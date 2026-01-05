Estrellas, mamis y tóxicas: Ashley Tisdale reveló su mala experiencia con un grupo de famosas

Con una serie de comentarios sobre su propia experiencia, Ashley Tisdale dejó en claro que ser una estrella de Hollywood no exime a nadie de los problemas que puede afrontar en su día a día cualquier mortal: la ex High School Musical confesó que se alejó de un grupo de mamás también famosas, porque la solían excluir de sus planes e incluso las tildó de “tóxicas”. También contó que la hicieron llorar.

Tisdale es mamá de Jupiter, de 4 años, y Emerson, de 15 meses, fruto de su matrimonio con el compositor Christopher French. En un ensayo que primero publicó en su blog y luego compartió en The Cut y que tituló “Rompiendo con mi grupo tóxico de mamás”, la artista de 40 años explicó que se apartó de su grupo de amigas madres el año pasado luego de darse cuenta de que la estaban haciendo sentir como en el secundario.

Primero, la actriz recordó que al principio “se sentía afortunada” por haber encontrado a un grupo de mujeres que estuvieran pasando por los mismos sentimientos que ella. “La mayoría de nosotras habíamos estado embarazadas durante la pandemia temprana, así que nos perdimos las actividades donde conocés a otras futuras madres”, escribió. “Por fin pudimos estar juntas, y nuestros hijos pudieron estar juntos, y todo se sintió bien”, sumó.

Si bien al comienzo se sintió contenida, la situación cambió cuando se dio cuenta de que la habían dejado fuera de un par de encuentros grupales, y se enteró de esas reuniones por las redes sociales, más precisamente por Instagram.

“Otra vez, en una de las cenas de mamás, me di cuenta que estaba sentada al final de la mesa, lejos del resto de las mujeres”, agregó Tisdale, según rescató la revista People. “Empecé a sentirme excluida del grupo, notaba todas las formas en las que parecían hacerme a un lado”, recordó.

Ashley Tisdale y Christopher French el día de su boda

“Al principio, intenté no tomármelo como algo personal. No es que la gente no pueda reunirse sin mí, y quizá había razones perfectamente válidas para no haber sido invitada”, continuó y confió que llegó a pensar que todo estaba en su cabeza y que el asunto no era gran cosa. Sin embargo, la distancia entre ella y el resto de las mamis era cada vez más grande: la invitaban poco a las reuniones que organizaban e incluso la llegaron a excluir de algunos cumpleaños.

En ese momento, sintió que no era suficiente para estar en el grupo, algo muy típico del colegio. “Recuerdo estar sentada sola una noche después de acostar a mi hija y sentirme totalmente perdida sobre qué estaba haciendo mal para quedar fuera”, repasó. Las cosas cambiaron cuando pudo reflexionar al respecto. “Esto es demasiado secundario para mí y no quiero seguir participando”, remató, ya con más seguridad, el repaso de su vivencia.

Si bien algunas de las mujeres intentaron disculparse, otras la quisieron convencer de que eran ideas suyas. “Para que quede claro, nunca consideré a las madres malas personas. (Quizá a una)”, confesó. “Pero sí creo que la dinámica de nuestro grupo dejó de ser sana y positiva, al menos para mí”. Si bien en su descargo no mencionó a nadie, ella misma ha contado en sus redes que pertenecía a un grupo de mamás que incluía a Meghan Trainor, Hilary Duff y Mandy Moore. A estas últimas ya no las sigue en Instagram.

Ashley Tisdale embarazada de su segundo hijo Instagram @ashleytisdale

Luego de asegurar que hubiera sido mucho más fácil para ella desaparecer del grupo en vez de explicar por qué se iba, contó que se dio cuenta de que hablar de su experiencia puede resultar útil a otras mujeres. “Por los comentarios que he recibido desde que empecé a hablar de esto, ahora sé que no soy la única”, explicó. “¿Por qué, me preguntaba, es tan aterrador hablar de esto? La maternidad ya tiene suficientes retos como para tener que preguntarse si la gente a tu alrededor está de tu lado”, continuó. “Te merecés pasar por la maternidad con personas que realmente te quieran”, cerró, contundente.