El actor fue invitado a dar un discurso para graduados 2020 y contó cuál fue el obstáculo más difícil de su vida Fuente: Archivo

Arnold Schwarzenegger volvió a referirse, pero esta vez con más detalle, al día en que casi muere mientras era operado para reemplazar una válvula cardíaca. Fue en medio de esa intervención, hace dos años, en que las cosas se complicaron, pero los médicos lograron revertir el cuadro.

"Me dijeron que rompieron el muro del corazón y que había una hemorragia interna, así que podría haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto. Durante mi recuperación, empecé poco a poco a declarar victorias. Tras dar mis primeros 500 pasos con el andador, declaré una victoria... Cuando recuperé el apetito, declaré otra victoria", detalló el actor en un discurso que dio por las redes sociales para los graduados 2020.

Schwarzenegger luego hizo un paralelismo entre ese duro momento personal y la complicada situación que atraviesa el mundo a partir de la pandemia de Covid-19: "Puedo prometerles que este virus no será el último obstáculo al que tendrán que enfrentarse en la vida, pero los preparará para lidiar con el siguiente. Es que la vida va de esto, de superar barreras. A lo largo de toda su existencia, se lanzarán a la cara obstáculos y retos constantemente".

Con la determinación de Terminator, Arnold se recuperó y volvió a la actividad y eso es, en definitiva, el mensaje que quiso trasmitir en las redes para los jóvenes graduados en circunstancias muy particulares.

Si bien la operación había sido programada y se trataba de un procedimiento rápido y sencillo, hubo complicaciones que incluyeron una hemorragia interna que hizo que los cirujanos tuvieran que abrirlo y operarlo a corazón abierto.