Timothée Chalamet y Kylie Jenner: una historia de amor que superó la distancia y los prejuicios

Anoche, durante la entrega de los premios Critic’s Choice, Timothée Chalamet sorprendió al público por partida doble. Primero, porque se hizo con el galardón a mejor actor por su trabajo en Marty Supremo: sueña en grande (el film que se estrena el 15 de enero en Argentina) cuando todo parecía indicar que el vencedor sería Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra. Y segundo, porque por primera vez el actor de 30 años declaró públicamente su amor por Kylie Jenner, su novia desde hace tres años, según él mismo confirmó durante su discurso de agradecimiento.

“Quiero agradecer a mi compañera de tres años, mi apoyo. No podría hacer esto sin vos, te amo”, fueron las palabras de Chalamet desde arriba del escenario, que tuvieron como respuesta un tierno “te amo” por parte de la hermana menor de Kim Kardashian, que lo acompañó durante la ceremonia.

El romántico intercambio enseguida revolucionó las redes sociales. Si bien la pareja ya se había mostrado en distintas oportunidades -aunque recién en mayo de 2025 hizo su debut oficial en una alfombra roja-, el protagonista de Duna se rehusaba a dar declaraciones sobre su enamorada. De hecho, en una entrevista con Vogue de noviembre aseguró que no hablaría del tema. “No lo digo con miedo. Simplemente no tengo nada que decir”, sostuvo con firmeza cuando le preguntaron sobre su situación sentimental.

Un romance inesperado

La primera vez que Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron vistos interactuando en público fue el 25 de enero de 2023 en el desfile de Jean Paul Gaultier durante la Semana de la Moda de París. Sin embargo, nadie imaginó en ese momento que podría haber algo entre ellos: parecían ser dos perfiles completamente opuestos y la influencer y empresaria recientemente se había separado del rapero Travis Scott, padre de sus hijos Stormi y Aire.

Los rumores de romance comenzaron a circular en abril de ese año. TMZ publicó fotos de la Ranger Rover negra de Jenner estacionada frente a la casa de Chalamet en Beverly Hills y luego una fuente anónima confirmó a Entertainment Tonight que ambos estaban manteniendo una relación casual: “No es serio, pero Kylie disfruta de salir con Timothée y está viendo hacia dónde va. Ha sido muy divertido para ella porque se siente muy diferente a sus relaciones anteriores. Es nuevo y emocionante”.

Según reveló esa misma persona, quien había oficiado de Cupido en la incipiente pareja era nada menos que Kendall Jenner, hermana de la creadora de Kylie Cosmetics y amiga del actor. “Así que, para ella, ha sido fácil integrarlo en su vida”.

En los meses siguientes, los tortolitos eligieron mantener la discreción en torno a su romance. Mientras se repetía la escena del vehículo de Jenner frente a la casa de Chalamet, fuentes anónimas hablaban de “muy buena química” entre ellos y una relación “informal”. En agosto se encendieron las alertas de una posible crisis, hasta que el 4 de septiembre fueron captados besándose en el show de Beyoncé en el SoFi Stadium.

La oficialización de la pareja fue seguida por sucesivas apariciones en otros eventos: en una cena de la Semana de la Moda de Nueva York y en el Abierto de Estados Unidos, donde presenciaron la final entre Novak Djokovic y Daniil Medvédev. Días más tarde, una fuente aseguró a Entertainment Tonight que Chalamet y Jenner hicieron pública su relación “porque ella se siente segura y confiada, y siente que puede ser ella misma con él y eso le encanta”.

“¿De qué hablan?"

Las críticas en las redes sociales no tardaron en aparecer. Incrédulos, muchos usuarios opinaron que se trataba de una movida de prensa orquestada por la matriarca Kris Jenner, la madre de Kylie, y hasta se preguntaron qué podían tener en común el actor y la empresaria de belleza. “¿De qué hablan?“ o ”¿qué hacen juntos?" fueron algunas de las tantas preguntas que se replicaron en el mundo virtual. Como si ella, por tener un perfil más mediático y ser una de las protagonistas del reality de las Kardashian no fuera merecedora del amor de uno de los jóvenes talentos de Hollywood. En el imaginario popular, él es considerado un erudito por ser una estrella que emergió del cine independiente, mientras que ella es solo una chica linda, exuberante y superficial.

De esto mismo se hizo eco la escritora Mel Walters en un artículo de la revista Glamour titulado “Es hora de desentrañar el esnobismo sexista en torno a la relación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet”. Allí, reflexionó sobre la indignación de los internautas y las relaciones parasociales con los famosos: “Imaginamos que Timmy es el tipo de hombre al que podrías ver leyendo a Foucault, con pantalones de lino y una bolsa ‘tote’ de una librería. Desaliñado pero con un toque intelectual. Luego tenemos a Kylie, la estrella de telerrealidad con un imperio de belleza. Ella es la moda rápida, las tendencias de TikTok, los filtros de Instagram y el bronceado artificial personificados. O eso imaginamos. El subtexto es que es demasiado tonta, demasiado simple para personas como Timothée”.

Debut en la red carpet

Las citas en eventos continuaron y aunque no posaban juntos en la alfombra roja, tampoco escondían su cariño cuando las cámaras los apuntaban. “Son muy serios y están muy involucrados en la vida diaria del otro, incluyendo a sus familias. Definitivamente han superado el punto de ‘solo divertirse’ en la relación”, comentaron diversas fuentes a Entertainment Tonight y People a principios de 2024.

Pasada la temporada de premios de 2024 y 2025, incluyendo la presencia de la pareja en los premios Oscar, Chalamet y Jenner finalmente debutaron en una red carpet al posar por primera vez juntos en la 70ª edición de los Premios David di Donatello en Roma el 7 de mayo, donde él recibió el Premio David a la Excelencia Cinematográfica.

Así, entre alfombras rojas, partidos de básquet y citas de incógnito, la pareja continuó afianzándose a pesar de la distancia -y los consiguientes rumores de crisis o ruptura- que muchas veces debió atravesar cuando él se embarcaba en el rodaje de alguna película, como Marty Supremo o la tercera entrega de Dune, que se filmó en Praga, Budapest, Jordania y Abu Dhabi. “Aunque Kylie tiene un jet privado, el vuelo dura 12 horas. Es madre y también trabaja, tiene muchas responsabilidades en Los Ángeles. El horario de Timothée es agotador, con muy poco tiempo libre. Pero se las arreglan para funcionar. Hablan por FaceTime casi todos los días. Se extrañan y están perfectamente bien”.

El tiempo dirá cómo seguirán las demostraciones de amor públicas de la pareja con una nueva temporada de premios en ciernes que una vez más tiene a Chalamet como uno de los candidatos favoritos.