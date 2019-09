Por Beverly Hills. Ashton junto a su hijo Dimitri salieron juntos a hacer algunos mandados Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2019 • 11:31

Mientras Demi Moore lo pone en el ojo de la tormenta mediática, tras revelar los motivos íntimos por los que la pareja no funcionó, Ashton Kutcher intenta seguir con su vida normalmente. Durante el fin de semana fue visto junto a su esposa, la actriz Mila Kunis, disfrutando de un partido de béisbol en Los Ángeles.

Moore está a punto de publicar Inside Out, su autobiografía, donde confiesa muchos secretos de su vida personal. Así, dio a conocer que su relación con Kutcher, lejos de ser idílica, estuvo plagada de engaños y que se terminó porque aunque ella intentó ser "la mujer que él quería" [ al punto de acceder a tríos sexuales de los que ahora se arrepiente ] , sus esfuerzos no alcanzaron y el vínculo se fue deteriorando hasta su separación en 2011.

Mientras todo esto ocurre, Kutcher y Kunis se mostraron en una de sus clásicas salidas de domingo, viendo un juego de los Dodgers. Mantuvieron una cita discreta, lejos de los flashes y del torbellino mediático que los rodea.

Ashton Kutcher junto a su mujer, la actriz Mila Kunis Crédito: Agencias

La pareja usó un look deportivo, acorde a la ocasión, con camisetas y gorros del equipo. Los actores se casaron en 2015 y son padres de Wyatt Isabelle, de 4 años y Dimitri, de 2.

Por su parte, Moore fue muy tajante en sus declaraciones contra Kutcher: "Lo puse primero. Por eso, cuando me contó su fantasía de traer a una tercera persona a nuestra cama, no dije que no. Quería mostrarle lo genial y divertida que yo podría ser".

Durante los 8 años que estuvieron juntos, el público puso en un pedestal la relación, convirtiéndolos en una pareja muy querida de Hollywood. Sin embargo, la exesposa de Bruce Willis dejó en claro que no tiene un buen recuerdo de aquellos años: "Debido a que habíamos traído a un tercero a nuestra relación, eso borró las líneas y, en cierta medida, hizo que Ashton lo tome como una justificación para sus amoríos".