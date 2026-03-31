Es el hijo de un aclamado actor y arrasó en su debut como fisicoculturista

El mundo del fisicoculturismo vio nacer a una nueva promesa que demostró estar a la altura. Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, concretó su debut profesional en el certamen NPC Natural Colorado State y los resultados superaron las expectativas.

El joven, de origen guatemalteco, tiene 28 años y obtuvo el primer puesto en tres categorías: peso pesado masculino abierto; Classic Physique y True Novice masculino; y Classic Physique Novice masculino.

Joseph Baena en compañía de amigos y colegas

Además, sumó una medalla de plata en Classic Physique Open Class C. Esta presentación marcó su ingreso formal a la disciplina, donde su padre construyó una carrera que lo consagró como una leyenda mundial.

Baena, de 28 años, es una de las figuras del fisicoculturismo

Baena compartió el logro en su cuenta de Instagram con el mensaje “¡Misión cumplida!”, acompañado por imágenes de su transformación física sobre el escenario. La repercusión fue inmediata: más de 70 mil personas celebraron su logro. Algunos destacaron el desempeño con palabras referidas a ser una “leyenda”, y otros, en cambio, analizaron las diferencias físicas entre el joven y los inicios de su padre en el deporte.

Baena con las medallas obtenidas en diferentes categorías

El camino hacia el podio exigió una estricta disciplina, acompañada de hábitos saludables que moldearon su físico. Según registros de Men’s Health, Baena mantiene una rutina de seis días por semana, con sesiones de entrenamiento de peso que duran, aproximadamente, dos horas.

Su enfoque combina ejercicios de aislamiento con una intensidad máxima. El propio Baena explicó a Men’s Health su metodología: “Una de las cosas más importantes que aprendí de mi papá fue no tener la mentalidad de diez repeticiones. Es esforzarte al límite y dar ese esfuerzo extra, esas repeticiones adicionales hasta que prácticamente estás muriendo”.

Baena y Arnold, una historia similar

El vínculo entre ambos fortaleció su evolución deportiva. Arnold Schwarzenegger, de 78 años, acompaña a su hijo en largas jornadas de práctica en el Gold’s Gym de Venice Beach, California. Este espacio, un ícono del culturismo estadounidense, funciona como el centro de operaciones donde padre e hijo comparten tiempo y disciplina.

Baena admitió, en distintas entrevistas, que su relación con el exgobernador de California creció gracias al deporte. A pesar del apoyo, el joven enfatizó que su padre le inculcó, desde chico, el esfuerzo para lograr sus objetivos, sin saltear etapas: “Mi papá es de la vieja escuela; no cree en los favores. Cree que el trabajo duro da resultados, y yo también”.

Arnold Schwarzenegger junto a su hijo

El historial físico de Baena dista de sus primeros años. El joven relató, en sus redes sociales, que sufrió exclusiones en equipos deportivos escolares por falta de aptitud y disciplina.

Arnold Schwarzenegger entrena intensamente a su hijo Joseph Baena Instagram

La natación significó su puerta de entrada al fitness, etapa tras la cual logró un aumento de ocho kilos de masa muscular en la misma cantidad de semanas. Mientras Baena busca su propio camino, Schwarzenegger mantiene su vigencia con entrenamientos adaptados a la prevención de lesiones.

Joseph Baena y su rutina en el gimnasio

El austríaco, ganador de siete títulos de Mr. Olympia, sostiene su filosofía: “Nada cambiará jamás; hasta que muera, seguiré entrenando, pasándolo genial en el gimnasio”. Con este estreno, Baena intenta consolidar una trayectoria propia sin olvidar la influencia familiar que lo marcó durante su adolescencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA