Armie Hammer, recluido en las Islas Caimán y con nueva novia

El actor Armie Hammer fue visto recientemente en las Islas Caimán -donde se encuentra alejado de la prensa- con una joven a la que conoció en el lugar y con quien está comenzando una relación.

La noticia la dio a conocer revista People, que asegura que Hammer, de 34 años, está “pasando mucho tiempo en el lugar desde comienzos de año”. En paralelo, está siendo investigado por una denuncia de abuso sexual de una expareja.

“Está saliendo con una higiniesta dental”, le contó una fuente a la revista. “Hace poco se fueron al otro lado de la isla donde están viviendo. Se los ve muy felices y muy cómodos el uno con el otro. Están con amigos, ya que ella le presentó a los suyos incluso antes de que comenzaran a salir”, comentó un allegado a Hammer.

Elizabeth Chambers, exmujer del actor y madre de sus dos hijos, Ford, de 4 años y Harper, de 6, había elegido precisamente las Islas Caimán para estar en familia en medio de la pandemia, y luego declararía lo “devastada” que se encontraba por la denuncia judicial y las múltiples acusaciones que pesaban sobre su exmarido.

“Gracias por todo el amor y apoyo, y gracias de antemano por su continua amabilidad, respeto y consideración por nuestros hijos y por mí mientras encontramos formas de seguir adelante”, había escrito Chambers, quien se separó de Hammer en julio de 2020. “Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía. Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso e insto a cualquier persona que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanarse”, añadía.

Armie Hammer y Elizabeth Chambers estuvieron casados una década, y tienen dos hijos en común

Recordemos que el actor fue desvinculado de la agencia con la que trabajaba y de numerosos proyectos en los que estaba involucrado. Uno de ellos fue Shotgun Wedding, una comedia que iba a filmar junto a Jennifer Lopez. En ese momento, trascendió que su desvinculación tuvo que ver con varios mensajes que le escribió a otra mujer, que incluían fantasías de canibalismo y violación, hecho que fue sucedido por denuncias de otras mujeres presuntamente abusadas por el actor.

La mujer que lo denunció, que responde al nombre de Effie, declaró: “Pensé que iba a matarme. El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó de forma brutal durante cuatro horas en Los Ángeles, mientras de manera repetida golpeaba mi cabeza contra la pared, lastimando mi rostro. También cometió contra mí otros actos de violencia que yo no consentí”.

Actualmente, mientras disfruta de su incipiente noviazgo, el actor es investigado por la policía de Los Ángeles, y sus representantes legales presentaron un documento que niega rotundamente las acusaciones.

LA NACION