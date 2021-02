Ashley Judd: las fotos de su estremecedor rescate de 55 horas en el Congo, tras sufrir un grave accidente

“Sin mis hermanos y hermanas congoleños, la hemorragia interna probablemente me hubiera matado y hubiera perdido la pierna”. Ashley Judd agradeció con estas palabras la ayuda fundamental que recibió de los pobladores locales de una zona de la selva tropical congoleña luego del grave accidente que sufrió tras tropezar con un árbol y quebrarse el miembro inferior en cuatro partes.

Varias veces al año, la actriz viaja a la República Democrática del Congo para realizar acciones de protección de la existencia de los bonobos, conocidos como los chimpancés pigmeos: una especie en extinción.

Invadida por el dolor, durante seis horas la actriz fue cargada en uno de los tramos del rescate a hombros por lugareños en una hamaca

Judd compartió diversas imágenes en sus redes sociales sobre la angustiosa experiencia del rescate en la jungla y destacó el papel fundamental que jugaron los lugareños que la cuidaron y transportaron a hombro a lo largo de los tres días que transcurrieron desde el incidente hasta que pudo llegar a un hospital.

A lo largo de otras seis horas, dos hombres llamados Didier y Maradona viajaron con Judd en una moto: "Didier manejaba y yo me senté mirando hacia atrás, su espalda era mi respaldo. Cuando comenzaba a hundirme, a desmayarme, él me llamaba para restablecer mi posición y apoyarme en él", contó la actriz.

“Me despierto llorando de gratitud, profundamente conmovida por cada persona que contribuyó con algo que da vida y salvó mi espíritu durante mi agotadora odisea de 55 horas”, expresó la actriz. Según Judd, uno de los lugareños que la ayudó, un hombre llamado Dieumerci, estiró su pierna herida y logró inmovilizarla en una acción que permitió que el cuadro no empeorara.

Dos días y medio transcurrieron desde que Judd se fracturó la pierna hasta que pudo tener acceso a un centro médico

“Mi pierna estaba rota en cuatro lugares y tenía daños en los nervios. Dieumerci (gracias a Dios) permaneció sentado, sin moverse ni estremecerse, durante cinco horas en el suelo de la selva tropical y estuvo conmigo en los momentos de dolor inicial. Fue mi testigo”, continuó la actriz.

Otro hombre llamado Papa Jean encontró a la pareja luego de una búsqueda de cinco horas. Para entonces, Judd se sentía “en desgracia”, en el suelo, mientras el hombre examinaba su pierna rota.

“Me dijo lo que tenía que hacer: mordí un palo y me aferré a Maud mientras Papa Jean con seguridad comenzó a manipular y a ajustar mis huesos rotos hacia una posición en la que podría ser transportada, mientras yo gritaba y me retorcía. Cómo hizo eso de manera tan metódica mientras yo estaba como un animal, va más allá de mí. Él me salvó. ¡Y tuvo que hacer esto dos veces!”, rememoró.

Judd dijo que luego seis hombres la trasladaron en una hamaca improvisada caminando “durante 3 horas por un terreno accidentado” hasta el medio de transporte más cercano. A partir de ahí, dos hombres llamados Didier y Maradona viajaron con ella en una moto durante seis horas. “Didier manejaba y yo me senté mirando hacia atrás, su espalda era mi respaldo. Cuando comenzaba a hundirme, a desmayarme, él me llamaba para restablecer mi posición y apoyarme en él”, continuó su narración.

"¡Las mujeres! Mis hermanas que me abrazaron, me bendijeron", escribió la actriz en su agradecimiento a los pobladores locales

“Maradona iba en la parte trasera de la moto y sostuvo mi pierna rota debajo del talón y yo sostuve la parte superior rota con mis dos manos. Juntos hicimos esto durante seis horas en un camino de tierra irregular, lleno de baches y picaduras, que tiene barrancos por la escorrentía de las lluvias. Maradona fue la única persona que se ofreció como voluntario para esta tarea”, añadió.

En su publicación de Instagram, que incluye fotos de cada instancia del agotador rescate, Judd agradece también a las mujeres que la “abrazaron” mientras se sentía devastada. “¡Las mujeres! Mis hermanas que me abrazaron, me bendijeron”.

Judd se recupera en estos momentos en una unidad de traumatología en una clínica de Sudáfrica, que la recibió desde el Congo, un país que, según recalca, ama “profundamente”, aunque, reconoce, “lamentablemente no está equipado para lidiar con lesiones catastróficas”.

La actriz declaró que de no haber sido por la ayuda de los lugareños, su vida pudo correr peligro

“Y la diferencia entre una persona congoleña y yo es el seguro contra accidentes que me permitió llegar a una mesa de operaciones en Sudáfrica”, agregó Judd. Según dijo la actriz, el accidente en su pierna tuvo lugar después de que un faro defectuoso le dificultara ver con claridad durante una excursión al aire libre y tropezara con un árbol caído.

