Adrián Suar fue a ver La cena de los tontos: bromas de Martín Bossi y ovación del público

MAR DEL PLATA (de un enviado especial).- Anoche, la función de la comedia La cena de los tontos, la más vista desde el inicio de la temporada, contó con un aditamento especial, la presencia de Adrián Suar, quien es uno de los productores de la propuesta y fue protagonista de la pieza, escrita por el autor y director francés Francis Veber, durante su estreno en Argentina en la temporada del año 2000.

“Quiero invitarlo al escenario, desde los ochenta triunfando, uno de los mejores artistas en la historia de nuestro país, el señor Adrián Suar”. La presentación quedó a cargo de Martín Bossi, quien encabeza el espectáculo -junto con Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández- en la sala Neptuno, ubicada en pleno centro de la ciudad.

Bossi no dudó en bromear con su amigo, quien celebró la presentación, algo irónica, del comediante. Se conocen, se entienden y se celebran cada ocurrencia.

Suar llegó a la ciudad, en una visita exprés, luego de pasar las fiestas de fin de año junto a sus hijos Margarita y Tomás en Nueva York y antes de retomar los ensayos de Las hijas, la obra que reestrenará en el Paseo La Plaza porteño desde el próximo 15 de enero y que marcó, el año pasado, su debut como director teatral.

Ovación

El “Chueco” fue aplaudido por la multitud que colmaba el Neptuno y, así como días atrás, lo hizo Guillermo Francella -otro de los actuales productores del espectáculo y quien compartió el elenco con Suar hace más de dos décadas- el pope de eltrece subió al escenario para felicitar al elenco y saludar a los espectadores que lo recibieron de pie.

“Hoy vieron una excelente función, la verdad que muy contento de formar parte de la producción de este espectáculo extraordinario, con este elenco maravilloso, que la rompió en Buenos Aires”, dijo el productor ante la mirada atenta de todo el elenco, también conformado por Guillermo Arengo, Esteban Prol y Franco Battista.

Ya en la escalinata que conduce a la planta baja del complejo Neptuno-Lido- Bristol, ícono teatral de la ciudad propiedad de Carlos Rottemberg, Suar volvió a agradecer al público la afluencia a la sala, mientras una multitud prácticamente cortaba el tránsito de la calle Santa Fe.

La cena de los tontos se estrenó en el Théâtre des Variétés de París en 1993, convirtiéndose en uno de los materiales más exitosos de la comedia francesa de las últimas décadas.

Cuando fue vista en nuestro país, Adrián Suar y Guillermo Francella encabezaban el elenco que logró convertir al material en un suceso de taquilla. Luego, en 2009, la pieza tuvo una nueva versión con un staff renovado.

Guillermo Francella en el estreno de La cena de los tontos en Mar del Plata

La cena de los tontos, cuya puesta actual es responsabilidad del director Marcos Carnevale, conocedor del género, narra la dinámica de un grupo de amigos que organiza cenas semanales en las que, cada uno, debe llevar como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él. Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes (Gustavo Bermúdez), uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon (Martín Bossi).

En Buenos Aires, la obra fue vista por más de 150.000 espectadores y, en Mar del Plata, viene cosechando una afluencia de público que la ubica, desde su estreno, al top de la venta de tickets.

Se espera que el material regrese a la Calle Corrientes con funciones regulares en el teatro Astral para luego visitar las principales plazas teatrales del país.

Además de Adrián Suar y Guillermo Francella, la actual producción está a cargo de Federico Hoppe, Pablo Kompel, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian.

Multitasking

Adrián Suar rodó a fines del año pasado Yo, Narciso, una nueva producción cinematográfica que lo encontró como protagonista y director. El film, también estelarizado por Natalia Oreiro y Moria Casán, se estrenaría en agosto de este año.

Hace 12 años, Adrián Suar y Natalia Oreiro protagonizaron la tira Solamente vos, por la pantalla de eltrece.

Además, el éxito de la pieza Las hijas, que marcó su debut como director teatral, lo llevó a barajar nuevas opciones para montar en escena. Por lo pronto, esta comedia dramática, protagonizada por Julieta Díaz, Pilar Gamboa y Soledad Villamil, que plantea el dilema de tres hijas ante la posible enfermedad cognitiva de su madre, continuará con sus representaciones, pero con mudanza de sala, del Maipo -donde se vio el año pasado- al Paseo La Plaza.

Adrián Suar en el estreno de Las hijas, pieza que regresará a la cartelera porteña Gerardo Viercovich - LA NACION

Adrián Suar ya no se encuentra en Mar del Plata, aunque seguirá de cerca el buen destino de La cena de los tontos, la pieza que, aunque la temporada recién comienza, ya se instaló fuerte entre las preferencias del público y será, seguramente, la gran ganadora del verano.