La dimensión desconocida, la cantante advirtió a sus fans que su look no sería uno más entre los miles que se ven por estos días de la noche de brujas.

Con un peinado sixty, vestida de negro y un cigarrillo en la boca, la joven sorprendió a sus seguidores con una imagen que en "la otra dimensión" del capítulo de la creación de Rod Serling, es un ideal de belleza. Así se mostró con una máscara casi de cómic: con una nariz similar a la de un chancho, una boca enorme con gesto triste, un ceño fruncido y dobles patas de gallo bajo los ojos.

Luego de postear varios tramos del capítulo " Eye of the Beholder" de noviembre de 1960, la cantante reveló su disfraz y obtuvo más de dos millones de "me gusta" en pocas horas.

Sin lugar a dudas, la artista cumplió su cometido con este look y dio que hablar en las redes sociales, al igual que recientemente lo hizo cuando dio a conocer junto a Miley Cyrus y Lana Del Rey la flamante canción que las une, "Don't call me angel", que es parte de la banda de sonido de la nueva remake de Los Ángeles de Charlie.