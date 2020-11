Ariel Pucheta y la medida que tomó tras el puntaje de Karina "La Princesita"

Ariel Puchetta renunció al Cantando 2020

Después del polémico 1 que Karina le puso en Cantando 2020, Ariel Pucheta, el líder de Ráfaga, decidió no seguir en el programa. Lo habían llamado para un reemplazo pero prefirió no continuar. En una entrevista en el programa radial que conduce Fernanda Iglesias, Esto no es Hollywood, el cantante dio sus motivos.

"A mí mucho el tema del reality no me gusta. Es complicado. Tenés que aguantarte toda la exposición que se genera. Pero era para cantar, y a mí me gusta cantar. Entonces dije: va a estar bueno. Y cuando entré tuve un par de agarradas, una con Rodrigo Tapari y otra con Karina. Y, la verdad, no me gustó verme en esa situación", explicó Pucheta.

También contó que otro de los motivos para irse fue el estado de salud de su madre, que está internada. "Me habían propuesto quedarme un poquito más en el Cantando. Y les dije que no porque ahora estoy ensayando y tengo a mi madre enferma de Covid. Preferí priorizar eso. Aparte de todo lo de la exposición y todo el lío. No me estaba haciendo bien".

Pucheta se mostró conforme con su reacción ante el escándalo. "Siempre respondí con respeto. Después de cantar vi que ponían el tuit o el Instagram de la coach. Yo no sabía de qué estaban hablando. Cuando se pusieron a trenzar en la discusión, dije: 'bueno, tienen sus diferencias, el show es un poco así, qué sé yo'. De hecho, yo hacía caras. Y cuando me ponen el 1 fue como un balde de agua fría porque no lo esperaba. Sentimos una falta de respeto por lo que hacemos nosotros. En el momento yo no dije mucho porque hablaban todos y gritaban. No estoy acostumbrado. Primero me divertía, pero después no me gustó esa situación".

Con respecto a su colega Karina, la responsable de ese mal rato que pasó en el programa, Ariel considera que se ganó su lugar en el jurado. "A la producción le sirve", opinó. Y siguió: "El tema es después aguantarlo con el cuerpo, porque esto es largo y hay que ver cómo sigue. Porque yo lo que vi es que la protegen mucho. Y está bien. Pero creo que en estos días se siente muy atacada. Empezó esa etapa".

Contento con la decisión de irse, Pucheta se prepara para dos shows este fin de semana con Ráfaga, sin olvidar lo que le toca pasar en este momento con su madre. "No la puedo ver. Estaba terminando la enfermedad y se complicó un poco. Le agarró la típica neumonía bilateral. Por suerte no le pusieron respirador. Le dieron un poquito de oxígeno y ya se lo sacaron. Vengo de la pérdida de mi papá el año pasado y de mi hermana hace un mes. Es difícil, pero estoy al pie del cañón. Todos los días a esperar un parte. Es duro", finalizó.

