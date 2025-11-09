El día que Jack Nicholson descubrió que su hermana era en realidad su mamá

Jack Nicholson es, sin dudas, uno de los actores más aclamados de Hollywood, con una gran trayectoria que le valió el reconocimiento de tres Premios Oscar y siete Globos de Oro. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por una verdad oculta que salió a la luz en el punto más alto de su carrera: la mujer, que siempre creyó que era su hermana, era en realidad su madre biológica. El hecho de que este secreto familiar no pudiera detener su ascenso es tan sorprendente como la misma revelación.

La vida personal de Jack Nicholson estuvo marcada por una verdad oculta que salió a la luz en el punto más alto de su carrera

Nicholson tenía 32 años cuando no solo interpretó a George Hanson en la exitosa película Easy Rider (1969) sino también cuando develó un dato oculto sobre su identidad, el cual comenzó a ser sospecha años atrás, precisamente en 1954, cuando quiso sacar el registro de conducir y se enteró de que no tenía partida de nacimiento. Sin embargo, Ethel May, su supuesta madre, presentó un comprobante que su hijo había nacido el 22 de abril de 1937.

Jack Nicholson en Mejor Imposible (As Good As It Gets)

Pero todo cambió cuando en 1974 un periodista de la revista Time le reveló la verdad en una llamada telefónica, como parte de una investigación para un documental sobre él. El comunicador le preguntó sobre su madre, June Nicholson, y ahí fue cuando Jack tuvo que confrontar a la mujer que veía como hermana. La verdad era que June lo había dado a luz a los 17 años, y sus padres, Ethel May y John, decidieron criarlo como su propio hijo para evitar el estigma social y permitir que June desarrollara su propia carrera artística sin la carga de la maternidad. La abuela, Ethel May (la mujer que él pensaba que era su progenitora), había fallecido en 1963.

Jack Nicholson vivió una gran parte de su vida creyendo una mentira (Foto: AFP)

Aunque él hubiese preferido mantenerlo oculto, el documental Dr. Jack y Sr. Nicholson lo sacó a la luz. No obstante, con el paso del tiempo, Nicholson aceptó sus orígenes. “Después de todo, cuando descubrí quién era mi madre, ya era maduro psicológicamente. De hecho, me aclaró muchas cosas. Si sentí algo fue, sobre todo, agradecimiento”, se sinceró años después.

Mientras que en 1984 en una entrevista con la Rolling Stone aseguró: “Si June o Ethel hubiesen tenido menos carácter, yo no nunca hubiese llegado a vivir. Esas mujeres me dieron el regalo de la vida. Ellas me entrenaron bien. Hasta el día de hoy no le he pedido prestado ni cinco centavos a nadie y nunca he creído que no puedo cuidar de mí mismo. Ellas hicieron imperativa mi autosuficiencia”.

Jack Nicholson bajo nieve, en Aspen, Colorado (1981) Albert Watson/Gentileza Taschen

Pese a que descubrió parte de su historia, a sus 88 años sigue sin saber quién es su padre. La vida de Jack- biografía bajo la autoría del escritor americano Pat MacGilligan-menciona a dos hombres como posibles progenitores. Por un lado, Don Furcillo-Rose, un showman y cantante de ascendencia italiana con quien June se había casado poco antes del nacimiento de Jack, y Eddie King, actor y compañero de baile de June.

Don falleció en 1998, pero antes le pidió a su hija, Donna Rose, que continuara con su “campaña” para ser reconocido como el padre de la estrella de Hollywood. A raíz de esto es que Donna publicó un libro en 2001, No conoces a Jack: la historia de un padre eliminado, pero falleció de cáncer en 2005 sin obtener respuesta de Nicholson.