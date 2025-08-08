Arrestaron a uno de los nietos de Jack Nicholson por violencia de género

El nieto mayor de Jack Nicholson, Sean Norfleet, fue arrestado el martes pasado por un delito grave de violencia de género. El joven de 29 años fue liberado ese mismo día bajo fianza y si la Justicia de los Estados Unidos lo encuentra culpable podría enfrentar hasta cuatro años de prisión.

Norfleet, cuyo verdadero nombre era Sean Knight Nicholson, es el mayor de los cuatro nietos de la estrella de Hollywood y se ha mostrado junto a su famoso abuelo en eventos de la industria. El martes, alrededor de las cinco de la tarde, quedó detenido. Ahora enfrenta cargos por un delito grave de violencia de género: fue acusado de atacar a una mujer cuya identidad se desconoce.

Según publicó The US Weekly, el entorno del joven pagó una fianza de 50.000 dólares y esperará en libertad el momento de comparecer ante el tribunal, el martes 26 de agosto. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta cuatro años de prisión. Según se desprende de los registros oficiales a los que accedió el medio, Sean no parece haber tenido ningún encuentro previo con la ley.

Quién es Sean Norfleet

Sean Norfleet, en la actualidad

Sean Knight Nicholson es hijo de Jennifer, la primogénita del protagonista de Atrapado sin salida y Sandra Knight. Y es productor musical. Tiene un hermano, Duke, quien como su abuelo se dedicó a la actuación.

“Composición de terror, Club experimental, Hardcore, Dark Ambient, Phonk y Patrocinador de las Artes Oscuras”, se puede leer en su perfil en Instagram. Además, Duke contó en una entrevista que le brindó a The Hollywood Reporter en 2019 que su hermano estudiaba cine en el Emerson College.

La reaparición de Jack Nicholson en la TV

Cuando reapareció en TV en febrero, Nicholson se ayudó de un bastón para caminar Instar Images/The Grosby Group

En febrero de este año, Nicholson reapareció en escena: volvió a la televisión tras dos años alejado de la vida pública para participar del especial por las cinco décadas del programa de humor Saturday Night Live (SNL). Un día después, las cámaras los capturaron en la puerta del hotel donde se alojó: llevaba un bastón para poder sostenerse y estaba en compañía de su hija Lorraine, de 34 años.

La última vez que el protagonista de El resplandor había sido visto en público fue en mayo de 2023, en el Crypto.com Arena, durante un partido de Los Angeles Lakers, equipo del que es fanático. Quizá por eso su aparición en pantalla en el especial de SNL llamó la atención y alegró a sus amigos. El actor tuvo, además, una participación especial en el envío: desde su asiento, en medio de la audiencia, presentó a Adam Sandler.

Sandler y Nicholson, dos estrellas

“Damas y caballeros, Adam Sandler”, anunció Nicholson, visiblemente animado y con una barba de días. El actor llevaba una camisa negra, un saco a tono, una boina con el logo de los New York Yankees en el frente y anteojos negros con vidrios de color violeta. Sentado junto a él estaba Lorraine, quien optó por un vestido marrón sin mangas y el pelo suelto.

Nicholson estaba rodeado de estrellas: detrás de él se encontraban Robert De Niro y su pareja, Tiffany Chen, y junto a ellos Blake Lively y Ryan Reynolds. “¡Sí, querido! Un aplauso para Jack”, gritó Sandler luego de la presentación de Nicholson y antes de comenzar su número en vivo. “Jack salió esta noche. Te quiero, hermano”, agregó de inmediato. Sandler y Nicholson compartieron set en 2003 en el film Locos de ira.